Colombiana “puso a prueba su matrimonio” con un estadounidense: le dio a probar chocolate con queso y su reacción es viral

La de chocolate caliente con queso es una de las mezclas más representativas de Colombia - crédito @zairacruz78 / TikTok

La colombiana Zaira Cruz, que en las redes sociales comparte su vida de casada con un ciudadano norteamericano, publicó recientemente un video sobre lo que decidió encasillar como un “momento crucial en la historia” de su matrimonio.

Y es que, por primera vez desde que llegó a territorio estadounidense, invitó a su pareja a probar una de las combinaciones más representativas de la cocina colombiana: el chocolate caliente con queso. Así se escucha en la pieza que ya alcanza las 150 mil interacciones:

Zaira: ¿Qué vas a hacer?

Esposo: Aparentemente vamos a poner todo un bloque de queso en una taza de chocolate, por alguna razón que, de momento, desconozco. Pero está bien, vamos a hacerlo, vamos a tirar un montón de cosas raras como un doctor brujo.

Manteniendo escéptico, el esposo de Zaira aceptó y tomó un bloque de queso blanco y lo puso en su taza de chocolate hirviendo, a la espera de recibir más instrucciones.

Esposo: Bueno, el queso ya está en la taza. ¿Qué sigue?

Zaira: Esta bien, ahora necesitas una cuchara.

Esposo: ¿Entonces hay más?

Zaira: Te daré una cuchara, ¿ya sabes lo que tienes que hacer?

Esposo: No, no lo sé. No sé qué tipo de pasión estamos haciendo.

Zaira: Ahora tienes que cortar el queso con la cuchara y comerlo.

Esposo: ¿Debo sacarlo de la taza?

Zaira: Sí, como una sopa.

Su veredicto fue positivo - crédito @zairacruz78 / TikTok

Luego de llevarse una cucharada pequeña a la boca, su rostro se mantuvo inexpresivo durante algunos segundos y luego respondió a las preguntas de Zaira, emocionada por conocer su opinión sobre el combinado.

Zaira: ¿Te gusta?

Esposo: Es un pedacito de queso con chocolate, pero sabe muy bien, en realidad. Odio que me guste, pero creo que como buen gringo que soy me gusta todo lo que tenga queso. Quizás esa es la razón, aunque, bueno, debo admitirlo, es bastante bueno.

Zaira: (Ríe).

En redes sociales, otros colombianos se mostraron igual de emocionados con la idea de que el chocolate con queso esté trascendiendo fronteras y convirtiéndose en una combinación que no solo los nacionales disfrutan:

“Me vi dos veces el video, amé su reacción ¡Ganamos! El chocolate con queso cruzando fronteras, Colombia dominando”, “No caigas, es un rito de iniciación, lo que viene es más extraño: sopa con banano, helados de queso, arepas con lechera”, “Muchos no entienden esa combinación y, ojo, no soy colombiano, pero el bocadillo y chocolate con queso es sabroso”, “Debe ser queso costeño, si no, no tiene chiste”, “Lo probé y no me gustó”, “Eso es patrimonio nacional ¡Chocolate con queso! De seguro él tuvo una epifanía”, “Le pregunto a quienes nunca lo han hecho: ¿Cómo se comen el queso, así sin más?”.

