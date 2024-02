No es la primera vez que locutor Paco Ramírez trata mal a una mujer: fue denunciado ante la Fiscalía

La creadora de contenido político aseguró recordó que tuvo que tomar acciones legales por las declaraciones del comunicador - crédito @nanarizacar/X

El locutor Francisco Paco Ramírez se volvió viral por la forma en la que trató a una de sus compañeras de trabajo y por las palabras con las que describió al presidente Gustavo Petro, a quien calificó de “bandido” y “narcotraficante”.

Al respecto, la creadora de contenido político Adriana Ariza publicó un video en el que explicó que no es la primera vez que Paco Ramírez tiene este tipo de comportamiento, pues aseguró que ella también fue víctima de las palabras del locutor:

“Hace un año yo hice una denuncia en la Fiscalía porque el señor Paco, a través de su personaje de la Tía Inés, dijo al aire que yo era una petrista OnlyFans por el contenido que hago para redes sociales”.

En un video que compartió a través de sus redes sociales, Ariza afirmó que no tiene un perfil en OnlyFans, plataforma en la que se comparte mayormente contenido para adultos: “Aclaremos, aunque ustedes vean este cuerpito todo bonito no soy OnlyFans, soy comunicadora social y hago contenido político para Twitter, Instagram y TikTok”.

En el metraje, la creadora de contenido recordó el momento en el que aseguraron que ella tiene una cuenta en la plataforma: “Esta es la petrista Adriana Ariza, según la lengua viperina de Jhon Alex dice que es OnlyFans”.

Luego de que Ariza se presentara ante la Fiscalía General de la Nación para interponer la denuncia por las palabras del locutor, recibió agresiones en redes sociales, por lo que recalcó el hecho en el que Ramírez trató mal a su compañera de programa.

Adriana Ariza aseguró que el locutor utiliza los micrófonos de la emisora para insultar a mujeres - crédito Infobae

“Después de esto se vino una hecatombe de reacciones, una cantidad de agresiones en contra mía y el señor Paco lo volvió a hacer, vuelve y ejerce violencia en contra de las mujeres. En esta ocasión, fue a una de las locutoras a las que le dicen La española, esto por estar dando una noticia positiva del Gobierno con las condonaciones del Icetex”, afirmó.

El hecho al que se refiere Ariza se registró en el programa Cómo amaneció Cali, en el que Ramírez bostezó mientras su compañera daba una noticia relacionada con el Gobierno nacional: “No estoy saboteando tus noticias, ¿entonces no bostezo pues, boba?, yo no te estoy bostezando tus noticias, la verdad me interesa muy poco Petro, lo detesto, si el viene y condona cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba el país. Voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”.

El locutor insultó al presidente Gustavo Petro, tildándolo de narcotraficante y bandido - crédito Tropicana Cali

Sobre el hecho, Adriana Ariza cuestionó el límite que se le debe permitir a los medios de comunicación, pues aseguró que Ramírez ha utilizado a la emisora para tratar mal a mujeres: “La pregunta es: ¿hasta cuándo le vamos a permitir a este señor que utilice los medios de comunicación para injuriar, calumniar y además valerse de este medio de comunicación para ofender, pisotear y tratar mal a las mujeres o a sus compañeros de trabajo?”.

Ariza también explicó que, a pesar de que presentó su renuncia hace un año, esta no ha logrado avanzar, pues los locutores se han excusado para no asistir a las audiencias, por lo que el proceso sigue en el mismo punto.

La comunicadora social denunció a Paco Ramírez por haber asegurado que Ariza era OnlyFans - crédito nanaariza0912/Instagram

“Hemos tenido cuatro citaciones a la Fiscalía y ellos dicen que no pueden ir porque la emisora y la cadena radial no les da permiso de asistir cuando es un derecho constitucional. Por ende, no han permitido que la denuncia avance y nos encontramos desde el primer paso”, dijo.

Por último, la creadora de contenido pidió que las entidades correspondientes investiguen al medio de comunicación para que tomen las medidas necesarias y no se maltrate más a las mujeres desde sus micrófonos:

“Yo pienso que ya es suficiente y que aquí las organizaciones correspondientes deben hacer un freno y hacerle una investigación a esta emisora”.