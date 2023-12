Habló un familiar de las víctimas de masacre en Mosquera: “Desaparecieron desde el sábado”

Tres jóvenes fueron hallados sin vida en predios de una finca en zona rural de Mosquera (Cundinamarca). (Bomberos de Cundinamarca)

Luego de que se conociera en la tarde del lunes festivo 25 de diciembre del macabro hallazgo de los cuerpos sin vida de tres jóvenes en una finca que se ubica en zona rural de Mosquera (Cundinamarca), a media hora de Bogotá, uno de sus familiares señaló que en las últimas 24 horas habían perdido el contacto con ellos.

“Desde el día sábado estaban desparecidos y este es el momento en que los encontraron, pero aún no sabemos qué fue lo que les pasó. Vivían en este sector. Lo único que pedimos es justicia, porque es el momento en que ni siquiera nos los han dejado ver, no sabemos qué fue lo que pasó”, afirmó en el informativo de la televisión bogotana Citynoticias una mujer allegada a los muchachos cuyas edades no sobrepasaban los 25 años.

Mientras que, de acuerdo con un testimonio que recogieron en ese noticiero, en inmediaciones del lugar del crimen permaneció un vehículo desconocido.

“Como madrugo a desayunar por el barrio Lucero. Ahí se veía una camioneta blanca parqueada. Duró como dos días allá”, aseguró el hombre.

Finalmente, en el periódico El Tiempo lograron establecer que los tres jóvenes eran primos, mientras que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió el trabajo para esclarecer esta nueva masacre, a una semana de concluir el 2023.

En la tarde del domingo se reportó que tres personas aparecieron vida en zona rural de Mosquera (Cundinamarca), luego de que la ciudadanía hiciera el llamado a los Bomberos del departamento, donde señalaron que los cuerpos estaban en predios de la finca Santa Marta, en la vereda San Francisco.

“Personal del cuerpo de Bomberos del municipio de Mosquera, en coordinación con la Policía de esta jurisdicción, hacen la recuperación de tres cuerpos sin vida, exactamente en la vereda San Francisco, finca Santa Marta. Al momento, estamos a la espera del personal del CTI para hacer la identificación de estos tres cuerpos que son de sexo masculino”, destacó inicialmente el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de los Bomberos.

Entre tanto las autoridades señalaron preliminarmente que se trataría de tres jóvenes que evidenciaban signos de violencia y que, al parecer, fueron atacadas con arma blanca hasta causarles la muerte. No obstante, se estaba a la espera del dictamen del CTI para confirmar estos detalles.

Otro cuerpo sin vida en el río Bogotá cerca del aeropuerto El Dorado

El violento hecho se suma a otro hallazgo, el pasado miércoles 20 de diciembre, cuando hacia las 11 de la mañana se descubrió un cadáver masculino flotando en las aguas del río Bogotá, justo detrás de las pistas del Aeropuerto El Dorado.

Empleados de la zona industrial cercana avistaron el cuerpo y dieron aviso a la Policía Nacional, que se encuentra investigando la identidad del hombre y las circunstancias de su deceso. El cuerpo fue encontrado con ropa y pertenencias personales, lo que inicialmente descarta la posibilidad de un robo.

Las autoridades están a la espera a los resultados de la necropsia para establecer cómo y cuándo ocurrió el crimen, así como están cotejando con las denuncias de personas desaparecidas en la región, si alguna coincide con la identidad de la víctima.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del hecho, que causó gran preocupación entre la comunidad. Las autoridades solicitaron también la colaboración de los ciudadanos para proporcionar cualquier información que pueda resultar de utilidad para esclarecer qué pasó con esta persona.

La víctima vestía pantalón azul, camisa negra y chaqueta café oscura, y se encontraba en un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó la precisión en la estimación temporal de su muerte.

Se espera que los estudios forenses aporten datos clave sobre la fecha, hora y causas del fallecimiento, por lo que el momento se manejan múltiples hipótesis ante la falta de evidencia clara de violencia, mientras que intenta contactar con personas que podrían ser sus familiares.