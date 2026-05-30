Luis Figo, exfutbolista portugués, calienta el partidazo del Mundial: esta es la advertencia que le mandó a la Selección Colombia

En un evento de leyendas, el exdelantero del Real Madrid y la selección lusa fue breve y contundente con el presente de la selección dirigida por el español Roberto Martínez-crédito @ESPNColombia/X

El 27 de junio de 2026 se jugará el partido entre Portugal y Colombia por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial de la FIFA de Norteamérica, en Miami.

El duelo que representa uno de los partidos más atractivos que tendrá la primera ronda, en su previa está lleno de expectativas por lo que pueden prometer tanto los lusos liderados por Cristiano Ronaldo, como los “Cafeteros” con Luis Díaz.

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En este contexto, una de las leyendas de la selección de Portugal, y que llegó a las semifinales de la Copa del Mundo de Alemania 2006 como Luis Figo habló de forma breve sobre el cuidado que debe tener el equipo de Néstor Lorenzo para dicho partido.

Figo fue muy breve al explicar que Colombia debe tener cuidado con la selección de Portugal-crédito Marton Monus/REUTERS

El 29 de abril, Luis Figo advirtió a Portugal que Colombia no debería inquietar a su selección por el cruce ante la Tricolor en el Mundial 2026 y planteó que la presión debe estar del otro lado. El exfutbolista, ganador del Balón de Oro en 2000, sostuvo que los rivales deben estar atentos al potencial del equipo europeo.

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En declaraciones a Espn durante un evento en el marco de la final de la Champions League, Figo resumió su postura con una frase corta y contundente:

“No sé, que tengan cuidado con Portugal”.

Colombia volverá a una Copa del Mundo tras quedar fuera de Catar 2022, e integra el Grupo K, en el que tendrá a Portugal como uno de sus principales retos en la fase inicial. El seleccionado dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo llega con referentes como James Rodríguez y Luis Díaz, mientras que Portugal apuesta por una generación que busca afirmarse entre los candidatos al título.

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Perfil de Luis Figo: el exdelantero que fue la estrella en el Real Madrid

Luis Figo es uno de los íconos de la selección de Portugal-crédito Marton Monus/REUTERS

Luis Filipe Madeira Caeiro Figo, conocido como Luis Figo, nació el 4 de noviembre de 1972 en Lisboa, Portugal. Durante casi dos décadas, su nombre figuró como uno de los más relevantes en el fútbol internacional. Considerado uno de los mejores extremos de la historia, Figo se distinguió por su habilidad técnica, visión de juego y capacidad para desequilibrar defensas en las principales ligas europeas. En su carrera profesional transitó por clubes emblemáticos como Sporting CP, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán.

El salto de Figo al estrellato mundial se consolidó tras su traspaso en el año 2000 del Barcelona al Real Madrid, una operación que estableció un récord mundial con una cifra de 62 millones de euros. Este traspaso marcó una era en el fútbol europeo y generó un fuerte impacto mediático, ya que fue uno de los pocos futbolistas que defendió la camiseta de ambos clubes rivales.

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Luis Figo y Cristiano Ronaldo, junto a un compañero de equipo, celebran efusivamente un gol con la camiseta de la selección portuguesa en un partido de fútbol-crédito Grosby

Figo conquistó títulos domésticos e internacionales en todos los equipos donde jugó, sumando a su palmarés la Copa de Portugal, cuatro títulos de LaLiga, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, una Liga de Campeones de la UEFA, una Recopa de Europa, dos Supercopas de Europa, una Copa Intercontinental, cuatro títulos de la Serie A, una Copa de Italia y tres Supercopas de Italia.

En el ámbito internacional, Figo jugó 127 partidos con la selección de Portugal, cifra que representó un récord nacional hasta 2016. Anotó 32 goles y participó en tres Eurocopas y dos Copas Mundiales. Su liderazgo fue clave para llevar a Portugal a la final de la Euro 2004 y a las semifinales del Mundial de 2006. Figo es el cuarto máximo goleador en la historia de la selección portuguesa.

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A nivel individual, Figo fue distinguido con el Balón de Oro en el año 2000 y elegido Jugador Mundial de la FIFA en 2001. Además, figura en la lista FIFA 100 elaborada por Pelé en 2004, que reconoce a los mejores futbolistas vivos. De acuerdo con información de BeSoccer, su máximo valor de mercado se alcanzó en 2001 y su número de camiseta más representativo fue el 7.

Tras su retiro como jugador, Figo ha mantenido una presencia activa en el ámbito deportivo y en 2015 postuló a la presidencia de la FIFA. Su trayectoria se caracteriza por la regularidad y el alto nivel competitivo, atributos que lo consolidaron como una de las figuras más reconocidas del fútbol europeo y mundial. Figo finalizó su carrera internacional el 8 de julio de 2006, a los 33 años, con una trayectoria marcada por el profesionalismo y los logros colectivos e individuales.

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Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

La selección Colombia jugará su séptimo Mundial en la historia de la mano del argentino Néstor Lorenzo-crédito Fernando Vergara/AP Foto

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).