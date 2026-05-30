Colombia

Centro Democrático respondió a María Fernanda Cabal tras sus críticas a la estrategia interna, encuestas y proceso de selección de candidatura

El partido defendió sus mecanismos internos y aseguró que las decisiones se adoptaron bajo reglas previamente acordadas, en medio de la controversia generada por las observaciones de la senadora sobre el rumbo político y la selección de aspirantes

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Centro Democrático estalló contra el Gobierno Petro por denunciar a miembros de la oposición ante la Corte Suprema de Justicia - crédito Colprensa
El Centro Democrático reaccionó a la columna de opinión de María Fernanda Cabal, en la que cuestionó el proceso interno del partido - crédito Colprensa

El partido político Centro Democrático respondió de manera directa a la senadora María Fernanda Cabal tras la publicación de su columna de opinión, en la que cuestionó la estrategia interna del uribismo, el uso de encuestas para definir la candidatura presidencial y la legitimidad del proceso de selección.

En su texto, publicado en Semana, Cabal afirmó que el proceso interno del partido terminó debilitando la esencia del movimiento y propiciando una reconfiguración ideológica.

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Según la saliente senadora, el uribismo habría dejado de lado parte de sus bases tradicionales en busca de una mayor apertura política, lo que —desde su lectura— afectó la cohesión interna. También sostuvo que el ascenso de nuevas figuras dentro de la derecha responde a una crisis estratégica del partido y no a un fenómeno aislado.

La congresista, en su columna, planteó que el Centro Democrático habría perdido conexión con sectores sociales que históricamente lo respaldaban.

En su análisis, aseguró que el electorado se está reconfigurando alrededor de figuras que proyectan mayor autenticidad política, lo que, según ella, explicaría el crecimiento de liderazgos externos al partido.

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En su respuesta, difundida a través de redes sociales, el Centro Democrático defendió el modelo interno de decisión y afirmó que sus principios no se situan en la discusión tradicional entre derecha e izquierda.

Comunicado del Centro Democrático en el que responde a las críticas de la senadora María Fernanda Cabal y defiende la transparencia de sus procesos internos de selección de candidatura - crédito Centro Democrático/X
Comunicado del Centro Democrático en el que responde a las críticas de la senadora María Fernanda Cabal y defiende la transparencia de sus procesos internos de selección de candidatura - crédito Centro Democrático/X

El partido sostuvo: “Nuestras tesis y principios nunca han entrado en esa obsoleta e inútil discusión de derecha e izquierda. Los problemas de los ciudadanos no se resuelven vociferando ideologías”.

La colectividad añadió que su enfoque político está centrado en la seguridad, el desarrollo económico y la cohesión social, al señalar que “el Centro Democrático cree en la seguridad como valor democrático, en el emprendimiento y la inversión como el camino para erradicar la pobreza, en la cohesión social para ayudarle a los más necesitados y en un Estado austero, transparente y descentralizado”.

Uno de los puntos más sensibles de la respuesta estuvo relacionado con las declaraciones calificadas como “confusas” por la senadora María Fernanda Cabal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, particularmente en torno a su intervención en Segovia, Antioquia.

El partido defendió esas afirmaciones y aseguró que han sido malinterpretadas por sus críticos, al recordar que Uribe denunció un presunto intento de sabotaje a su visita en la región por parte de sectores vinculados al Pacto Histórico; además de insistir en que el propósito de su intervención era abordar temas como la formalización minera y respaldar la transparencia del proceso de venta de una mina, el cual —según él— buscaba “salvar las pensiones y la fuente de empleo de los trabajadores”.

La senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, en medio del debate interno del uribismo tras la definición del mecanismo de selección presidencial - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
La senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, en medio del debate interno del uribismo tras la definición del mecanismo de selección presidencial - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En su pronunciamiento, el partido afirmó: “La declaración fue clara: mientras Iván Cepeda, seguramente traicionará a los grupos narcoterroristas con quien se ha sentado a departir amigablemente a la mesa, Paloma Valencia aplicará la Constitución y la ley”.

El Centro Democrático insistió en que el proceso de selección de su candidata presidencial fue legítimo y previamente acordado por todas las aspirantes.

En su comunicado afirmó: “El proceso de selección del Centro Democrático en el que usted participó, fue transparente y claro. Las firmas encuestadoras y la metodología de las encuestas del proceso fueron aceptadas por unanimidad por todas las precandidatas”.

El partido también reiteró que el mecanismo estaba definido desde el inicio y que incluía la realización de una consulta interna. En ese sentido señaló: “Siempre quedó establecido que el candidato o candidatos del partido participarían en una consulta el 8 de marzo”.

Ilustración en acuarela de Álvaro Uribe en un acantilado bajo nubes oscuras y María Fernanda Cabal caminando en otro, con un abismo que los separa.
Desde enero de 2026 se profundizó la distancia entre María Fernanda Cabal y el Centro Democrático, tras su inconformidad con el proceso interno y su posterior salida del partido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su respuesta, la colectividad cuestionó las críticas de Cabal sobre la legitimidad del proceso tras los resultados. El comunicado expresó: “Extraña que al no ser favorable el resultado para usted, pretenda nuevamente atacar su legitimidad como sucedió en el 2021”.

El pronunciamiento también incluyó una defensa institucional del partido frente a lo que considera ataques internos y externos. El Centro Democrático afirmó: “El Centro Democrático es un activo de Colombia, que jamás estará al servicio de causas y proyectos políticos personales”.

Finalmente, el partido cerró su mensaje con una advertencia sobre su continuidad política: “Este partido sobrevivirá a pesar de las intenciones de algunos por destruirlo, sea desde adentro o desde afuera”.

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