Estas famosas le dijeron adiós a sus implantes mamarios en el 2023: prefirieron su salud por encima de la estética

Durante este 2023 fueron varios los casos que se presentaron en los que actrices, modelos, presentadoras e influenciadoras decidieron decir adiós a sus implantes de senos por cuenta del Síndrome de ASIA u otros trastornos que desencadenaron complicaciones en las que vieron en riesgo su salud, su integridad e incluso su vida.

Ellas decidieron anteponer su bienestar por encima de la estética. Algunas fueron más allá y elevaron su voz para que otras mujeres que pudieran presentar sus mismos síntomas tuvieran conocimiento sobre consecuencias o contraindicaciones de las que tal vez no se les informó al momento de operarse. Marcela Mar, Norma Nivia, Natalia Durán y Angelly Moncayo son parte de las reconocidas colombianas que durante el año generaron noticia con temas asociados a la explantación mamaria.

Fuertes dolores de espalda, depresión, ansiedad, encapsulamiento de las prótesis, síntomas asociados con el síndrome de ASIA: como fatiga, desgano y dolores musculares que no tienen explicación e incluso riesgo de cáncer son algunos de los problemas más comunes que empezaron a identificar las famosos y que las llevó a tomar la decisión de decirle adiós a sus implantes.

Tuti Vargas

La creadora de contenido bogotana protagonizó uno de los casos más mediáticos y comentados debido a que documentó su proceso en redes sociales y posteriormente mostró cómo fue avanzando su recuperación. Su testimonio encendió las alarmas sobre las inseguridades y la depresión en las jóvenes, ella fue contundente al recomendar a sus seguidoras que nunca se operen. “El consejo es que nunca se hagan nada, que se acepten como son sin cosas extrañas en su cuerpo”.

Tuti Vargas se reconcilió con su cuerpo y aprendió a vivir si prótesis mamarias - crédito @tutivargasm/Instagram

La influencer entregó un claro mensaje de coherencia a su público y afirmó que llegó a un punto de su vida en que se cansó en todos los sentidos de sus prótesis justo cuando se encontraba en el tiempo límite de reemplazarlas, puesto que ella estaba próxima a cumplir los diez años, tiempo máximo para cambiar los implantes: “Comencé a sentir dolores extraños, me sentía baja de nota sin sentido, no quería hacer absolutamente nada e indagando entre mis amigas encontré que mis cambios podían estar asociados con el rechazo de mi cuerpo hacia los implantes. Nadie te puede decir si tienes o no la enfermedad llamada síndrome de ASIA, pero asociando los signos, pude darme cuenta de que este se podía tratar de este mal”, narró Tuti en sus redes sociales.

Ella también comentó que deseaba sentirse libre, quería recuperar su esencia y regresar a su templo tal y como la vida se lo había dado para adorarlo. Tuti mencionó que le costó aprendizaje, pero que se siente contenta porque cada vez se está más alineada con su yo interior.

Tuti Vargas dio sus razones para retirarse las siliconas de su cuerpo - crédito @tutivargasm/Instagram

Empezar un nuevo estilo de Yoga también incidió en la decisión de Tuti por retirar sus implantes, ya que ella contó que cuando se inició en el mundo del Yoga, sus senos le empezaron a incomodar por el peso y ya era de definir si parar o continuar. “Debía quitármelos o cambiarlo porque adicionalmente ya se me estaban encapsulando, lo cual es otro problema, así que le dije chao a algo que no me pertenecía y que hacia parte de mi cuerpo, fue el mejor regalo que pude hacer porque mi vida y mentalidad cambiaron”.

La presión social, las inseguridades y el inconformismo llevaron a que la modelo diera a muy temprana edad un paso del luego se arrepentiría. “Ahora me valoro y me quiero como soy, comprendí que esa no era mi felicidad. Acepto que los lucí con orgullo y los disfruté, pero fue suficiente. Te hace más daño del que te imaginas”, afirmó.

