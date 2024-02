Revelaron acta que confirmaría el aporte de $500 millones de Fecode a la campaña de Petro

Salió a la luz en acta que confirmaría el aporte de 500 millones de pesos de Fecode a la campaña de Petro a la presidencia - crédito Colprensa

Durante el fin de semana salió a la luz una presunta donación a la campaña presidencial de Gustavo Petro de quinientos millones de pesos desde la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y en las últimas horas la revista Semana reveló un documento que corrobora esta información.

Gracias a un documento entregado por el medio citado, se evidenció que el 24 de mayo del 2022 la Federación entregó un cheque por varios millones de pesos que le fue entregado a Dagoberto Quiroga, quien para la fecha fungía como representante legal de Colombia Humana.

La ley en Colombia prohíbe que entidades como la Federación de Educadores donen recursos a una campaña política. Lo controversial del caso es que en uno de los apartados dice que la intención era donar este monto al partido del entonces candidato político:

“Reunido el día 3 de mayo de 2022, aprobó un aporte económico para colaborar con la Campaña “PETRO PRESIDENTE 2022-2026″, teniendo en cuenta que este egreso no afecta el patrimonio económico de la Federación”, se lee en el documento revelado por la revista.

Y añade: “el día 24 de mayo del año en curso se giró el cheque N.° 4546139 por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 500.000.000) moneda corriente a nombre del señor DAGOBERTO QUIROGA, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 3226621, en calidad de representante del movimiento político COLOMBIA HUMANA (...)”.

Esta sería la prueba de que Fecode quería donar ese dinero a la campaña, pero terminó girando los recursos a Colombia Humana para no tener complicaciones legales, lo cual revelaría una maniobra que deja varios cuestionamientos relacionados con la candidatura política.

Fecode ha resaltado que el dinero no fue entregado directamente a la campaña de Petro, e incluso tramitaron un documento notariado que así lo certifica. Pero con el documento revelado en medios se podría demostrar que se usó para temas de la campaña y no en gastos de funcionamiento del partido político.

Versiones del uso del donativo de Fecode a Colombia Humana

Luego del escándalo, la Fiscalía allanó las instalaciones de la organización sindical, para investigar si el dinero fue utilizado en la campaña presidencial de Petro.

Dagoberto Quiroga, presidente de Colombia Humana se refirió al tema en entrevista con El Tiempo y mencionó que los recursos, inicialmente fueron enviados como aporte a la campaña y que, incluso, existe un documento de Fecode, revelado por revista Semana, en el que se establece que el Comité Ejecutivo de la Federación aprobó la colaboración económica para la campaña “PETRO-PRESIDENTE 2022-2026″. Aunque, no aceptaron la plata, por lo que el cheque fue a parar al partido como tal.

Por su parte, desde Colombia Humana aseguraron que los millones de pesos donados fueron usados para tareas de vigilancia electoral y de administración dentro de la colectividad. Por eso, el dinero lo recibió la empresa Ingenial Media, encargada de consultoría informática, estudios de mercado, entre otros.

Diego Fernando Buitrago Mora, representante legal de la compañía, mencionó que, el dinero llegó a ellos por medio de un contrato firmado con el partido político, por medio del cual la empresa se comprometió a hacer una vigilancia electrónica para la colectividad e insistió en que los recursos nunca se utilizaron para financiar testigos electorales.

Añadió que el monto pactado en el contrato no fue de $500 millones “sino por 480 millones de pesos, pero no podemos dar más información por recomendación de la Fiscalía”, comentó a El Tiempo. Por lo que quedan vacíos sobre el destino del dinero restante que no fue incluido en el documento.

Para el representante legal, los movimientos y servicios prestados por Ingenial Media no corresponderían a gastos de la campaña del presidente, porque su trabajo se llevó a cabo el día de las elecciones, pero después de que las mesas de votación cerraran en todo el país.