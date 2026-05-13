Laura Ojeda reveló que el día que tenía diligencia en la Fiscalía perdió al bebé que esperaba: “Te teníamos hasta el nombre”

Laura Ojeda se refirió a la pérdida del bebé que esperaba junto a Nicolás Petro y afirmó que se trató de uno de los dolores más profundos que ha enfrentado - crédito @lauraojedae/Instagram

Una publicación en redes sociales de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, reabrió la atención pública sobre su vida personal y el proceso judicial que rodea a su entorno familiar.

La pareja del exdiputado del Atlántico reveló en su cuenta en la red social de Instagram que tuvo un embarazo en abril de 2026, una noticia que después dio paso a un desenlace marcado por la pérdida del bebé el 12 de mayo, fecha que coincidió con la diligencia judicial que no avanzó en la Fiscalía General de la Nación.

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El hecho tomó fuerza tras el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos prevista para ese mismo martes 12 de mayo; la diligencia, que no inició por una solicitud hecha por su abogado mediante una incapacidad médica —ahora se sabe que fue por su pérdida—, investiga presunta violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos.

El caso que involucra a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, se relaciona con una investigación por presunto acceso indebido a sistemas informáticos y violación de datos personales - crédito @lauraojedae/Instagram

Laura Ojeda había dado indicios de lo que le pasó

El expediente vincula a Ojeda dentro de una línea de indagación asociada a un supuesto acceso ilegal a conversaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro.

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En ese mismo día, la atención se desplazó desde el escenario judicial hacia una frase publicada por Laura Ojeda en su cuenta en la red social X, en la que dijo: “No hay peor enemigo que una madre dolida. Prepárense…”.

El mensaje circuló sin explicación adicional y generó interpretaciones diversas dentro del ambiente político y judicial que rodea el caso.

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Laura Ojeda publicó un mensaje en X tras el aplazamiento de su diligencia judicial - crédito @lauraojedae/X

Laura Ojeda habló sobre el dolor de su situación personal

Pero un día después, una publicación en su cuenta de Instagram dio mayor sentido al peso de aquella frase. Allí, Laura Ojeda difundió varias imágenes donde expuso el recorrido completo de su embarazo y, posteriormente, el momento de la pérdida.

Ella compartió la imagen de la prueba de sangre que se realizó el 20 de abril, en la que marca el ‘positivo’ de su embarazo; también compartió que el 26 de abril le tomó foto a un test de embarazo casero.

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Laura Ojeda difundió en Instagram un carrusel de imágenes con el recorrido de su embarazo, sobre todo la prueba positiva - crédito @lauraojedae/Instagram

Ojeda cerró el carrusel de fotografías con la imagen de un documento médico en el que se consignó un aborto espontáneo ocurrido el 12 de mayo, fecha que coincidió con la citación a una diligencia ante la Fiscalía (de allí la solicitud de aplazamiento).

De acuerdo con lo expresado por su pareja, Nicolás Petro, y por el presidente Gustavo Petro, ese cuadro habría estado asociado al nivel de estrés derivado del proceso judicial. Ambos señalaron que la tensión del caso y lo que califican como una persecución política habrían influido en la pérdida del embarazo.

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Laura Ojeda compartió un documento médico que registra el aborto espontáneo ocurrido el 12 de mayo, día de su diligencia ante la Fiscalía - crédito @lauraojedae/Instagram

Acompañando las imágenes, Laura Ojeda publicó unas palabras en las que expresó el dolor por la pérdida del bebé que esperaban con ilusión. Este habría sido su segundo hijo, ya que junto a Nicolás Petro son padres de Luka, un niño de dos años y el único nieto varón del presidente.

“Hoy siento un dolor profundo que me parte el alma. Aunque eras muy chiquito, ya eras parte de nuestras vidas, esos días nos llenaste de mucha ilusión. Te teníamos hasta el nombre, bebé Marena o Alessandro, aunque no pude tenerte en mis brazos, siempre serás parte de mí”, escribió la barranquillera.

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Laura Ojeda añadió a su mensaje: “Hoy solo quedan lágrimas y amor eterno para ti. No me queda más que aceptar la voluntad de DIOS aunque No la entienda (sic)”.

Tras su publicación, Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido, le envió un mensaje de condolencia y solidaridad: “Lo siento mucho! 😢Mucha fuerza y que Dios te ayude a entender y sea tu paz".

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Laura Ojeda describió la pérdida como un episodio de profundo dolor y compartió un mensaje dirigido al bebé que esperaba - crédito @lauraojedae/Instagram

La coincidencia entre la fecha del diagnóstico médico y la jornada judicial abrió un nuevo capítulo de interpretaciones dentro del caso, mientras el expediente por presunto acceso indebido a sistemas informáticos continúa en trámite en la Fiscalía General de la Nación.

Por el momento, desde el entorno presidencial indican que esta pérdida estaría relacionada con la presión que, según afirman, ejerce la Fiscalía sobre la familia. Cabe recordar que Nicolás Petro también enfrenta un proceso en esa entidad desde 2023, por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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