Otra razón determinante para que Daniela Vargas como es su nombre de pila se despidiera de sus senos artificiales tuvo que ver con sus antecedentes médicos, ya que en su familia varias allegados han padecido cáncer y ella a pesar de ese riesgo se operó. “Mi abuela materna murió de cáncer de seno, lo primero que me recomendó el médico personal fue que no me pudiera prótesis e hice caso omiso, me dejé llevar por el deseo de querer verme bien, pero la belleza va más allá”.

Fue en enero del 2023 cuando Tuti Vargas se sometió a todos exámenes necesarios para descartar cualquier tema riesgoso de su salud, ya que su organismo se alteró. “El sistema autoinmune se te desordena, la tiroides se te sube y las defensas se bajan”. Por último, la creadora de contenido reflexionó e invitó a que eviten operarse si de autoestima o estética se trata.

“Una decisión que me tomó tiempo, trabajo, aceptación y que finalmente hice a consciencia absoluta. Una decisión con la que me siento feliz, tranquila y hoy sé sin duda que fue lo mejor que pude haber hecho”, concluyó.

Alejandra Giraldo

Las razones por las que la presentadora de Noticias Caracol, se quitó las siliconas de sus senos tuvieron que ver con su calidad de vida y el prevenir futuras complicaciones ya que ella está diagnosticada con el síndrome de Sjögren y su médico le recomendó hacerlo.

Alejandra Giraldo prefirió la comodidad y el bienestar por encima de sus implantes de senos - crédito @normaniviag/Instagram

Lo sucedido con Alejandra demostró que cada cuerpo es diferente y que es un acto responsable no generalizar los síntomas, pues en lo que a ella respecta, su afección aunque si es autoinmune no se asocia con el Síndrome de ASIA. “Uno empieza a asociar los malestares con todo y saca conclusiones, lo importante es estar atentas a escuchar las alertas del cuerpo y sobre todo asesorarse profesionalmente. Mis síntomas eran hartísimos, así que lo mejor fue descartar”, señaló.

El trastorno autoinmune que se le dictaminó a Alejandra causa resequedad en las glándulas lagrimales, la boca y los oídos. “Lo que el reumatólogo me explicó es que mis células no se reconocen como un solo individuo sino que cada organismo funciona a su ritmo y si a esto le sumamos que esas células se encuentran con un objeto extraño su desorden va ser mayor, por esta lógica lo recordable fue quitarme las prótesis”, detalló Alejandra.

Alejandra Giraldo comentó al detalle el porqué resolvió explantarse - crédito @alegiraldop/Instagram

Este caso particular se convirtió en tema de conversación por cuenta de las polémicas declaraciones que lanzó Carolina Cruz cuando la periodista paisa visitó el set del matutino Día a Día, de Caracol Televisión, para compartir su experiencia con las televidentes. En esa ocasión la vallecaucana aseveró que el tema de la explantación se estaba tomando a la ligera y como una tendencia que se había vuelto moda, afectando la feminidad de la mujer. Sin embargo, ella salió a reforzar su punto vista, sustentando que conocía casos cercanos en los que mencionados síntomas del Síndrome de ASIA no terminaron con el retiro de los implantes. Así fue como sustentó su preocupación por ahondar en el tema para que las mujeres no empezaran a tomar decisiones premeditadas.

Carolina Cruz respondió a polémica por su opinión sobre las cirugías plásticas - crédito @rechismes/Instagram

Sin embargo, el tema de Giraldo no tenía nada que ver con el síndrome de ASIA, ya que ella resolvió en marzo del 2023, sacarse los implantes para que sus células no tuvieran que batallar con cuerpos extraños dentro de su cuerpo. “Por mi deficiencia en la producción de saliva, lágrimas y demás secreciones era algo recomendado, aunque no una solución absoluta, resolví hacer el cambio además por comodidad, ya llevaba más de 14 años con los senos operados”, comentó la periodista.

