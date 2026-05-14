Instituciones de educación superior pideron al Ministerio de Educación aclarar supuestas graduaciones irregulares: “No se pueden generalizar”

Según el Ministerio de Educación, las 269 instituciones señaladas representan el 97 por ciento de las IES que operan actualmente en Colombia - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet), que agrupa a más de 100 Instituciones de Educación Superior (IES) del país, manifestó su rechazo frente a las declaraciones entregadas por el Ministerio de Educación Nacional sobre presuntas irregularidades en procesos de grado relacionados con las pruebas Saber Pro y Saber TyT.

La controversia surgió luego de que el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, asegurara que 269 instituciones de educación superior, equivalentes al 97% de las IES que operan en Colombia, registraban al menos un caso de estudiantes graduados sin cumplir con el requisito obligatorio de haber presentado las pruebas de Estado.

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Las declaraciones se registraron en medio de la polémica por el caso de Juliana Guerrero y su grado en la Fundación Universitaria San José, situación que derivó en denuncias sobre otros posibles casos similares dentro de esa institución. Durante una rueda de prensa, el jefe de la cartera educativa explicó que el análisis realizado por el ministerio encontró inconsistencias relacionadas con el cumplimiento del requisito de las pruebas en el periodo comprendido entre 2016 y 2024.

En ese momento, el ministro afirmó: “Son 78.756 estudiantes de un universo de 2’410.921. Y aquí partimos siempre de la buena fe. Hay evidencia de estudiantes que quizás hayan falsificado el certificado y hayan engañado a la institución de educación superior. Puede ser que haya errores de registro en las bases de datos del Icfes. Puede ser que haya errores de registro en el Snies; es decir, que pueden existir situaciones subsanables”.

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También señaló: “Es más fácil decir, dentro de ese periodo, cuáles tienen cero estudiantes graduados incumpliendo el requisito previo de haber presentado las pruebas de Estado. Son tan solo seis instituciones de educación superior. La realidad es que hay al menos un estudiante en esas 269 instituciones que aparece sin haber cursado las pruebas de Estado”.

Solicitud formal de revisión y verificación

La asociación solicitó conocer cuáles fueron las revisiones técnicas y los procedimientos utilizados para concluir que 269 instituciones presentaban posibles incumplimientos en los requisitos de grado - crédito Montaje Infobae

Frente a esas afirmaciones, Aciet emitió un comunicado en el que pidió “prudencia, objetividad y sustento jurídico” al momento de referirse a presuntas irregularidades que, según la organización, podrían terminar generalizando situaciones particulares y afectando la imagen de las instituciones de educación superior.

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En el documento, la asociación señaló que este tipo de afirmaciones podrían generar consecuencias reputacionales y afectar la confianza en el sistema de educación superior del país.

“Desde una visión institucional y propositiva, hacemos un llamado a avanzar hacia escenarios de construcción, fortalecimiento y mejora continua en la prestación del servicio educativo, teniendo en cuenta que este tipo de situaciones pueden generar impactos reputacionales sobre las instituciones, afectar la confianza en el sistema de educación superior y generar preocupación entre estudiantes, graduados y la comunidad académica en general”, agregó el comunicado.

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Peticiones sobre los datos y las revisiones realizadas

La organización pidió implementar sistemas de alerta temprana y mayores procesos de capacitación para los equipos encargados de verificar los requisitos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Dentro de las solicitudes hechas al Ministerio, (Aciet) pidió verificar la veracidad y el alcance de la información difundida, así como aclarar cuáles fueron los procedimientos o revisiones realizados a las 269 IES mencionadas por el ministro para sustentar la presunta irregularidad.

La asociación también solicitó que las futuras declaraciones públicas relacionadas con el servicio de educación superior sean formuladas con “lenguaje respetuoso, técnico y sustentado”, evitando generalizaciones que, según el gremio, puedan comprometer injustamente la imagen institucional de las universidades y demás centros de educación superior.

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En el comunicado, Aciet propuso avanzar en medidas orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y control relacionados con las pruebas Saber Pro y Saber TyT. Entre ellas mencionó el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana para estudiantes próximos a presentar las pruebas, la actualización permanente de las bases de datos académicas y la articulación entre las plataformas del Ministerio de Educación, el Icfes, el Snies y las instituciones educativas.

Aciet sostuvo que las declaraciones oficiales podrían generar desconfianza en el sistema de educación superior y preocupación entre estudiantes, graduados y comunidades académicas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La organización también planteó la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación dirigidos a los equipos académicos, administrativos y de registro encargados de estos procedimientos, con el objetivo de mantener claridad sobre cronogramas, requisitos y mecanismos asociados a las pruebas de Estado.

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Además, pidió generar espacios de orientación y acompañamiento técnico que permitan identificar anticipadamente posibles inconsistencias en la información y desarrollar acciones preventivas y planes de mejora institucional.

En la parte final del pronunciamiento, Aciet insistió en que las situaciones detectadas deben abordarse desde una perspectiva preventiva y técnica, enfocada en el fortalecimiento institucional y en la calidad del sistema educativo.

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“Desde Aciet, invitamos a una reflexión y seguimiento frente a la situación que se viene presentando respecto al cumplimiento de requisitos para la obtención de títulos académicos. Consideramos importante no generalizar situaciones particulares a las instituciones de educación superior, sino avanzar hacia escenarios de construcción y mejora continua en la prestación del servicio educativo”, señaló el gremio.

Finalmente, el gremio reiteró su disposición para participar en la construcción de estrategias conjuntas orientadas al fortalecimiento de los procesos de evaluación, aseguramiento de la calidad y acompañamiento institucional en beneficio de las Instituciones de Educación Superior y de la comunidad académica del país.

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