Colombia Humana respaldó a Hollman Morris ante denuncias en su contra en la Procuraduría: alegan violación al debido proceso

Hollman Morris. Colprensa.

Luego que se conocieran las denuncias en contra del subgerente de televisión del sistema de medios públicos RTVC, Hollman Morris, por presunto acoso laboral, que fueron puestas en conocimiento a la Procuraduría General de la Nación, el partido Colombia Humana, del que hace parte el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció. Y con un mensaje en redes sociales salió en defensa del periodista.

Con un corto mensaje en su perfil de X, la colectividad denunció que en el caso que involucra al comunicador social afín al Gobierno no se ha dado un debido proceso, debido a que se habría violado el derecho a la defensa a Morris. Esto, pese a que la gerente de la entidad, Nórida Rodríguez, confirmó que se activó Comité de Convivencia, el área de control disciplinario interno y la coordinación de talento Humano

Y cuando fue ella, Rodríguez, la que dio traslado de las denuncias de la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, y la del Canal institucional, Lina Moreno Zapata, al Ministerio Público, en pro de que avance el proceso de investigación contra el subgerente Morris y determine si existen méritos en contra de un hombre cercano al jefe de Estado, que llegó con la misión de repotenciar el sistema informativo.

“Se radica en procuraduría una denuncia que no surtió el debido proceso, no pasó por el comité de convivencia de la entidad y tampoco conoce la denuncia el denunciado. Eso se llama falta al debido proceso, con qué fin lo hacen, de buscar la justicia mediática contra el gobierno”, manifestó el partido en su cuenta, que siguen más de 500.000 usuarios, al replicar el oficio firmado por Rodríguez.

Con este mensaje en su perfil de X, el partido Colombia Humana se pronunció en favor del periodista Hollman Morris, acusado por las directoras de Señal Colombia y Señal Institucional - crédito @ColombiaHumana_/X

La publicación de Colombia Humana generó opiniones contrarias entre, incluso, los mismos simpatizantes del petrismo, entre quienes salieron en respaldo de Morris y los que, pese a que son leales al presidente Petro, consideran que la continuidad del periodista en RTVC va en contra de la imagen del Gobierno. De hecho, no faltaron los usuarios que cuestionaron cuál era el afán de defender al subgerente.

Las denuncias en Hollman Morris

Ambas mujeres, en cartas que hicieron llegar a la gerente Rodríguez, pusieron en conocimiento que desde el momento que el periodista llegó a la subgerencia de televisión, las dos, Orlandelli y Moreno Zapata, han sufrido malos tratos y un ambiente laboral hostil, que ha entorpecido diferentes procesos que se han pretendido llevar a cabo en el sistema de medios públicos del Estado.

“Desde la llegada del señor Morris, los canales de comunicación han sido escasos y precarios conmigo como directora del canal y con mi equipo de profesionales que pueden demostrar su idoneidad con su trayectoria y hoja de vida”, mencionó la directora de Señal Colombia en la comunicación escrita, que se hizo viral en X.

Por su parte, la directora de la Señal Institucional, afirmó que esta compleja situación ha logrado generar en ella sensaciones de intranquilidad con respecto a su labor. “Por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la subgerencia de televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral”, afirmó.

Tras estas afirmaciones, aún no se conoce respuesta de Hollman Morris acerca de las acusaciones en su contra, en un tenso ambiente que, según se pudo conocer, venía “cocinándose” desde hace varias semanas, acerca de las deterioradas relaciones del comunicador, que en 2015 fue candidato a la Alcaldía de Bogotá y que, luego de fracasar en las elecciones al Senado en 2022, con escasa votación, recaló en RTVC.