Alejandra Giraldo explicó su particular caso de síndrome de Sjögren, por el que se quitó sus implantes mamarios - crédito @laredcaracol/Instagram

La experiencia de Alejandra Giraldo coincidió con la de varias famosas que este 2023 se despidieron de sus implantes, no obstante ella declaró que en lo personal no creería que ninguna mujer fuera capaz de someter su cuerpo a tan doloroso procedimiento, cambio drástico y grandes cicatrices por una moda. “Mi doctor me habló con sinceridad y de dijo que esto podía mejorar o no, sin embargo elegí la opción que por sí o por no, me traería mayor comodidad”, expresó.

La periodista añadió que contar con el apoyo y acompañamiento de su esposo fue fundamental. “El entorno, la familia, las amistades son un soporte increíble porque en principio cuesta verse al espejo. La aceptación de mi pareja me dio seguridad por un lado y tranquilidad por el otro, sin decir con esto que buscara su aprobación”, contó la presentadora.

Marcela Mar

Traumático, así definió la actriz el capítulo de su vida al que llamó reconciliación. Ella regreso al quirófano a principios del 2023 luego de varias intervenciones, pues desde que se operó por primera vez a los 19 años, su cuerpo rechazó uno de los implantes, lo que la llevó a tener varias cirugías.

Marcela Mar abrazó sus diversas etapas de su vida y se reconcilió con su cuerpo al natural - crédito @marcelamar07/Instagram

A pesar de la exposición mediática con la que cuenta la bogotana que saltó ala fama en el año 2001 con su papel de Mayerli Pacheco Pataquiva en la serie Pedro el escamoso, abrió una puerta que hasta este año había mantenido cerrada para la prensa y para su público. Tras recorrer un camino de sanación Marcela llegó al punto en el que se sintió tanto segura como con la necesidad de exponer su historia para hablarle a las mujeres, las niñas y las jóvenes que la siguen. “Mantuve por mucho tiempo en privado una parte incomoda de mi vida, pues diferentes inconvenientes me han hecho regresar a las salas de cirugía para reemplazar unos implantes que me puse muy joven y sin tener en cuenta la opinión de mi familia”, así inició el relato la actriz.

A sus 43 años de edad, Marcela Mar tenía que volver nuevamente a las manos de un cirujano dado que una celulitis la envió de urgencias al hospital. “Tenía dos opciones, retirarlos o cambiarlos. Pasé más de la mitad de vida con implantes, fueron 25 años en los que una razón o por otra tuve que estar reemplazándolos, reflexioné y determiné que no iba a insistir más”, compartió.

Marcela Mar elevó su voz para hablarle a las mujeres que por alguna razón buscan operarse los senos - crédito @marcelamar07/Instagram

Como si no tuviera suficiente, a Marcela le identificaron una enfermedad autoinmune llamada tiroiditis de Hashimoto, trastorno que pudo desarrollar por una fuerte emoción que sufrió al momento de enterarse de un grave accidente de su hijo, o por sus prótesis mamarias. Ante la duda, la actriz igualmente escogió el bienestar, la tranquilidad y la libertad, según añadió.

“Yo nunca sabré si mi condición la desarrollé por ese impacto emocional o por las prótesis. Lo cierto es que mis síntomas sí fueron aumentando con el tiempo y por mi salud decidí explantarme”, reveló la famosa y acto seguido aseguró a sus seguidores que ahora se siente mucho mejor sin las prótesis en sus senos.

Marcela concluyó su reflexión haciendo un llamado a las que las mujeres, niñas y jóvenes que la estaban viendo y que ya fuera por vanidad o por inseguridad estaban pensando en operarse a que no lo hicieran, asimismo le habló a quienes estaban dudando si explantarse o no: “La mejor opción es quitarlos, si lo estás pensando hazlo”.

