Colombia

Laura Ojeda reveló que el día que tenía diligencia en la Fiscalía perdió al bebé que esperaba: “Te teníamos hasta el nombre”

La pareja de Nicolás Petro mostró su enojo al hablar de una “madre dolida”, expresión cuyo sentido no se conocía entonces, pero luego se supo que fue debido al aborto que sufrió; pérdida que el presidente Gustavo Petro atribuyó a la presión del proceso judicial

Guardar
Google icon
Laura Ojeda se refirió a la pérdida del bebé que esperaba junto a Nicolás Petro y afirmó que se trató de uno de los dolores más profundos que ha enfrentado - crédito @lauraojedae/Instagram
Laura Ojeda se refirió a la pérdida del bebé que esperaba junto a Nicolás Petro y afirmó que se trató de uno de los dolores más profundos que ha enfrentado - crédito @lauraojedae/Instagram

Una publicación en redes sociales de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, reabrió la atención pública sobre su vida personal y el proceso judicial que rodea a su entorno familiar.

La pareja del exdiputado del Atlántico reveló en su cuenta en la red social de Instagram que tuvo un embarazo en abril de 2026, una noticia que después dio paso a un desenlace marcado por la pérdida del bebé el 12 de mayo, fecha que coincidió con la diligencia judicial que no avanzó en la Fiscalía General de la Nación.

PUBLICIDAD

El hecho tomó fuerza tras el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos prevista para ese mismo martes 12 de mayo; la diligencia, que no inició por una solicitud hecha por su abogado mediante una incapacidad médica —ahora se sabe que fue por su pérdida—, investiga presunta violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos.

En medio de una confrontación con una periodista, Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, no escatimó palabras al afirmar esa mujer "no es feliz con su miserable vida" - crédito @lauraojedae/Instagram
El caso que involucra a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, se relaciona con una investigación por presunto acceso indebido a sistemas informáticos y violación de datos personales - crédito @lauraojedae/Instagram

Laura Ojeda había dado indicios de lo que le pasó

El expediente vincula a Ojeda dentro de una línea de indagación asociada a un supuesto acceso ilegal a conversaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro.

PUBLICIDAD

En ese mismo día, la atención se desplazó desde el escenario judicial hacia una frase publicada por Laura Ojeda en su cuenta en la red social X, en la que dijo: “No hay peor enemigo que una madre dolida. Prepárense…”.

El mensaje circuló sin explicación adicional y generó interpretaciones diversas dentro del ambiente político y judicial que rodea el caso.

Laura Ojeda publicó un mensaje en X tras el aplazamiento de su diligencia judicial - crédito @lauraojedae/X
Laura Ojeda publicó un mensaje en X tras el aplazamiento de su diligencia judicial - crédito @lauraojedae/X

Laura Ojeda habló sobre el dolor de su situación personal

Pero un día después, una publicación en su cuenta de Instagram dio mayor sentido al peso de aquella frase. Allí, Laura Ojeda difundió varias imágenes donde expuso el recorrido completo de su embarazo y, posteriormente, el momento de la pérdida.

Ella compartió la imagen de la prueba de sangre que se realizó el 20 de abril, en la que marca el ‘positivo’ de su embarazo; también compartió que el 26 de abril le tomó foto a un test de embarazo casero.

Laura Ojeda difundió en Instagram un carrusel de imágenes con el recorrido de su embarazo, sobre todo la prueba positiva - crédito @lauraojedae/Instagram
Laura Ojeda difundió en Instagram un carrusel de imágenes con el recorrido de su embarazo, sobre todo la prueba positiva - crédito @lauraojedae/Instagram

Ojeda cerró el carrusel de fotografías con la imagen de un documento médico en el que se consignó un aborto espontáneo ocurrido el 12 de mayo, fecha que coincidió con la citación a una diligencia ante la Fiscalía (de allí la solicitud de aplazamiento).

De acuerdo con lo expresado por su pareja, Nicolás Petro, y por el presidente Gustavo Petro, ese cuadro habría estado asociado al nivel de estrés derivado del proceso judicial. Ambos señalaron que la tensión del caso y lo que califican como una persecución política habrían influido en la pérdida del embarazo.

