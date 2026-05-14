Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Junior eliminó a Once Caldas en la serie de cuartos de final más agónica de los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I - crédito Colprensa

Once Caldas perdió una opción enorme de pelear por el título de la Liga BetPlay, pues fue eliminado en cuartos de final por el Junior por marcador global de 3-2, cuyo duelo de vuelta quedó 2-2 y desperdició un penal en los últimos minutos, con Dayro Moreno, en Barranquilla.

El técnico Hernán Darío Herrera fue uno de los que lamentó la eliminación del Blanco Blanco, pues lleva un proceso de tres años que ha rendido frutos por las clasificaciones a la siguiente fase del torneo y la Copa Sudamericana 2025, pero está en deuda por no llegar a una final.

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De otro lado, Dayro Moreno se disculpó con la afición por el penal fallado en el último minuto, porque era la oportunidad para llegar a la serie desde los 12 pasos en Barranquilla, pero lo ocurrido al momento de pitarse la acción generó un ambiente a favor del local.

“Junior es un equipo canchero”

En rueda de prensa, el entrenador de los manizaleños mostró su satisfacción por el sacrificio y nivel de sus dirigidos en Barranquilla, donde lucharon por la clasificación hasta el final: “Me siento orgulloso de mis jugadores. Son poquitos los equipos que vienen acá a jugarle a Junior de igual a igual, y superior, creo que fuimos superiores”.

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“No tengo que reprochar nada al equipo. Se hizo todo, se luchó, se mostró carácter, se mostró juego. Junior es un equipo de Copa, está en Copa, un equipo grande y hoy lo hicimos ver, no sé, considero que nos vimos superiores en el juego y en todo. Desafortunadamente, esto es de ganar, pero hay que reconocer. Me siento orgulloso de todos mis jugadores”, afirmó.

Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas, perdió otra opción de jugar una final con el equipo - crédito Colprensa

El “Arriero” criticó los minutos que el juez demoró para que se cobrara el penal, pues los jugadores de Junior buscaron que el VAR llamara a Carlos Betancur: “Mucho tiempo se llevó el penal y Dayro se enfrió. Dayro es el mejor cobrador de nosotros, no tengo que reprocharle nada, no estoy ‘berraco’ porque él me ha salvado en muchas oportunidades con los penales también”.

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“Yo creo que ahí se ve lo cancheros que son los de Junior. 10 minutos se demoró un penal. La verdad, es primera vez que ‘Panelo’ (Carlos Valencia, asistente técnico de Once Caldas) y yo, que hemos jugado, vemos que se tardan 10 minutos para cobrar un penal, Dayro bota el penal y ahí mismo terminó el juego sin revisar la jugada, si hay una invasión o el arquero se adelantó”.

Junior venció a Once Caldas por marcador global de 3-2, luego de igualar 2-0 en Barranquilla - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Hernán Darío Herrera terminó al decir que resaltó en el rival la “picardía” para manejar los tiempos y las emociones del partido en ese momento, pues fue clave para la clasificación a las semifinales: “Junior es un equipo canchero y ahí nos ganó, en eso de los penales, pero ahí no tenemos que hacer nada, eso ya es de otra cosa”.

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“Tuvimos la oportunidad de llegar a los penales y fallé”

Dayro Moreno, máximo goleador del fútbol colombiano y del Once Caldas, no apeló a esa jerarquía para meter al equipo en la serie de penales, al fallar el cobro que le servía para empatar el marcador global, en el último minuto y de visitante, pues sus compañeros se esforzaron para llegar a esa instancia.

“Lo primero es ofrecer mis disculpas a los compañeros, cuerpo técnico, directivos y a los hinchas de Once Caldas porque tuvimos la oportunidad de llegar a los penales y fallé. Este grupo es de mucha humildad y mucho sacrificio”, dijo el delantero en rueda de prensa en Barranquilla.

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Dayro Moreno fue blanco de escándalo por fallar el penal de Once Caldas ante Junior en Barranquilla, porque le costó la eliminación - crédito Colprensa

El goleador afirmó que, pese a su buen momento, en esta ocasión ocurrió todo lo contrario: “Desafortunadamente, hoy me tocó lo amargo; aunque soy un especialista en los penales, hoy lo boté y me siento mal por la ilusión de una ciudad, los directivos, de nosotros los jugadores y el cuerpo técnico que trabaja cada día. Mostramos jerarquía al frente de un rival tan importante como Junior”.

El capitán de Once Caldas también destacó la actuación del portero rival: “Hay que darle virtud a Silveira, el arquero de Junior, que es experimentado y hoy le tocó ganar. Yo tomo el balón porque me tengo confianza y también de mis compañeros y cuerpo técnico, por eso quedo muy triste, porque el equipo mostró en Manizales y acá también que vinimos a proponer y fallé. Ya toca que mirar qué puede suceder para el próximo semestre”.

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