A Piroberta no lo dejaron entrar por su vestimenta a una catedral en Milán

El comediante Julián Madrid, conocido como Piroberta, fue expulsado de una catedral en Milán - crédito Julio Andrade Producciones/ Instagram

En un reciente episodio de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, transmitido por Canal Caracol, el humorista Julián Madrid, mejor conocido por su personaje de Piroberta, y su compañero, el chef Juan Diego Vanegas, enfrentaron una situación de discriminación mientras intentaban acceder al mirador de la Catedral de Milán en Italia.

Un vigilante del lugar impidió el ingreso de Piroberta debido a su forma de vestir, usual para su personaje que se caracteriza por exagerar rasgos estereotípicos al vestirse de colores vivos y sobre todo de rosado. A pesar de lo acontecido, el humorista no mostró señales evidentes de incomodidad en el momento; por el contrario, su compañero hizo bromas en referencia a la situación: “No, pero usted ya no la van a dejar subir dijeron que por su pinta no podía subir, en serio”, dijo entre risas el reconocido chef.

El humorista se encuentra de viaje por Italia junto a Juan Diego Vanegas en el programa La vuelta al mundo en 8'0 risas - crédito Canal Caracol

Julián Madrid, quien ha ganado popularidad en Colombia con su personaje en el programa Sábados Felices, fue el único de la pareja que no pudo subir al mirador, mientras que Juan Diego Vanegas sí fue autorizado. El chef incluso relató a Piroberta que se encontraron con un hermoso paisaje desde lo alto de la catedral, la cual, les contó, no sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial gracias a un acuerdo secreto para evitar su bombardeo.

El programa, que se emite en el Canal Caracol, no solo busca entretener sino también mostrar diversos destinos turísticos y culturas del mundo. Durante su etapa en Italia, el dúo visitó otros sitios de relevancia histórica y económica en Milán, como los navilios y el puente Alda Merini, además de la emblemática plaza del Duomo.

Piroberta y Juan Diego Vanegas disfrutando de su viaje por Italia en el programa La vuelta al mundo en 80 risas - crédito Juan Diego Vanegas/ Instagram

Cabe mencionar que otro equipo del programa, conformado por Jessica Cediel y Jeringa, también experimentó dificultades en su viaje. La pareja reportó haber tenido un desagradable altercado con las autoridades en Senegal, atribuyendo este al hecho de portar pasaportes colombianos. “El consulado acá no nos dio la visa estampillada en el pasaporte, sino que nos dijeron que nos la iban a dar cuando llegáramos a Senegal, pero llegamos allá y nos vieron el pasaporte sin la visa”, expresó la modelo en el programa Día a día.

Cediel describió un tratamiento hostil y un incidente físico por parte de un oficial: “Nosotros íbamos muy felices para Senegal, llegamos el viernes a las 10 de la noche, teníamos todos los papeles, la visas y todo lo que exigían, pero no nos dejaron entrar. Ese señor de la Policía era un moreno altísimo, o sea, gigante con gafas. Él me miraba así como por encima del hombro (...)De entrada nos empezaron a mirar súper rayado, nos miraron súper mal, cuando vieron el pasaporte colombiano ahí ya empezó todo, ustedes han visto el programa Alerta Aeropuerto que se lo llevan a un pasillo, bueno así, nos llevaron, acto seguido un moreno me dice go, o sea que entre al ascensor, yo en mi reacción lo cojo y me suelto, le digo you, don´t touch me, súper iracunda, el tipo me coge y me da un empujón que literal me mandó a la pared”, reveló la presentadora en el reality de viajes.

Por último, la pareja de participantes viajaron a París, en donde la autoridades parisinas fueron más amables: “Nos escoltó la policía de Senegal hasta el avión y cuando llegamos a París nos estaban esperando cinco policías”, expresó la modelo, mientras se refería a su experiencia en el país africano: “Me trataron supermal en Senegal, fue una experiencia muy fuerte, pero de todo en la vida se aprende. Seguramente Dios nos estaba previniendo de alguna cosa allá”.