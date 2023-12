Melissa Martínez reveló gracias a quién logró superar su separación del futbolista Matías Mier

Melissa Martínez habló de su proceso de separación de Matías Mier - crédito @melissamartineza/Instagram

Melissa Martínez inició el 2023 en el ojo del huracán tras conocerse la noticia de su divorcio del jugador uruguayo Matías Mier con quien estaba a punto de cumplir tres años de casada. Ella debió enfrentar una ola de comentarios en los que se especuló que había sido víctima de infidelidad por parte del futbolista con otra periodista deportiva.

La barranquillera rompió su silencio y por primera vez habló de cómo vivió ese duro capítulo de su vida. Contó quien fue la persona que le ayudó a superarlo. “Me acerqué mucho a mi hermana de quien me había distanciado justamente por mi matrimonio”.

Casi un año después Melissa Martínez se sinceró con su publico y compartió a través del Podcast llamado Vos podés, el cual dirige la periodista Tatiana Franco, una de sus mejores amigas a quien le relató su experiencia.

Ep #104 Una Mujer Que Brilla En Un Entorno Masculino (Invitada Melissa Martínez)

“Yo pasé por varios momentos. Yo me cerré muchísimo y fue una reducción de mi grupo cercano muy estricta. Yo creo que sí, una de mis socias fue una gran compañía, un gran soporte, pero creo que mi gran ganancia en ese momento fue recuperar mi amistad con mi hermana…Tenemos personalidades muy distintas, ella es la fuerte y yo soy lo contrario. Ella se da cuenta de cosas que yo no. Estamos atendiendo esta amistad... me decía: ‘abre el ojo con esto, no te estás dando cuenta de aquello’”, confesó la presentadora.

Melissa aseguró que experimentó dos etapas durante su separación, una que le dejó una gran tristeza por tener que dejar atrás una relación que llegó a su fin por una razón desconocida y de la que no le darían mayores explicaciones y por otro lado la alegría de recuperar y sanar la relación con su hermana que precisamente se había fracturado por su relación con Matías Mier.

Pasó página

A pesar de lo polémico y mediático que fue su divorcio Melissa Martínez supo guardar silencio e hizo todo lo posible por tratar de continuar su vida tal y como lo acordó con su expareja: “Entendí que es un daño colateral... El entender que yo siempre tuve una vida tranquila, alejada de esto y que, obviamente, el efecto mediático que tiene un divorcio público, que jamás quise que fuera así... Siempre he dicho, esta es la conclusión terrible de una historia que fue bella. Tenía que haberme cuidado, sí. Cuántas veces te lo voy a decir, nunca”, añadió la también empresaria.

Melissa destacó que fue una conversación definitiva la que marcó el fin de su relación y expresó su deseo de avanzar sin dramas: “Hubo una sola conversación y en ella se resumió todo... Pa’ lante tú, pa’ lante yo, chao, no más, sin dramas y sin búsquedas”.

Melissa Martínez recibió varios reconocimientos en el 2023 a su labor periodística - crédito @melissamartineza/Instagram

Al mejor estilo de Shakira y su leja ‘Las mujeres no lloran, las mujeres facturan’, Melissa Ramírez se empoderó y logró darle la vuelta a su historia. El 2023, pese a su separación le dejó grande triunfos y noticias satisfactorias en lo profesional, tal y como le ocurrió a la cantante barranquillera y coterránea suya. pues Melissa recibió un par de reconocimientos a su labor periodística.

En el mes de mayo fue elegida como una de las mujeres orgullo de Colombia y se le otorgó el Galardón Mujer Orgullo de Colombia, por su aporte al periodismo deportivo y por abrirse paso en un campo mayormente liderado por hombres en donde ella supo posicionarse como una de las mejores.

Además, fue condecorada por parte del Concejo de Barranquilla, que le entregó la Medalla Barrancas de San Nicolás, máxima distinción que otorga este cabildo a las personalidades destacadas de la Arenosa.

“Feliz de recibir este reconocimiento por parte del concejo de Barranquilla, cerrando un año donde Dios de nuevo ha sido bueno conmigo. Esta medalla Barrancas de San Nicolás me demuestra que cada paso tiene un sentido”, escribió la periodista agradeciendo su 2023 lleno de bendiciones.