Norma Nivia

Saltó a la fama como modelo y posteriormente dio el paso a la actuación en donde se posicionó como una de las reconocidas actriz tanto de la televisión como del cine. Ella en 2022 buscó coherencia con su estilo de vida saludable, hábitos de vida en favor del plantea y uso responsable de algunos materiales que se encontraban en el cuerpo. “Yo no me saqué los implantes por salud, lo hice para sentirme bien con mi nueva forma de pensar y de vivir. No uso plástico ni en el cepillo de dientes, no era lógico cargar un par de siliconas en mi pecho”.

Norma Nivia buscó coherencia entre su cuerpo y su estilo de vida responsable con el planeta - crédito @normaniviag/Instagram

Tras 20 años con prótesis, Norma Nivia llegó al punto en el debía cambiarlas o quitarlas y escogió la segunda opción. Lo hizo para ir en línea con su actual versión de mujer empoderada y ambientalista de hecho ella es la cofundadora de una plataforma llamada: Shambala Comunidades Ambientales, en la que comparten conocimiento en torno al consumo responsable. “Fui feliz en ese cuerpo, pero ahora pienso diferente y yo que no uso plástico en mi casa ni en la calle, tener un par bolsas plásticas adentro, pues simplemente dije no”.

La actriz nacida en el Líbano Tolima, hace parte del grupo de mujeres a las que sus implantes no les afectó su salud, sin embargo y aunque ella se explantó el año anterior, durante este 2023 estuvo muy activa en redes a sus colegas que una u otra razón determinaron no continuar con sus siliconas en los senos. Como un acto de sororidad, Norma Nivia estuvo en frente del cañón exigiendo respeto, empatía y responsabilidad con la información que se comparte.

“Por opiniones públicas de influenciadoras que se toman los temas serios a la ligera es que mujeres como yo, siendo unas niñas, nos pusimos las pinches siliconas buscando una feminidad, que no tiene nada que ver con eso. Afortunadamente ya no considero que una mujer con tetas pequeñas o plana tenga cuerpo de hombre. Una figura no nos define”, concluyó la actriz en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

Natalia Durán

A mediados de noviembre del 2023 en un acto de valentía y con el finde reflexionar acerca de la importancia de que las mujeres se informen antes de implantarse sus senos, la actriz compartió en video su experiencia y mostró en sus manos pro primera vez los causantes de su malestar. “Esto era lo que me estaba enfermando. Esto era lo que me estaba matando. Creo que es la primera vez que las muestro”.

Natalia Durán se llenó de valor y enseñó las prótesis que le extrajeron - crédito @nataduranv/Instagram

Natalia Durán fue diagnosticada hace un par de años con cáncer de tiroides, enfermedad que la retó a enfrentar varias luchas sicológicas y físicas en las que su fortaleza mental tuvieron una gran importancia. Ella comparte en redes sociales su camino espiritual y de sanación.

Con un par de implantes frente a la cámara, la también conferencista en construcción de bienestar y derechos humanos afirmó que lo que podían ver eran los implantes que le habían extraído: “Esto era lo que estaba haciendo que yo perdiera mis procesos cognitivos (…) detrás de esto había complejos de mi cuerpo, traumas, muchas cosas que al confrontar esta realidad sané en mi espíritu y ahora soy yo, me siento feliz”.

La reconocida actriz mostró que se liberó de la vanidad para vencer al cáncer - crédito @nataduranv/Instagram

Dentro del llamado que compartió la caleña, dio cabida a la recapacitación e invitó a que se apoye desde la política y el marco legal la exigencia de hacer públicas las posibles consecuencias y los riesgos que pueden surgir tras una operación de implantes mamarios. La reflexión honesta de Natalia contó con el apoyo de sus seguidores quienes agradecieron el hecho de salir a contar lo que a ella le pasó.

“Somos lindas con mucho o sin mucho pecho, nada nos hace ser más o menos mujeres, somos divinas así como nos enviaron al mundo”; “Es cierto el síndrome de Asia es una realidad, fui explanada y hoy en día soy la mujer más feliz, recupere mis hermosos senos naturales, y sane demasiado 21 patologías de enfermedades”; “Al natural 100%”, son algunos de los mensajes que le dejaron.

