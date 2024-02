Colombiana reclamó por las “injustas” leyes laborales y se hace viral: “¡Chile es un abuso!”

La joven aseguró que es injusto que le descuenten de su salario los días que no va a trabajar - crédito @VisionPais2050/X

En redes sociales se suele prender el debate por diversos temas, en especial, los que tienen que ver con las quejas de los jóvenes sobre las jornadas de trabajo. Y es que, recientemente, se han hecho virales varios videos de personas que no entienden el porqué deben trabajar ocho horas, para devengar un salario y poder costear sus gastos.

El turno le tocó a una colombiana que se hizo viral por las declaraciones en sus redes sociales criticando las leyes laborales de Chile. De acuerdo con la joven, cuando llegó a una entrevista de trabajo y le indicaron que si se ausentaba de su puesto un día, este le sería descontado de su salario, algo que calificó como “¡un abuso!”.

Su molestia fue más allá, cuando comenzó a sacar las cuentas de que si faltaba más tiempo entonces le descontarían mucho más de su sueldo.

“O sea que si yo falto una semana, ¿me van a descontar la semana? ¡A lo bien Chile es un abuso!. Yo estoy enfadada con Chile, no puedo más en este país. ¿Cómo así que si falto un día entonces me van a descontar un día de sueldo?, o sea me van a descontar un día. ¡A lo bien es que agarro mis maletas y me voy!!”, aseguró la joven que no se identificó con ningún nombre y se mostró muy enojada.

Sumado a esto, la colombiana expresó su rechazo a las leyes laborales chilenas para extranjeros, teniendo en cuenta que si bien el país ofrece buenas opciones de empleo para inmigrantes, a sus compatriotas les es más complicado “porque nos pone muchas piedras en el camino para conseguir empleo”.

Y agregó: “Chile es el país más hijuemadre que me ha tocado en la vida para conseguir trabajo. Si tú no tienes papeles no te dan trabajo, si no tienes una temporaria, una definitiva, piden hasta la partida nacimiento para poder entrar a un trabajo, te piden hasta una prueba de embarazo”.

Chilenos en desacuerdo con las declaraciones de colombiana que criticó las normas laborales de ese país - crédito @Aprueboilusiona/X

En ese momento, la joven aseguró que trabajar en la calle tampoco es una opción “porque te lo quitan todo, entonces si no es una cosa es la otra”, haciendo énfasis en que las personas necesitan conseguir trabajo para alimentar a sus familias

“O sea, es una cosa tenaz y me da tristeza, porque aquí debería haber más posibilidades para las personas para poder trabajar”, concluyó.

De inmediato, sus palabras tuvieron reacciones divididas entre los internautas, pues hay quienes respaldan el derecho al trabajo, pero también hubo quienes dicen que cada país tiene su normativa laboral. El clip abrió la puerta al debate y algunos dejaron comentarios como: “Qué pena con nuestros hermanos chilenos, me imagino que acá tenía un subsidio del gobierno”; “sáquenlos de Chile, haciéndonos pasar pena”; “pues lo legal es que te descuenten, sin incapacidad médica, ¿qué creías?”, entre otros.

Cómo son los descuentos en Chile

Los peruanos que deseen trabajar en Chile deben un Certificado de Antecedentes Judiciales y otros documentos que requieran legalización.

De acuerdo con el portal Sesame Chile, en ese país los descuentos salariales por atrasos o inasistencias están permitidos en ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si un trabajador llega tarde al trabajo, el empleador puede descontar proporcionalmente el salario correspondiente al tiempo no trabajado.

Sin embargo, estos descuentos solo pueden hacerse si están establecidos en un contrato de trabajo o en un instrumento colectivo. También, en caso de que el trabajador haya sido notificado previamente de la política de la empresa en este sentido.