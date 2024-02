Coreano con acento paisa advierte qué tipo de hombres deberían evitar en su país

Son cinco las red flags identificadas por Jun Lee - crédito @sargentojunior_ / TikTok

En una de sus piezas más virales en la plataforma de entretenimiento TikTok, el creador de contenido coreano con acento paisa Jun Lee compartió con su casi millón y medio de seguidores “cinco tipos de hombres coreanos que deben evitar sí o sí”, las mujeres extranjeras que visiten el país asiático.

Empezando por “el que pregunta si usted vive sola desde la primera vez que se encuentran. Mor, yo le digo una cosa. Ese man le preguntó si usted vive sola para saber si pueden hacer el tuki tuki en su casa, literal”.

Mujeriegos, infieles y hombres ‘tomatrago’ también son una red flag (bandera roja) andante en Corea del Sur. Pero Jun Lee, también conocido como el sargento Junior, ha logrado identificare, incluso, cuáles lugares frecuentan.

“El que siempre sale a tomar a Hongdae o Itaewon”, es el segundo tipo de hombre que, según dijo, debería evitarse al sur de la península coreana: “Yo creo que la mayoría de personas ya saben que los hombres que siempre andan tomando por Hongdae o Itaewon son bien fuckboys”.

Así como también “el que solamente sigue a mujeres extranjeras en sus redes sociales. Marica, de verdad, yo estoy seguro que ese tipo de manes tienen un fetiche hacia las mujeres extranjeras ¿por qué solamente sigue a las mujeres extranjeras?... o sea”.

Infieles, alcohólicos y mujeriegos forman parte de la lista - @sargentojunior_ / TikTok

Y es que, si bien, bandas de K-pop, como BTS y Black Pink, y producciones k-drama han llevado a que extranjeros posen su mirada en el país asiático, este comportamiento puede ser una alarma del lado contrario, así como también quien suele ocultar su información.

“El que no te quiere pasar su número de teléfono o Kakao. Mi reina preciosa, eso es porque ese man ya tiene novia o, incluso, puede estar casado. Más probablemente porque tiene una foto con su pareja como foto de perfil y no quiere que lo cachen”. Y es por eso que es su cuarto tipo de hombre a evitar, justo antes del último ejemplar:

“El que desparece por horas sin contestar sus mensajes. Eso no tiene mucho sentido acá en Corea del Sur, porque nosotros los coreanos siempre estamos pendientes de los celulares, siempre estamos respondiendo los mensajes a través de Kakao. Así que si ese man no te responde por horas... uyyy, eso ya me parece sospechoso”.

Con un acento paisa que sorprendió incluso a los colombianos, Jun Lee hizo una última recomendación a sus seguidoras: “Mi reina preciosa, tome mi consejo y se lo juro que usted va a estar mucho más feliz”.

Y ellas, dejaron sus agradecimientos en los comentarios: “¿Coreano con acento paisa? ¿estoy soñando?, “La primera lo confirmo, porque estaba hablando con un coreano por Kakao talk y me preguntó si vivía sola o con mis padres”, “Y yo queriendo ir a tomar a Itaewon, pero me toca conformarme con el Chorro de Quevedo”, “¿Es mitad coreano, mitad paisa?”, “El coreano colombiano no existe: el coreano colombiano”, “Entonces yo también soy una red flag andante porque sigo solo a coreanos”, “Confirmo. Válido para coreanos y para el resto de los hombres”, “Cara de Jimin (BTS) y acento de Maluma”, “Soy de Colombia y pél tiene más acento colombiano que yo”, “¿Es decir que los coreanos no son como en los k-drama?”.

