Laura Barjum aclaró rumores de romance con reconocido actor: “No les puedo decir mentiras”

Laura Barjum y David Palacio están en la mira de sus seguidores - crédito @laurabarjum/Instagram y @davidpalacio91/Instagram

Laura Barjum es una de las modelos más queridas por los colombianos desde que fue virreina de Miss Universe 2017, evento que le abrió las puertas para su paso en la televisión y que la llevó a incrementar en su cantidad de seguidores en redes sociales.

Te puede interesar: Juliana Galvis conmovió con mensaje tras pérdida de un ser querido: “Transitar por la tristeza no está mal”

Desde ese momento, su comunidad está al pendiente de cada uno de sus movimientos y aspectos como las relaciones amorosas de la modelo también despiertan el interés de muchos, por lo que después de haber terminado con el músico, locutor y creador de contenido Diego Saénz, los seguidores buscan pistas de con quién podría tener un nuevo romance.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: ‘La Pupuchurra’, de La casa de los famosos Colombia, cuenta cinco cosas curiosas y cuál es su sueño más grande

Es así como en los primeros días del año se le llegó a vincular amorosamente con el actor David Palacio, pues se les ha visto muy cercanos en repetidas oportunidades, incluso disfrutaron de un viaje en Cartagena en el que se avivaron los rumores de una posible relación.

Y es que esta no es la primera vez que la pareja hace presentaciones en público, pues se les ha visto juntos en otros escenarios muy alejados de lo laboral. Así que Laura Barjum decidió acabar con los rumores y hablar sobre lo que está pasando entre ellos.

¿Laura Barjum y David Palacio son novios?

La carismática joven, recordada por su participación en Miss Universo, dio una entrevista exclusiva a Lo sé todo, uno de los programas de entretenimiento más reconocidos del país, en el que contó detalles de lo que significa para ella el actor de Romina poderosa, Ritmo Salvaje y Falsa identidad.

Te puede interesar: Julián Román habla del “tema tan oscuro” por el que no publica fotos con su novia

En medio de sus declaraciones afirmó que sí tiene una relación muy cercana con el actor y es algo que desea mantener a lo largo del tiempo. Aunque fue enfática en su aclaración del vínculo que tienen y que no quisiera perder.

“¿A quién no le gusta David Palacio? No les puedo decir mentiras, que tal ese churro. Tengo una relación muy especial con él y es una persona con la que he creado un vínculo genuino, que quisiera tener para toda la vida”, dijo Laura Barjum.

Laura Barjum y David Palacio se conocieron en el set de grabación y se hicieron grandes amigos - crédito @davidpalacio91/Instagram

Sus declaraciones se encaminaron a afirmar que David y ella solo son amigos, pero los fanáticos esperan que esto pueda cambiar: “Es una persona tan bonita, por eso se ha ganado ese espacio en mi corazón. No me juzguen, pero en serio es mi amigo”, puntualizó la famosa creadora de contenido.

Entre tanto, en el programa no solo se mostró la versión de Laura, sino que también entrevistaron al actor, que aprovechó para dar su versión de los hechos y se mostró bastante serio ante la situación, pues considera a Laura una amiga muy cercana.

“No pueden ver a man y una chica, porque entonces ya lo relacionan y que tienen que ver algo”, declaró. Aunque sí agregó que el vínculo de los dos se ha fortalecido conforme han compartido más tiempo juntos.

Laura Barjum disfruta de su soltería

La famosa modelo, presentadora y actriz estuvo durante dos años en una relación sentimental con Diego Sáenz, con quien participó en el reality MasterChef Celebrity, aunque poco después de la emisión de este programa se conoció que habían terminado.

Después de que se hiciera pública la ruptura, Laura declaró lo siguiente: “A él lo voy a querer siempre. Nos estamos tomando la distancia que nos corresponde para estar bien, pero él va a contar conmigo siempre. Lo admiro muchísimo, es un hombre trabajador y una persona superprofesional de la que aprendí muchísimo, así que de verdad creo que es la mejor manera de terminar una relación”.

Por ahora, la famosa ha dejado ver que disfruta de su vida con sus amigos y seres queridos, por lo que sus seguidores esperan que en cuanto tenga un nuevo amor les comparta la historia a través de sus redes sociales.