Intentaron hurtar la espada de Simón Bolívar de una estatua en un parque en Bucaramanga

Las autoridades de Bucaramanga, Santander, confirmaron que delincuentes intentaron hurtar la espada de la escultura de Simón Bolívar ubicada en el parque que lleva el mismo nombre.

El elemento fue arrebatado de su lugar, al parecer, por un habitante de la calle que utilizó trapos para retirar la espada de la escultura.

De acuerdo con la información que entregaron desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la ciudadanía alertó que un supuesto habitante de la calle tomó la espada de Simón Bolívar y pretendía llevársela del lugar.

Según los detalles que se conocieron de este caso, la soldadura de la espada ya estaba afectada por lo que no se necesitaba mucho esfuerzo para retirarla. Ciudadanos aseguraron que el sujeto utilizó algunas prendas de vestir viejas para enrollarlas en el elemento y terminar de soltarla del resto del monumento.

Aunque el responsable del hecho logró bajar la espada, las autoridades adelantaron un operativo que permitió rescatar el elemento en la calle 37 entre carreras 22 y 21, antes de que el sujeto se la llevara a otro sitio.

El coronel Yesid Bello, comandanta de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que la espada quedó bajo la custodia de la institución.

Se desconoce si el elemento pasará por algún proceso de mantenimiento o restauración antes de ser regresada a su lugar de origen; sin embargo, el uniformado aseguró que cuando se vuelva a instalar en la escultura se dejará registro de la cadena de custodia.

“Tenemos presencia de estos habitantes en varias zonas”, dijo el uniformado sobre el responsable de los hechos. “Es un material de hierro y algo similar de bronce, la tenemos en nuestro poder, la tenemos conservada y tenemos fotografías de su estado”, añadió, refiriéndose a la espada.

“Se desprende al halarla”, explicó. “Cuando la entreguemos se dará el registro de la cadena de custodia”, añadió el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Tras conocer la noticia algunos ciudadanos aseguraron que el parque donde se registró el intento de hurto está abandonado y en manos de la delincuencia.

“Ese parque solo se ve consumidores durante todo el día, el olor a heces y orines no dan ni ganas de pasar por el sitio. Lamentable lo que se convirtió el parque en los últimos 4 años”, escribió un usuario de la red social X.

El señalado como responsable del intento de hurto se defendió: “No me la iba a robar”

Los vecinos del sector donde se registraron los hechos han resaltado el valor histórico de la espada de bronce que pesa aproximadamente 15 libras. Además, en su momento resaltaron que tuvieron que intervenir y llamar a las autoridades para evitar que el señalo se llevara el elemento del parque.

Ante las versiones que se conocieron sobre este caso, el medio local Vanguardia se puso en contacto con el habitante de la calle que bajó la espada del monumento.

En el diálogo, el señalado aseguró que no era su intención dañar la escultura y menos robarse la espada. Dijo que se trató de un accidente en el que incluso resultó lastimado.

“Yo tenía una camiseta ahí colgada en la espada. Tiré la camisa y la espada se me vino encima, me pegó en la pierna. Yo no le quito nada a nadie, soy un reciclador”, dijo el sujeto.

Sin embargo, los habitantes del sector dijeron que lo vieron caminando con la espada de bronce en las manos, por lo que no parecía que quisiera devolverla a su lugar.

“Yo estaba paseando el perro y pudo ser un accidente, pero el individuo iba con la espada. Él dice que la iba a entregar, cosa que dudamos”, dijo uno de los testigos en diálogo con el medio mencionado.