Ernesto Samper confirmó su adhesión a la campaña de Cepeda: “El país tendrá que decidir entre profundizar el cambio o regresar al viejo modelo neoliberal”

El expresidente, junto al candidato oficialista, sostuvieron una profunda conversación sobre la historia del conflicto armado en Colombia, sus vivencias personales con la violencia y la necesidad de consolidar una paz total y duradera - crédito @ernestosamperp/X

Con una reflexión pública sobre las urgencias de los colombianos y la necesidad de darle su voto de confianza a un proyecto de índole progresista, el ex presidente de la República Ernesto Samper confirmó el miércoles 13 de mayo su respaldo a la candidatura del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, con miras a la primera vuelta, a efectuarse el 31 de mayo, y de ser necesario, una nueva jornada, pactada para el 21 de junio.

El ex jefe de Estado defendió la próxima elección como un punto de inflexión en el que “el país tendrá que decidir entre profundizar el cambio o regresar al viejo modelo neoliberal”. Esta declaración se produjo en una conversación, de al menos 17 minutos, en la que Samper remarcó que la paz, la inclusión social y una nueva visión internacional son los temas centrales que sustentan su adhesión a esta candidatura.

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A su vez, el expresidente -que en su momento respaldó la aspiración de Gustavo Petro, en 2022- aseguró que estas características no las reúne ningún otro candidato. Por ello, a lo largo del diálogo, ambos políticos hicieron una especie de balance sobre los desafíos estructurales de Colombia y defendieron la necesidad de sostener las políticas de equidad y transformación iniciadas los últimos años con el actual Gobierno.

Con una charla que se publicó en sus redes sociales, el expresidente Ernesto Samper adhirió a la campaña de Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

Los motivos por los que Ernesto Samper apoyará la campaña de Iván Cepeda

En el intercambio entre el exmandatario y el senador, Samper reiteró la relevancia de la paz como política irreversible. “Está, por ejemplo, la JEP, que es la cabeza, el barco insignia de una política de justicia transicional que este país necesita para el conflicto. Ahí tenemos 10 millones de víctimas”, dijo el expresidente, que asumió el rol de entrevistador y, en medio de sus apuntes, también hizo observaciones.

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En efecto, el exgobernante reconoció que aunque el proceso de Paz Total impulsado por el Ejecutivo resultó hasta el momento desordenado, entregó lecciones a su juicio fundamentales para la construcción de una nueva política, especialmente en el territorio y que tenga lo que denominó una “visión transformadora”.

Durante el diálogo, el expresidente hizo énfasis en un dato que ilustraría la profundidad de las desigualdades en Colombia: el 80 % de los municipios colombianos sigue sin acceso a agua potable. En ese sentido, Cepeda atribuyó esta carencia a la persistencia de condiciones estructurales que, sostuvo, hacen “imposible que podamos tener paz”, por lo que se comprometió a garantizar una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

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Iván Cepeda es la apuesta del oficialismo para la reelección del proyecto político del progresismo - crédito Prensa Iván Cepeda

Y al referirse a las iniciativas sociales, Samper recordó que políticas como el Sisbén, implementadas bajo su gobierno, permitieron ampliar la cobertura de salud hasta el 90 %. A su vez, hizo énfasis en la urgencia de sostener y fortalecer esos avances con medidas como la renta básica, la ampliación de becas universitarias y la entrega de tierras bajo preceptos de equidad para los más necesitados en los territorios.

Al ser consultado sobre el contraste entre modelos en disputa, Samper afirmó que el ciclo que se abre no se limita al clásico eje “paz o guerra”, sino que exige “más paz y más territorio, no una vuelta a la presencia militar como única respuesta”. Del mismo modo, sobre la gestión de la economía, definió al “viejo modelo” como uno centrado en el crecimiento “con empobrecimiento” por lo que insistió en un “modelo solidario”.

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Para exmandatario, es claro que el país enfrenta una elección fundamental entre profundizar transformaciones sociales y mantener el rumbo de inclusión, con énfasis en la paz territorial y la redistribución, o retroceder hacia modelos que, según él, han profundizado la desigualdad y limitado el desarrollo económico; siendo este el dilema que tendrán que resolver los colombianos en las urnas.

El expresidente Ernesto Samper Pizano ha sido defensor de las políticas del presidente Gustavo Petro - crédito Guille Llamos y Carlos Julio Martinez/REUTERS

Iván Cepeda y los ejes en los que quiere trabajar si es elegido presidente

Por su parte, en el referido diálogo Cepeda insistió en que “los grandes giros que ha dado nuestra historia política están ligados a la paz, no a la guerra”. Y, de la misma manera, el congresista oficialista rechazó la idea de que nuevos intentos de diálogo estén condenados al fracaso y calificó como “irrenunciable” la búsqueda de acuerdos como parte de su actividad política y, en última instancia, “destino de Colombia”.

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En la dimensión económica, ambos interlocutores delinearon el alcance de las reformas que impulsará en caso de ser elegido presidente. Cepeda postuló que el combate a la desigualdad no debe verse solo como asistencialismo, sino como una fuente de dinamismo para el conjunto de la sociedad; en tanto que Samper propuso profundizar “formas solidarias de economía”, como cooperativas y fondos-

A su vez, el expresidente pidió empaquetar medidas de ingreso, como la renta básica, subsidios y ajustes salariales, en un enfoque integral. “Que no haya un colombiano en situación de pobreza que no tenga la posibilidad de una renta vital”, enfatizó Samper, que es un defensor del sur global como “el proyecto de futuro”, pues es la zona del mundo en la que están los alimentos, la biodiversidad, las reservas de agua”.

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Una de las propuestas del senador Iván Cepeda está relacionada con la búsqueda de la paz en Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Por su parte, en otra línea de acción, Cepeda observó que “el tejido económico del país tiene un altísimo porcentaje de microempresas o de empresas pequeñas y medianas”. Por ello, defendió el apoyo a este sector como parte central de su programa. En su charla, los políticos coincidieron en la importancia de mantener relaciones diplomáticas “cordiales y respetuosas” con todos los países, incluidos los Estados Unidos.

Eso sí: al priorizar los intereses nacionales y regionales, pues Cepeda denominó la soberanía y la no sumisión como líneas rojas en este postulado. “Tenemos una soberanía que defender y por supuesto hay que hacerla valer”, remarcó el candidato. En este encuentro, Samper hizo énfasis en que los retos que tendrá por delante serán similares a los que él vivió en su presidencia (1994-1998), en la que tuvo que combatir la criminalidad.

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