Laura Ojeda compartió un documento médico que registra el aborto espontáneo ocurrido el 12 de mayo, día de su diligencia ante la Fiscalía - crédito @lauraojedae/Instagram
Laura Ojeda compartió un documento médico que registra el aborto espontáneo ocurrido el 12 de mayo, día de su diligencia ante la Fiscalía - crédito @lauraojedae/Instagram

Acompañando las imágenes, Laura Ojeda publicó unas palabras en las que expresó el dolor por la pérdida del bebé que esperaban con ilusión. Este habría sido su segundo hijo, ya que junto a Nicolás Petro son padres de Luka, un niño de dos años y el único nieto varón del presidente.

“Hoy siento un dolor profundo que me parte el alma. Aunque eras muy chiquito, ya eras parte de nuestras vidas, esos días nos llenaste de mucha ilusión. Te teníamos hasta el nombre, bebé Marena o Alessandro, aunque no pude tenerte en mis brazos, siempre serás parte de mí”, escribió la barranquillera.

Laura Ojeda añadió a su mensaje: “Hoy solo quedan lágrimas y amor eterno para ti. No me queda más que aceptar la voluntad de DIOS aunque No la entienda (sic)”.

Tras su publicación, Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido, le envió un mensaje de condolencia y solidaridad: “Lo siento mucho! 😢Mucha fuerza y que Dios te ayude a entender y sea tu paz".

Laura Ojeda describió la pérdida como un episodio de profundo dolor y compartió un mensaje dirigido al bebé que esperaba - crédito @lauraojedae/Instagram
Laura Ojeda describió la pérdida como un episodio de profundo dolor y compartió un mensaje dirigido al bebé que esperaba - crédito @lauraojedae/Instagram

La coincidencia entre la fecha del diagnóstico médico y la jornada judicial abrió un nuevo capítulo de interpretaciones dentro del caso, mientras el expediente por presunto acceso indebido a sistemas informáticos continúa en trámite en la Fiscalía General de la Nación.

Por el momento, desde el entorno presidencial indican que esta pérdida estaría relacionada con la presión que, según afirman, ejerce la Fiscalía sobre la familia. Cabe recordar que Nicolás Petro también enfrenta un proceso en esa entidad desde 2023, por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Temas Relacionados

Laura OjedaNicolás Petro BurgosGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinuano Día hoy 13 de mayo: resultados ganadores del último sorteo

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día hoy 13 de mayo: resultados ganadores del último sorteo

Senador del Partido de la U pidió suspender al presidente de la Comisión Segunda de la Cámara: “Constituye un bloqueo institucional”

Antonio Correa presentó una queja disciplinaria contra el representante Álvaro Mauricio Londoño ante la Comisión de Ética del Congreso, al que señaló de presuntas irregularidades en la conducción de las sesiones conjuntas

Senador del Partido de la U pidió suspender al presidente de la Comisión Segunda de la Cámara: “Constituye un bloqueo institucional”

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente fase a Independiente Santa Fe que eliminó a América de Cali tras derrotarlo 5-1 en el marcador global

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Inspector de policía de Bosa fijó nueva fecha de desalojo: aumenta la preocupación de las familias de El Remanso por su permanencia

Las familias residentes, víctimas de una estafa inmobiliaria, buscan que la mesa técnica propuesta logre evitar su traslado forzoso y permita avanzar hacia la formalización de su vivienda dentro de un marco legal

Inspector de policía de Bosa fijó nueva fecha de desalojo: aumenta la preocupación de las familias de El Remanso por su permanencia

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de mayo

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’: así es la producción que marca el inicio de una nueva etapa artística

Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

Karol G hará historia en los American Music Awards 2026: recibirá importante premio internacional y será una de las artistas de la noche

Así reaccionó Yailin la más viral, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Deportes

Tulio Gómez reveló la razón por la que Hugo Rodallega nunca llegó a América de Cali: “Yo sí lo quería traer”

Tulio Gómez reveló la razón por la que Hugo Rodallega nunca llegó a América de Cali: “Yo sí lo quería traer”

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Brayan León Muñiz, goleador colombiano en Sudáfrica, confiesa que se siente solo en ese país: “Así ha sido toda mi vida”

Deportivo Pereira volvería a quedar mal con sus jugadores: les debe salarios y aportes a seguridad social

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad