Cada vez más colombianos usan IA para trabajar y estudiar, pero las empresas frenan su avance

Solo el 48% de los colombianos ha usado inteligencia artificial al menos una vez, según estudio de Cintel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras miles de colombianos empiezan a familiarizarse con herramientas como ChatGPT o Gemini, las empresas del país avanzan a un ritmo mucho más lento en la incorporación de inteligencia artificial. Esa es una de las principales conclusiones que dejó una serie de estudios realizados por el Centro de Innovación, Productividad y Desarrollo Tecnológico, Cintel, sobre la relación de los colombianos con esta tecnología.

El panorama mostró una realidad dividida: por un lado, ciudadanos que ya integran la IA en tareas cotidianas; por el otro, compañías que todavía no logran adaptarse por falta de infraestructura, talento especializado o capacidades digitales. La brecha, según advirtió la entidad, empieza a hacerse cada vez más evidente.

PUBLICIDAD

El 68% de los usuarios de inteligencia artificial en Colombia utiliza estas herramientas para trabajo y estudio diarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el informe Perfil del Consumidor Digital 2025, el 48% de los colombianos consultados afirmó haber usado herramientas de inteligencia artificial al menos una vez. Dentro de ese grupo, el 27% señaló que las utiliza de manera ocasional, mientras que el 21% dijo interactuar con ellas frecuentemente.

El interés por estas plataformas está ligado, sobre todo, a necesidades prácticas. La mayoría de usuarios recurre a la IA para resolver tareas relacionadas con el trabajo o el estudio. El 68% asegura emplearla para redactar textos, resumir documentos, buscar información o revisar contenidos. Es decir, la inteligencia artificial ya empezó a instalarse como una especie de asistente cotidiano para miles de personas.

PUBLICIDAD

El estudio también encontró motivaciones más exploratorias. Un 32% de los encuestados usa estas herramientas simplemente por curiosidad, para entender hasta dónde pueden llegar sus capacidades. Otros, en cambio, las utilizan con fines recreativos, el 19% dijo acudir a la IA para entretenerse.

Entre los usos menos visibles, pero cada vez más frecuentes, aparecen actividades como el aprendizaje autodidacta, la simplificación de textos extensos, la generación de contenido y el control de calidad de documentos. Son aplicaciones que muestran cómo la tecnología dejó de verse exclusivamente como un recurso especializado y empezó a mezclarse con rutinas diarias.

PUBLICIDAD

El 44% de los colombianos teme que la inteligencia artificial afecte su empleo futuro debido a la automatización - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aun así, el entusiasmo no es generalizado. Más de la mitad de los usuarios de internet en Colombia todavía no utiliza inteligencia artificial. El informe revela que el 52% permanece al margen de estas herramientas y las razones son diversas.

Hay quienes admiten resistencia frente a nuevas tecnologías: ese grupo representa el 23%. Otro 16% considera que la IA no tiene demasiada relación con su vida cotidiana y un 11 % asegura que no le encuentra beneficios concretos.

PUBLICIDAD

La investigación también identificó una diferencia importante entre reconocer la existencia de la inteligencia artificial y comprender realmente cómo funciona. Aunque el 71% de los usuarios de internet en el país ha escuchado hablar de plataformas como ChatGPT o Gemini, apenas el 27% siente que tiene conocimientos profundos sobre IA.

Ese desfase entre popularidad y comprensión aparece como uno de los hallazgos más relevantes del estudio. La inteligencia artificial ya hace parte de las conversaciones diarias, pero todavía existe desinformación sobre sus alcances, riesgos y funcionamiento real.

PUBLICIDAD

Solo el 27% de los usuarios de internet en Colombia declara tener conocimientos profundos sobre inteligencia artificial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El tema laboral, por ejemplo, sigue despertando inquietudes. El 44% de los colombianos teme que la inteligencia artificial pueda afectar su empleo en el futuro. La automatización y los cambios en el mercado de trabajo generan incertidumbre, especialmente en sectores donde muchas tareas podrían transformarse con rapidez.

Sin embargo, la percepción general no es completamente negativa. El 75% considera que los avances tecnológicos, en términos amplios, no representan una amenaza directa para su empleabilidad. Además, más del 45% rechaza la idea de que la IA pueda significar el fin de la humanidad, una narrativa que suele aparecer en debates más alarmistas sobre el tema.

PUBLICIDAD

Según el análisis de Cintel, la sociedad colombiana mantiene una postura “cautelosa pero no temerosa” frente al avance tecnológico. Las mayores preocupaciones están relacionadas con la privacidad y el manejo de datos personales, un asunto que empieza a ganar peso conforme estas herramientas recopilan y procesan más información de los usuarios.

Mientras tanto, el sector empresarial parece enfrentar dificultades más profundas. Otro informe de la entidad, llamado IA: La Brecha de la Preparación, concluyó que el 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país no tiene previsto incorporar inteligencia artificial ni en el corto ni en el mediano plazo.

PUBLICIDAD

El 75% de los colombianos considera que los avances tecnológicos no amenazan directamente su empleabilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque el 45% de los empresarios manifiesta interés en innovar con estas tecnologías, solo el 32% ha conseguido implementarlas. Entre las principales barreras aparecen la falta de infraestructura tecnológica, la escasez de personal capacitado y los bajos niveles de madurez digital.

El documento también advierte que apenas un 9% de las empresas colombianas puede considerarse parte del grupo de “pioneros digitales”. Estas compañías están aprovechando la inteligencia artificial a una velocidad cinco veces superior al promedio nacional.

PUBLICIDAD

“Hoy estamos viendo una desconexión crítica: los ciudadanos ya están incorporando la inteligencia artificial en su vida diaria, pero muchas empresas aún no tienen las capacidades para hacerlo. La conversación ya no es si la IA va a transformar la economía, sino qué tan preparados estamos para capturar ese valor”, señaló Manuel Martínez, director ejecutivo de Cintel.