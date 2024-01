Festival Estéreo Picnic: Paramore protagoniza rumores de separación y alarma a los asistentes

Paramore es uno de los artistas que encabezan el cartel del Festival Estéreo Picnic 2024. Su presentación está programada para el 21 de marzo, pero circulan rumores de una separación del trio - crédito @zacharygray y @paramore/Instagram

Paramore, uno de los grupos más destacados en el panorama del rock alternativo durante las últimas dos décadas, era uno de los más esperados de 2024 en el calendario de conciertos en Colombia. Y es que tras el éxito de su más reciente LP This Is Why, elogiado por la crítica especializada y considerado como uno de los mejores lanzamientos de 2023, la banda integrada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, protagonizó una gira en la que desplegaron todo su talento.

Colombia fue testigo de ello durante su presentación el pasado 14 de marzo en el Movistar Arena, y había fuerte expectativa de que repitiera esa presentación en el Festival Estéreo Picnic que se celebrará en el Parque Simón Bolívar de Bogotá entre el 21 y el 24 de marzo, en el que fue incluido como cabeza de cartel.

Dicha presentación se daría en el marco de su paso por América Latina a los festivales Lollapalooza, a lo que se sumó su confirmación como teloneros de Taylor Swift para sus conciertos en el estadio de Wembley en Londres del Eras Tour. Sin embargo, ese entusiasmo inicial se ha diluido por una serie de movimientos del grupo que causan inquietud y dudas entre sus seguidores.

Desde las últimas semanas del pasado diciembre, los seguidores de la banda expresaron su preocupación debido a que las redes sociales de Paramore pasaron a estar completamente en blanco: tanto la foto de perfil como sus publicaciones desaparecieron. Lo mismo pasó con el perfil de la cantante Hayley Williams, mientras que los perfiles de Taylor York y Zac Farro permanecen inactivos desde hace semanas. Esta situación se extiende a la web oficial de la banda (paramore.net) que muestra un mensaje de error cuando se intenta acceder a la misma.

Inicialmente, se tomó como una campaña de expectativa, e incluso se relacionó con el final de su relación con el sello Atlantic Records (con el que publicaron This Is Why), a raíz de una publicación de Paramore en los primeros días de diciembre, en los que confirmaba la noticia y ya anticipaba que algo podía cambiar:

“Ahora que Paramore ha estado todo el año en el tour ‘This is Why’, un capítulo de la banda ha llegado a su fin. Han cumplido con todas las obligaciones del sello discográfico, y son efectivamente agentes libres. En cuanto al futuro de Paramore, los tres miembros están de acuerdo en que hay cierto nivel de incertidumbre”

Sin embargo, en dicha comunicación daban un parte de tranquilidad a los fans asegurando que se mantendrían juntos. “Lo único que importa es que seguiremos siendo la comunidad de los demás”, manifestó la propia Hayley Williams.

Pero lo que realmente encendió las alarmas en redes sociales fue la primera publicación de Paramore en 2024: una historia instantánea en Instagram en la que argumentando “circunstancias imprevistas” anunciaron que cancelaban el que iba a ser su primer concierto de 2024. Este iba a tener lugar en el festival iHeartRadio ALTer EGO, programado para el próximo 13 de enero en Anaheim, California. Apenas unas horas después, los organizadores confirmaron que Fall Out Boy tomaría su lugar.

Con sus cuentas de redes sociales en blanco, la única publicación de Paramore hasta la fecha en 2024 fue para cancelar la que iba a ser su primera presentación del año en el iHeartRadio Alter Ego el 13 de enero - crédito @paramore/Instagram

Debido al secretismo de la banda con esta información, las especulaciones se han incrementado, llevando a que circulen sospechas de problemas entre la banda y su antiguo sello discográfico, así como informaciones desde Brasil que apuntan a que la cancelación de todas las fechas de la banda en 2024 sería inminente. Aunque ninguno de estos rumores tiene un sustento, lo cierto es que surgen muchas preguntas sobre los motivos que llevaron a Paramore a tomar dicha decisión con sus redes sociales, así como con su silencio al respecto y a preguntarse si su presentación en el Estéreo Picnic corre peligro.

En el caso colombiano, no han faltado las bromas en redes sociales sobre el hecho de que Paramore podría cancelar su presentación y blink-182 (que ya tuvo que cancelar su fecha en la edición del Estéreo Picnic de 2023 por una lesión de su baterista Travis Barker) podría “inventarse una excusa” para volver a dejar a sus fanáticos con las ganas de verlos. De momento la organización del festival no se ha pronunciado al respecto.