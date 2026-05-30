Colombia

Registraduría confirmó que todo está listo para la jornada electoral y que habrá máximas garantías: “Fortaleza del sistema colombiano”

El registrador Hernán Penagos informó que el operativo logístico y de seguridad se encuentra desplegado en todos los municipios y en el exterior, sin novedades que exijan modificar la localización de las mesas para los comicios

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La Registraduría Nacional garantiza elecciones sin cambios de puestos de votación tras distribuir material en los 1.104 municipios del país - crédito @Registraduria/X
La Registraduría Nacional garantiza elecciones sin cambios de puestos de votación tras distribuir material en los 1.104 municipios del país - crédito @Registraduria/X

El registrador nacional Hernán Penagos confirmó que el domingo 31 de mayo habrá elecciones con 122.000 mesas y sin cambios de puestos de votación, después de informar que el material electoral ya fue distribuido en los 1.104 municipios del país y que no existen alertas de orden público o de logística que obliguen a modificar el despliegue previsto por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El operativo también incluye la votación en el exterior, en el que funcionan cerca de 3.700 mesas en 67 países y 116 consulados, frente a las 2.600 instaladas hace cuatro años, según informó Penagos. De acuerdo con el registrador, esa red internacional opera con normalidad y muestra un aumento en la participación de los colombianos residentes fuera del país.

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“La participación de los colombianos ha aumentado significativamente y para estas elecciones se habilitaron cerca de 3.700 mesas en 67 países y 116 consulados, frente a las 2.600 instaladas hace cuatro años”, añadió el funcionario.

En un balance oficial previo a la apertura de las urnas, Penagos dijo que la infraestructura logística y de seguridad está desplegada en todo el territorio nacional y en el exterior para la jornada democrática.

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Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, no se registra ninguna novedad que obligue a trasladar mesas o puestos de votación.

Casi el 98% de las mesas tendrá testigos electorales

En el exterior, cerca de 3.700 mesas en 67 países y 116 consulados aseguran la participación de colombianos fuera del país en la jornada electoral - crédito @Registraduria/X
En el exterior, cerca de 3.700 mesas en 67 países y 116 consulados aseguran la participación de colombianos fuera del país en la jornada electoral - crédito @Registraduria/X

Uno de los datos centrales de la jornada es el nivel de fiscalización en las mesas. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, casi el 98% de los puestos de votación contará con presencia física de testigos electorales acreditados por las distintas colectividades políticas.

Penagos presentó ese dato como una garantía de control inmediato sobre el escrutinio de cada mesa. Desde la organización electoral se indicó que esa cobertura representa uno de los niveles más altos de vigilancia ciudadana en procesos democráticos recientes del país.

El registrador añadió que las más de 122.000 mesas planificadas en Colombia tendrán acompañamiento permanente de la Fuerza Pública. Según Penagos, ese dispositivo busca proteger el desarrollo de los comicios durante toda la jornada.

La publicación de actas será el eje de verificación ciudadana

La jornada electoral contará con casi el 98% de las mesas vigiladas por testigos electorales de distintas colectividades políticas a nivel nacional - crédito @Registraduria/X
La jornada electoral contará con casi el 98% de las mesas vigiladas por testigos electorales de distintas colectividades políticas a nivel nacional - crédito @Registraduria/X

Desde la Urna de la Transparencia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Penagos explicó qué ocurre con cada voto cuando cierran las urnas y expuso las medidas previstas para proteger la integridad del proceso.

En esa presentación sostuvo que la publicación de las actas electorales será el principal mecanismo de transparencia.

“No existe una garantía de transparencia mayor que permitir que todos puedan verificar la misma información. Cada acta podrá ser revisada, contrastada y auditada. Esa es la fortaleza del sistema electoral colombiano”, expresó el registrador Penagos en una rueda de prensa previas a las elecciones presidenciales.

A ese esquema de control se suma una auditoría externa sobre los componentes tecnológicos y logísticos de la jornada, según la organización electoral. De acuerdo con ese reporte, la evaluación fue favorable y concluyó que el sistema cumple estándares internacionales de seguridad, blindaje cibernético y trazabilidad en el procesamiento de datos.

El verdadero riesgo en las elecciones de Colombia reside en la compra de votos y la coacción armada, según el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
No se reportan alertas de orden público ni de logística que obliguen a modificar el despliegue de mesas y puestos de votación en todo el territorio - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El material electoral ya se encuentra en los 1.104 municipios del país y su distribución continúa hacia centros poblados, corregimientos y veredas, según dijo Penagos. El objetivo, agregó, es asegurar la instalación completa de las mesas previstas para la elección presidencial.

Al cierre de su declaración, Penagos hizo un llamado directo a los ciudadanos habilitados para votar. “El llamado es a que mañana madruguen a ejercer su derecho al voto”, afirmó el registrador, y recordó que los canales institucionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil siguen abiertos para consultar el puesto de votación antes de salir de casa.

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