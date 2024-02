Yeison Jiménez compartió emotivo video junto a su esposa: “No saben lo especial que es volver a casa”

El artista colombiano se mostró muy romántico junto a su esposa en un video publicado en sus redes sociales - crédito Jesús Avilés/ montaje de Infobae

El cantante del género popular Yeison Jiménez emocionó a sus seguidores al compartir un video en las redes sociales con su esposa, Sonia Restrepo, recordando cuando estuvo enfermo durante las festividades decembrina de 2023.

En la grabación publicada en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de cuatro millones de seguidores, el cantautor se ve regresando a su hogar y recibe un tierno abrazo de su pareja sentimental, bajo la mirada de sus hijas quienes capturaban el momento. Este gesto ha resaltado la importancia del apoyo familiar para el artista durante tiempos complejos debido a que tuvo que cancelar algunos conciertos.

El artista colombiano se mostró agradecido por llegar a su casa junto a su familia - crédito Yeison Jiménez/ Instagram

El artista del género popular reveló que el clip es de la pasada temporada navideña, un periodo descrito por Yeison Jiménez como particularmente desafiante debido a problemas de salud relacionados con cálculos renales, que requirieron intervención médica de emergencia. Este hallazgo accidental, según el cantante, le recordó el valor del respaldo y afecto familiar en momentos críticos.

“Estaba viendo mis fotos y me encontré con este video. Lo tomaron en diciembre, una de las épocas más complejas para mí por mi estado de salud. En esos tiempos no saben lo especial que es volver a casa y llegar a estos brazos. Son mi vida 🙏😍”, compartió Jiménez en la descripción del video, señalando la vital importancia de llegar a los brazos de su pareja que representan su mundo.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de música popular Yeison Jiménez compartió un video con su esposa - crédito: Yeison Jiménez / Instagram

La publicación rápidamente se llenó de comentarios positivos y muestras de cariño de sus fans: “Hermosa pareja”; “La familia lo es todo 🙌”; “No importa la plata ni los lujos lo que realmente importa el amor de la familia y la alegría que generan los hijos”; “Wow! Me enamoré de solo verlos 😍. Que Dios SIEMPRE los mantenga así”, son algunas reacciones de los seguidores de Jiménez.

¿De que fue operado el cantante Yeison Jiménez?

El artista colombiano se encontraba feliz cumpliendo con sus compromisos musicales del mes de diciembre de 2023, pero cuando viajo a Ecuador para una presentación le invadió un dolor: “Les confieso que hay cosas de la salud que no entiendo y yo sé que ustedes tampoco. Quiero cumplir con los conciertos que me quedan, pero estoy verdaderamente agotado (...) quiero contarles que este ha sido el año en el que más juicioso me he portado, se los juro. Fue en el que menos tomé, comí bien, entrené, hice deporte y cumplí cada meta”, expresó en su momento el cantante en sus redes sociales.

Yeison Jiménez entró al quirófano por cálculos renales en diciembre de 2023 - crédito La red/YouTube

A pesar de sus intentos por ir a cantarle a su publico tuvo que ser intervenido por cálculos renales: “Para que sepan y no se me preocupen, me operaron por cálculos renales, pero apenas estoy terminando la recuperación luego de mes y medio enfermo por una infección intestinal”.

Después de su cirugía de urgencia, el cantante envió un mensaje reflexivo para su audiencia en las redes sociales sobre la importancia de la salud: “Háganse un Uro Tac, que vale la pena. Porque sí tienen algo, una ‘piedrita’ en el riñón, en la vejiga, en la vesícula, pues se van a evitar un dolor muy fuerte. Mi umbral del dolor siempre ha sido muy alto (...) Agradezco todo el cariño y apoyo del público, pero es curioso como antes en cada Navidad soñaba con tener trabajo y hacer conciertos, ahora solo quiero descansar, estar en casa con mi familia y compartir con mis niños (...) Estoy tratando de cuidarme y sanarme rápido, pero aún me siento débil. Los quiero mucho y estoy todo lo posible por cumplirles con los shows que me faltan”, expresó el colombiano.