Angelly Moncayo

Pese a que la vallecaucana retiró los implantes de sus senos en el 2020, año en el que aseguró que volvió a nacer, se hace necesaria su mención puesto que ella se abanderó de la lucha para que se reconozco al Síndrome de ASIA como una enfermedad y para el Ministerio de Salud gestione la regulación de las cirugías estéticas en el país, especialmente las que asociadas con implantes mamarios, pues a las mujeres que entran al quirófano no se les acompaña en temas que se puede prevenir.

Angelly Moncayo recibió condecoración por su causa social en defensa de los derechos de las mujeres que operan lo senos - crédito @angelinemoncayo/Instagram

Este noviembre del 2023, la activista recibió condecoración de la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero como reconocimiento a su labor liderando ASIA Recovery, iniciativa que ella misma fundó para concienciar sobre el Síndrome de ASIA (Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes) relacionado con la cada vez más común operación de senos con implantes mamarios.

Este proyecto nació luego de superar su trágica situación en la que problemas de salud casi la matan y cuyos síntomas todavía le persisten “a pesar de haberme quitado los implantes hace un año y siete meses”, aseguró a un medio tiempo después de su extracción.

Angelly Moncayo pidió que se incluya el Síndrome de ASIA como una enfermedad - crédito @angelinemoncayo/Instagram

“La salud de todos es una prioridad, no podemos tolerar que más mujeres sufran en silencio”, dijo la activista, quien lamentó que no haya registros de cuántas mujeres en Colombia tienen implantes mamarios, lo que impide “comprender la magnitud de los problemas de salud potencialmente asociados a estos implantes, incluyendo el riesgo de cáncer”, así mismo pidió que las compañías de seguros médicos “comprendan que las pacientes afectadas por esta enfermedad resultarán más costosas en términos de tratamiento que aquellas que optan por la cirugía de explantación”.

Otras famosas colombianas que han debido regresar al quirófano para retirarse los implantes mamarios por diversas razones son: Sara Corrales, Estefanía Borje, Natalia París, Mary Méndez y Mabel Cartagena quienes también tomaron la vocería para dar a conocer su problemática bien fuera por salud mental, física, bienestar o nueva filosofía de vida. Cada vez son más figuras públicas que se suman a la causa de anteponer la salud por encima de la estética, además de que inspiran con sus testimonios para que quienes se encuentren padeciendo inseguridad, autoestima o presión social encuentren en ellas una motivación para pensar mejor antes de operarse.

Teniendo en cuenta que existen diferentes síndromes y afectaciones que ponen en riesgo la salud, integridad o bienestar de algunas mujeres que se implantan prótesis mamarias, no se puede generalizar, pues de acuerdo con lo expresado por las famosas cada uno de sus casos fue particular y no en todos se vio involucrada la salud.

Aun así, en los síntomas más comunes continúan estando la fatiga, la depresión, ansiedad y desordenes autoinmunes, los cuales son asociados con el Síndrome de ASIA.

¿Qué es el Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes?

La Clínica Mayo, reconocida institución médica de Estados Unidos, clasifica al Síndrome de Asia como una enfermedad autoinmune e inflamatoria rara que resulta de la exposición a adyuvantes, elementos externos que se incorporan al cuerpo con la finalidad de potenciar la respuesta inmunológica. Entre los adyuvantes se incluye la silicona, que es común en diversos implantes médicos, incluidos los mamarios.

Además, ‘ConsultorSalud’, compañía enfocada en servicios de consultoría en Colombia, señala que el Síndrome de Asia se manifiesta mediante una reacción autoinmune o inflamatoria ante agentes externos, generando síntomas como dolor muscular, articulaciones dolorosas, fatiga crónica y problemas relacionados con el sistema inmunológico.