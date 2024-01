Jennifer Pedraza se despacha contra Petro: “El presidente ha decidido proteger a Hollman Morris”

Jennifer Pedraza se mostró a favor de las denunciantes en el caso de Rtvc y se despachó contra el presidente - crédito Álvaro Tavera/Colprensa -

En la conversación, Daza manifestó su postura respecto a la situación de Morris, aseguró que, aunque no conoce las demandas a fondo, considera que “mientras no se demuestren los hechos de los cuales se le acusa, él tiene el derecho a la presunción de inocencia y uno tiene derecho de ofrecerle solidaridad moral”. La senadora destacó la trayectoria de Morris, señalando que es “un hombre comprometido con la causa, ha trabajado mucho por el país, por el pueblo”.

Hasta el momento, el subgerente de RTVC, Hollman Morris, no ha sido formalmente imputado con los cargos de acoso laboral de los que se le acusa. En el contexto colombiano, este tipo de alegaciones son de grave consideración, y suelen ser sujetas de investigación por las autoridades correspondientes.

La senadora Imelda Daza, del partido Comunes, aseguró que a Morris no se le ha condenado por nada - crédito @SenadoGovCo/Twitter

Es importante resaltar que el debate suscitado en el programa radial plantea cuestiones acerca de la ética laboral y el abuso de poder dentro de entidades estatales, como RTVC, lo que genera una expectativa sobre las posibles implicaciones políticas que podrían afectar al gobierno del presidente Gustavo Petro en caso de comprobarse los hechos denunciados.

Por su parte, la representante Pedraza ha señalado que Hollman Morris no ha sido absuelto por ningún juez ni tampoco ha mostrado arrepentimiento alguno hacia las víctimas. Ella manifestó su preocupación por el respaldo que Morris ha estado recibiendo del presidente Gustavo Petro, subrayando la falta de apoyo a las víctimas por parte del gobierno.

Según Pedraza, es fundamental ofrecer apoyo a las víctimas que, hasta el momento, no han recibido ninguna muestra de respaldo del ejecutivo. Remarcó la discrepancia entre las expectativas generadas durante la campaña del presidente Petro, donde se prometió un cambio enfocado en las mujeres, y las acciones del actual gobierno. Asimismo, la representante criticó al presidente por proteger y alinearse con Morris en lugar de con las víctimas.

“Es importante primero acompañar a las víctimas que no han recibido ni una medida de parte de este gobierno, ni un solo gesto de solidaridad. Este gobierno se eligió diciendo que el cambio era con las mujeres”, fueron las palabras de Pedraza en La W.

En sus declaraciones, Pedraza enfatizó la ausencia de una rectificación por parte de Morris y reprochó la falta de pedido de disculpas a quienes han sufrido a causa de sus acciones. Con estas palabras culminó su intervención: “el presidente ha decidido proteger y ponerse del lado de Hollman Morris”.

Gustavo Petro y Hollman Morris: contexto de la controversia

En la reciente controversia involucrando al periodista Hollman Morris, se han destacado declaraciones sobre su actuación y la postura del presidente Gustavo Petro respecto al tema. Aun reconociendo errores en hechos pasados, como su “separación”, Morris ha sido defendido, subrayándose que no merece una “condena eterna”. Las críticas surgieron tras acusaciones y señalamientos de fallas en su conducta, las cuales Morris admite parcialmente. En paralelo, se ha aclarado que el papel del presidente Gustavo Petro no es el de una autoridad judicial, enfatizando que no es él quien juzga o decide sobre las acusaciones relacionadas con Morris, aunque existe una amistad y confianza en su labor como funcionario del Gobierno, asegurando que no hay protección indebida por parte del mandatario.

La relación entre Gustavo Petro y Hollman Morris ha sido objeto de análisis, puesto que su cercanía como amigos ha levantado cuestiones sobre el juicio y las decisiones del presidente en torno a las acusaciones contra Morris. A pesar de las críticas, se resalta la confianza de Petro en Morris como integrante efectivo de su gobierno, desmintiendo cualquier sugerencia de proteccionismo. Las declaraciones han servido para esclarecer el rol institucional y personal en este contexto, aparentemente delimitando la autoridad presidencial de la justicia ordinaria.

Petro y Morris son viejos conocidos y aliados políticos, sin embargo, las críticas crecen tras evaluar el discurso con el que el presidente llegó a la Casa de Nariño - crédito Oscar Murillo

La función del presidente en el contexto judicial y su interacción con casos que involucran a colegas y subalternos es una temática de constante interés público. En casos como el de Hollman Morris, se torna crucial reiterar el compromiso de separación de poderes y la correcta adjudicación de responsabilidades. Aunque el proceso contra Morris sigue en curso, las actuales declaraciones buscan transmitir transparencia e imparcialidad en la gestión de este caso en particular y en la administración de justicia en general por parte del Gobierno.

Hollman Morris ha reconocido haber cometido errores en el pasado y a su vez ha enfrentado críticas y acusaciones por sus acciones. Estas situaciones han generado discusiones sobre la naturaleza de la justicia y la posibilidad de redención, así como de la justa aplicación del castigo y el perdón en contextos políticos y sociales. La referencia a una “condena eterna”, expresión mencionada por Morris, resuena como un llamado a la reflexión sobre los límites y alcances de las consecuencias a largo plazo de los actos públicos.