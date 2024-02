Nairo Quintana: esta es la situación del colombiano tras confirmase que su médico será juzgado por dopaje

El pedalista colombiano participó de la primera etapa del Tour Colombia - crédito @nairoquincoficial/Instagram

Durante la ceremonia de presentación de los equipos en el Tour Colombia, un escándalo remeció el ambiente con el anuncio de que Fredy Alexander González, médico asociado a los ciclistas Nairo Quintana y Dayer Quintana, será sometido a juicio en Francia por presuntas prácticas de dopaje.

La investigación, que se origina en las acciones del personal médico durante su participación en el Tour de Francia con el equipo Arkéa-Samsic, fue confirmada por la Fiscalía de Marsella, que se encargará de dirigir las indagaciones sobre este caso.

La Fiscalía de Marsella explicó que la indagación se centra en el supuesto auxilio de González a los hermanos Quintana para mejorar su rendimiento mediante métodos prohibidos durante su tiempo en el mencionado equipo ciclista.

Este anuncio surge en un momento crítico para el ciclismo colombiano, que ha visto en Nairo Quintana a uno de sus máximos exponentes en la escena internacional. La situación pone a Francia y a su sistema judicial en el foco de atención nuevamente, destacando su rigurosidad en la lucha contra el dopaje en el deporte.

Las implicaciones de estas acusaciones son graves tanto para los implicados directamente como para la reputación del deporte en general. A lo largo de los años, el dopaje ha sido una sombra que ha perseguido al ciclismo, y casos como este reafirman la necesidad de un control y regulaciones estrictas para garantizar la limpieza en la competición.

A medida que el proceso judicial avance, se espera obtener más detalles sobre las pruebas que sustentan las acusaciones y las posibles repercusiones para los hermanos Quintana y el personal involucrado.

Mientras tanto, la comunidad ciclística y los seguidores del Tour Colombia aguardan resoluciones claras, esperando que este caso no empañe la imagen del ciclismo colombiano, que ha logrado conquistar prestigio internacional gracias a sus destacados deportistas. La resolución de este asunto será fundamental para enviar un mensaje enérgico contra el dopaje y para preservar la integridad del deporte.

“La investigación terminó y se decidió procesar al señor Fredy Alexander González Torres, el médico colombiano del equipo deportivo”, explicó la Fiscalía de Marsella.

¿Qué pasará con Nairo Quintana?

Nairo Quintana lidera la nómina del Movistar Team para el Tour Colombia 2024 - crédito @NairoQuinCo/X

A pesar de que González trabajó con Quintana cuando este militó en la escuadra francesa Arkéa-Samsic, dicho vínculo contractual no afecta al ciclista colombiano, de 34 años, según la información del portal El Tiempo, que consultó a una fuente autorizada.

La situación que podría comprometer a Quintana es siempre y cuando el galeno lo implique con pruebas contundentes, lo que obligaría a las autoridades francesas a abrir una nueva investigación.

“Nairo no ha salido positivo. No hay nada contra él, por ahora. Eso se complicaría si el médico habla y lo señala, pero por ahora no (…) ya lo otro es si él lo implica. El médico podría ser sancionado por dos o cuatro años por violar el código, además de la sanción penal por violar las normas de Francia”.

El juicio contra el médico se llevará a cabo el 2 de septiembre del presente año en los tribunales franceses, que determinarán la gravedad de los actos cometidos por el sindicado.

De momento, ni Nairo Quintana ni su equipo Movistar se han pronunciado sobre la investigación que tiene el médico Fredy Alexander González. Cabe recordar que el ciclista boyacense se encuentra concentrado en el Tour Colombia 2024.