Reacciones en redes por el último fichaje de las embajadoras: “De razón te dejo Epa Colombia”

A pesar de que la Liga Femenina no tiene definido el sistema de campeonato, calendario ni participantes definidos, los diferentes equipos siguen formándose para la temporada. El domingo 7 de enero Millonarios hizo oficial el fichaje de Diana Celis, lo que ha generado una polémica en las redes sociales por la contratación del equipo embajador.

Por una parte, los hinchas del club capitalino mostraron su satisfacción por la nueva jugadora, “el trabajo que se hizo en el equipo femenino merece que cada uno de los partidos tenga boletería, queremos ver esta bandota”; “Bienvenida Diana al equipo grande más histórico del futbol colombiano”; “Lloran los rojos, los rojos lloran”; “Que equipo se está haciendo millos...”: fueron algunos de los mensajes.

Por el contrario, se encontraron hinchas de Santa Fe que mostraron su inconformidad de cómo estaba acabando su equipo femenino. “Es mejor acabar con ese equipo y enfocarse en el masculino, deshagamonos de gastos innecesarios”; “No salgan con el cuento de que no hacen nada por el equipo femenino por que no se sabe cuando empieza la Liga. Ya Cali, Millonarios y Nacional nos están tomando ventaja en el armado del equipo y lo peor es que se están llevando a nuestras jugadoras”; “Deberían etiquetar a las que se fueron por plata y no por amor al fútbol”: fueron otros de las palabras que se encontraron en las redes.

Incluso la misma cuenta de Independiente SantaFe publicó en su cuenta de X (antes Twitter), “las Leonas son nuestro tesoro más preciado . Todos los años hacemos un esfuerzo gigante teniendo en cuenta que a hoy no sabemos cuándo empieza y cuánto durará la Liga. Además de ser un proyecto no autosostenible, reafirmamos nuestro compromiso. Ellas son adultas y toman sus propias decisiones”, aseguraron.

La molestia viene de hace unos días porque dos de las futbolistas nuevas en Millonarios provienen de Santa Fe, pues los simpatizantes albirrojos que lanzaron toda clase de comentarios contra Liana Salazar y Daniela Garavito, últimas contrataciones.

Millonarios está apostando a quedarse con su primer título profesional por la cantidad de figuras que trajo. Dejando solo a seis futbolistas de la nómina de 2023, la entrenadora Angie Vega trabaja con 21 deportistas, de las cuales destacan los nombres de Tatiana Ariza, Lesly Olivares, Michell Lugo, Gabriela Borquez, Liana Salazar, Daniela Garavito, entre otras con las que las azules “rompieron el mercado” por la cantidad de dinero invertido.

Despedida de Diana Celis

En días pasados Diana Celis publicó en sus redes sociales su salida de Santa Fe después de cuatro meses en la institución, agregando algunas imágenes de su paso por los Cardenales, celebraciones y momentos en el equipo que le permitió seguir brillando:

“Gracias a Dios primeramente por permitirme estar en esta institución, gracias a Directivos Eduardo Méndez, Víctor Cuervo, Alexander Ochoa, Cuerpo Técnico Omar Ramírez, Cuerpo médico Juliana Cubides, José Rendón, Eduardo Tijaro, Andrés Herrera y sobre todo gracias a los hinchas por hacer de Santa Fe mi casa”, escribió.

Luego dejó una frase que generó dudas sobre las razones de su salida, ya que dio a entender que no se dieron las condiciones para continuar en el equipo en el 2024: “Lastimosamente hoy digo adiós, se intentó, pero no se pudo. Mi presente este 2024 es tener una estabilidad”.

Después de este mensaje de despedida, Celis recibió todo tipo de comentarios y críticas, “de razón te dejo Epa Colombia”; “Epa Colombia siempre tuvo razón”; “Epa Colombia, la villana de una historia mal contada”. El romance entre Epa Colombia y Diana Celis fue bastante sonado. De hecho, por haber sido la primera relación pública de la influenciadora, se viralizó en las redes sociales.