Conductor de vehículo de lujo se quedó dormido en el cambio de semáforo en Pereira y provocó monumental trancón

Quienes quedaron atrapados en el tráfico expusieron en redes sociales el estado deplorable en el que iba el conductor - crédito @colombiaoscura_

Un ciudadano atascado en un trancón dejó en evidencia con un video al causante de el bloqueo del tráfico: un conductor de un vehículo de lujo que en pleno centro de Pereira se quedó dormido durante el cambio de semáforo, luego de una noche de fiesta.

El incidente se registró la mañana del sábado 20 de enero, cuando uno de los afectados del trancón se bajó para revisar al Mercedes Benz de placa DHS 921 por la ventanilla y encontró al conductor dormido, con una botella de licor en el portavasos.

“Vea, estos son los personajes que causan accidentes en la vía, se quedan dormidos, sin importarles que están en plena 17 con 4a. Vea al caballero, totalmente dormido al volante, mire”, se escucha decir de fondo en la grabación.

El video fue difundido rápidamente a través de redes sociales, en donde, entre burlas y comentarios de reproche, los pereiranos se mostraron preocupados.

“El que tiene Mercedes duerme donde quiera”, “Bueno... al menos se detuvo ¿no?”, “Claro, todos lo defienden, pero hubiera sido alguien en un Renault 9, la situación hubiera sido muy diferente”, “Lo bueno, entre lo muy malo, es que no causó daños a terceros”, “Gracias a Dios se quedó quieto y dormido, así no ando por la ciudad causando quien sabe qué tipo de accidentes”, “Que no falte la botellita de amarillo”, “El man no maneja porque estaba tomando, bien ahí. El bacán está en el 51 de diciembre”, “¿En serio agradecen que detuviera el vehículo y se quedara dormido? No debió subirse al carro, de ahí en adelante, todo mal”.

La multa depende del grado de alcohol en la sangre del conductor - crédito Bufete Legal Olivieri Miranda & Asociados

Multa por alcoholemia: primera vez

Grado 0: suspensión de la licencia por un año, una multa de $3.480.030, 20 horas de trabajo comunitario y un día de inmovilización del vehículo en patios.

Grado 1: suspensión de la licencia por tres años más una multa de $6.960.060, 30 horas de trabajo comunitario y tres días de inmovilización del vehículo en patios.

Grado 2: suspensión de la licencia por cinco años más una multa de $13.920.120, 40 horas de trabajo comunitario y seis días de inmovilización del vehículo en patios.

Grado 3: suspensión de la licencia por diez años más una multa de $27.840.240, 50 horas de trabajo comunitario y 10 días de inmovilización del vehículo en patios.

Multa por alcoholemia: primera reincidencia

Grado 0: suspensión de la licencia por un año, una multa de $5.220.045, 20 horas de trabajo comunitario y un día de inmovilización del vehículo en patios.

Grado 1: suspensión de la licencia por seis años más una multa de $10.440.090, 50 horas de trabajo comunitario y cinco días de inmovilización del vehículo en patios.

Grado 2: suspensión de la licencia por diez años más una multa de $20.880.180, 60 horas de trabajo comunitario y diez días de inmovilización del vehículo en patios.

Grado 3: cancelación de la licencia más una multa de $41.760.360, 80 horas de trabajo comunitario y 20 días de inmovilización del vehículo en patios.

Multa por alcoholemia: segunda reincidencia