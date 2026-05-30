Ministro de Defensa activa blindaje digital y desvíos viales en Bogotá para las elecciones de Presidencia

Este video documenta la instalación del Puesto de Mando de Seguridad Digital, enfocado en el monitoreo de grupos y la ciberseguridad para la jornada electoral del 31 de mayo - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa Pedro Sánchez instaló el Puesto de Mando Unificado Cibernético para monitorear riesgos digitales durante las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, y advirtió que el objetivo es proteger el flujo de información y la confianza ciudadana ante amenazas dentro y fuera del país.

“El flujo de información de las elecciones va a ser a través del ciberespacio y este debe ser protegido frente a amenazas que no solamente estarían aquí en territorio colombiano, sino también por fuera de él”, mencionó el jefe de cartera a los medios de comuniación.

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La nueva sala de coordinación también hará seguimiento a denuncias relacionadas con ciberseguridad y a la actividad de cuentas automatizadas o bots que busquen alterar la información pública, además de la difusión de información falsa que pueda afectar el desarrollo de la jornada electoral.

Al presentar el despliegue previsto para la votación, Sánchez vinculó la estrategia digital con el operativo en tierra y dijo: “Más de 400 mil hombres y mujeres de la fuerza pública se han desplegado en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad en cada región del país”.

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El ministro de Defensa Pedro Sánchez instaló el Puesto de Mando Unificado Cibernético para monitorear riesgos digitales durante las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo - crédito @mindefensa/X

En la instalación del centro de mando, el ministro mencionó el operativo en la participación esperada y sostuvo: “Privados con todas las capacidades para que mañana, 31 de mayo, todos los 41 millones de colombianos potenciales de votos acudan a las urnas de manera segura, libre y que respetemos también los resultados”.

Sobre la función del nuevo dispositivo, Sánchez detalló que “desde aquí, desde este centro de mando y coordinación, realizaremos el monitoreo permanente de los riesgos cibernéticos asociados al proceso electoral, fortaleciendo la capacidad del Estado para anticipar, prevenir y tomar decisiones que permitan responder oportunamente a cualquier amenaza que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones”.

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Conozca los cierres y desvíos en Bogotá por cuenta de la jornada electoral

Bogotá implementará cierres y desvíos viales en sectores clave para asegurar tanto la movilidad como la seguridad de los votantes durante las elecciones presidenciales. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que la medida afectará principalmente el acceso a Corferias, uno de los principales centros de votación, y la Plaza de Bolívar, donde se concentran actividades del escrutinio.

Estos son los cierres y desvíos en la capital colombiana - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

La jornada electoral del 31 de mayo transformará la circulación en varios puntos de la ciudad, especialmente en las inmediaciones de Corferias. Desde las 5:00 a. m. hasta las 11:59 p. m., habrá restricción vehicular en sectores como la calzada norte de la avenida Esperanza, la calle 25 y tramos de la carrera 37 y 40, con el objetivo de facilitar el proceso de escrutinio y resguardar tanto a los asistentes como a los residentes.

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El documento oficial de la SDM detalló que quienes transiten cerca de Corferias deberán utilizar rutas alternas: la calle 26 para conectar con la avenida NQS, la avenida de Las Américas y la carrera 50 para los trayectos hacia el norte, y la NQS al sur para quienes bajen por la calle 26. Solo los vehículos acreditados podrán ingresar hasta el edificio de parqueaderos de Corferias por la avenida de Las Américas y la carrera 40.

El acceso peatonal para los votantes en Corferias se mantendrá habilitado por los puntos habituales de la carrera 40 y el arco de la carrera 33. La circulación de residentes estará controlada en todo momento y se permitirá el ingreso a centros de salud, así como el paso de vehículos de emergencia. Los cuerpos de seguridad del Estado tendrán acceso por la avenida El Dorado con carrera 39, bajo estricto control.

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Una ciudadana colombiana deposita su voto en una urna durante las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El centro de la ciudad también tendrá restricciones. Desde la 1:00 p. m. del sábado 30 de mayo, se cerrarán las inmediaciones de la Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor, delimitadas por la carrera 8, la calle 12B y la calle 10. El domingo, la carrera 9 estará cerrada entre las calles 12B y 10 desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 a. m., aunque se mantendrá un acceso peatonal para los votantes a través de la carrera 9 a la altura de la calle 12B.

Para los vehículos que circulan por la carrera 8 en sentido norte-sur, la SDM recomienda desviar por la calle 12B al occidente, tomar la carrera 9 al norte, seguir por la calle 17 y retomar la carrera 10 hacia el sur. Aquellos que normalmente usan la carrera 9 al norte deberán continuar por la carrera 10.

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