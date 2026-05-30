Colombia

Denuncian a párroco de Yarumal por presunta participación en política a días de las elecciones presidenciales: publicó una “Guía Católica para Votar”

En la publicación que compartió en redes sociales el periodista Sergio Mesa se señala a la Parroquia La Inmaculada del municipio de Yarumal de invitar a votar por Abelardo de la Espriella y compararlo frente sus otros contendores: Iván Cepeda y Paloma Valencia

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- crédito @sermeca/X | Catalina Olaya/Colprensa
La publicación resalta varios aspectos por los que los feligreses debería votar por de la Espriella - crédito @sermeca/X | Catalina Olaya/Colprensa

A solo tres días de la celebración de las elecciones presidenciales de Colombia 2026 se conoció una delicada denuncia por parte del periodista antioqueño Sergio Mesa que involucraría participación en política por parte de un líder religioso.

Mesa, recordado por viajar junto al fotorreportero Jesús Abad Colorado hasta el municipio de Briceño, Antioquia, para reportar la situación en la zona tras el asesinato del periodista y estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional, sede Medellín, Mateo Pérez (25 años, y asesinado por hombre del frente 36 de las disidencias de alias Calarcá a inicios de mayo de 2026), señaló con nombre propio a la Diócesis de Santa Rosa de Osos.

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En la publicación a través de X del jueves 28 de mayo, el comunicador expresó que la diócesis “(@diocesisstarosa) debe hacer cumplir las directrices de la Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) en cuanto a la participación en política de los sacerdotes”.

Estas palabras obedecen a lo que Mesa denunció luego de compartir una captura de pantalla adjunta al mensaje.

crédito @sermeca/X
La publicación se conoció el 28 de mayo de 2026 - crédito @sermeca/X

“El párroco de la Iglesia de La Inmaculada en Yarumal, Antioquia, está difundiendo en la cuenta de Facebook de la parroquia esta imagen que tergiversa, desinforma e impone un discurso que beneficia a un candidato que antes era ateo, defendía el aborto y la unión entre parejas del mismo sexo”, precisa la publicación del periodista.

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Al final de su mensaje, Mesa afirmó que “están usando el púlpito para generar odio y sumarse a la polarización”.

Qué dice en concreto la publicación que denuncia el periodista Sergio Mesa

En los días previos a la jornada electoral del domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia, circula en redes sociales y grupos de mensajería una publicación que invita a votar por Abelardo de la Espriella bajo el argumento de defender los valores del Evangelio.

La pieza gráfica que fue la misma que denunció en su publicación Mesa, se compartió desde una cuenta identificada como “Parroquia La Inmaculada Yarumal” en Facebook, y se presenta como una “Guía Católica para Votar” en la que se establecen comparaciones entre De la Espriella y los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda.

El contenido viene acompañado por frases como “No se trata de personas, se trata de defender los valores del Evangelio” y “Para un católico, no da lo mismo cualquier candidato”, propone que los electores voten “con conciencia y principios cristianos”.

En la publicación se enumeran cinco criterios para evaluar a los candidatos: vida desde la concepción, ideología de género en niños, familia y matrimonio, derecho de los padres a educar y transparencia ética y moral.

crédito @sermeca/X
La captura de pantalla se tomó desde un perfil en Facebook que se llama "Parroquia La Inmaculada Yarumal" - crédito @sermeca/X

En la tabla, la publicación atribuye a Abelardo de la Espriella posiciones alineadas con la doctrina católica tradicional en todos los ítems evaluados: se le señala como “en contra del aborto”, “en contra de la ideología de género en niños”, defensor de una “visión familiar tradicional”, a favor del “derecho de los padres a educar” y promotor de una “alianza con Dios y el Pueblo” en materia de transparencia y ética.

En contraste, la publicación califica la postura de Paloma Valencia como “incierta” o “sin clara postura” en la mayoría de los temas, describiendo su visión como “ambigua” o con “señales contradictorias” respecto a la familia, la educación y los valores éticos.

Para Iván Cepeda, la publicación utiliza símbolos de rechazo y frases como “postura progresista / no provida”, “a favor” de la ideología de género, “respaldo concepto distorsionado de familia y matrimonio”, y “visión estatal/progresista” en el derecho a educar. También se afirma que cuenta con “respaldo cuestionado o ausencia ética y moral”.

La Conferencia Episcopal de Colombia pidió a los candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia que se comprometan a respetar el orden institucional y los resultados de las urnas en las elecciones del 31 de mayo de 2026, al advertir que la prioridad del país es bajar la tensión pública y evitar cualquier forma de violencia entre colombianos - crédito Conferencia Episcopal de Colombia
La Conferencia Episcopal de Colombia pidió a los candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia que se comprometan a respetar el orden institucional y los resultados de las urnas en las elecciones del 31 de mayo de 2026, al advertir que la prioridad del país es bajar la tensión pública y evitar cualquier forma de violencia entre colombianos - crédito Conferencia Episcopal de Colombia

La guía concluye con la frase: “La fe no se deja en la puerta del colegio electoral. Ora, informa y vota según tu conciencia formada en la Doctrina Social de la Iglesia”.

La circulación de este tipo de materiales provocó que el periodista solicitara una respuesta oficial, por parte de la Conferencia Episcopal de Colombia, que hasta el momento no se ha pronunciado.

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