Laura Acuña reveló qué tiene que hacer un hombre para conquistarla: “Para mí, es todo”

La presentadora colombiana Laura Acuña compartió a través de una dinámica en Instagram sus preferencias personales en cuanto a las características que busca en una pareja, y generó sorpresa entre sus seguidores.

Por medio de historias en página de la misma plataforma Rastreando Famosos, Acuña dijo que le atrae un hombre que sea “caballeroso y atento”, así como “relajado y descomplicado”.

Y aunque muchos seguidores e internautas puedan pensar que al ser una de las más reconocidas modelos y una de las más destacadas y recordadas presentadoras colombiana los requisitos no son pocos, según lo que la también periodista, lo que más le interesa en un hombre que la pueda conquistar es que no sea “jarto”.

Estas declaraciones han llamado la atención en la esfera de la farándula, donde Acuña es una figura prominente por su trabajo en la televisión y su constante comunicación con su audiencia, de acuerdo con sus declaraciones en el medio.

“Bueno, yo quiero decirte que un hombre caballeroso, para mí es todo. O sea, me encanta que sean caballeros, que sean atentos, que estén pendientes; me encanta que sean relajados. No me gusta la gente, en general, no solamente los hombre, no me gusta la gente complicada o harta. Entonces me gusta que sean como yo”, sostuvo la modelo.

De esa manera, el enfoque de Laura Acuña para escoger pareja parece reflejar un deseo de simplicidad y armonía en sus relaciones personales.

A pesar de haber confirmado su separación en un pasado no especificado, enfatizó en la importancia de encontrar a alguien que comparta su forma de ser. Además, mencionó sentirse contraria a la complicación, lo que indica una clara preferencia por la facilidad en el trato interpersonal. Estos detalles proveen un mayor entendimiento de las preferencias personales de la presentadora y su visión sobre el amor y las relaciones.

Laura Acuña también se le midió a cantar

La presentadora, además, en los últimos días ha generado revuelo en las redes sociales tras compartir un video donde muestra su habilidad para cantar. El clip, difundido en su programa “La sala de Laura Acuña”, exhibió a Acuña interpretando una canción de una reconocida artista colombiana, Marbelle, lo que ha suscitado una amplia gama de reacciones entre los internautas.

En el contenido audiovisual, Laura Acuña expresó su deseo de homenajear a la cantante antes de comenzar su interpretación. “Voy a cantar, pero un pedacito, no más, qué tal si le hacemos una canción para rendirle un homenaje a una cantante, que yo sé que la gente quiere mucho”, dijo en su transmisión.

Ahí mismo, las respuestas no se hicieron esperar, y la modelo recibió desde elogios por su voz hasta comentarios críticos por parte de quienes no son admiradores de la artista homenajeada, que en este caso es también centro de la polémica.

La reacción ante el video de Laura Acuña cantando se ha polarizado en las plataformas digitales. Algunos usuarios la animan a perseguir una carrera musical mientras que otros sugieren que mantenga su rol como presentadora. Este episodio pone de manifiesto una faceta desconocida de la presentadora y desató los cometarios de los internáutas, quienes, en buena parte, no son admiradores de la artista. “Mejor que siga presentando😅😅😅😅”; “Fuera espíritu de Marbelle, sal del cuerpo de laurita”, se leyó en algunos comentarios.

Vale recordar que Laura Acuña es una figura prominente en la televisión colombiana, y se ha destacado por haber ganado reconocimiento inicialmente en el Canal RCN. Con el paso del tiempo, ha explorado distintos proyectos, incluyendo la conducción de su propio espacio televisivo. Este reciente evento podría representar una nueva dirección en su carrera profesional, manteniendo expectantes a sus seguidores sobre futuras actuaciones musicales.