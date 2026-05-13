Colombia

Ministro de Trabajo acusó a Abelardo de la Espriella de ser “cómplice” de los privados tras fallo del Consejo de Estado: “¡Ahí está pintado el tigre!”

Antonio Sanguino promovió una “tutelatón” para que los afiliados reclamen judicialmente el traslado de sus ahorros, tras la decisión que frenó el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones

Guardar
Google icon
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, arremetió contra Abelardo de la Espriella tras la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado - crédito @AntonioSanguino/X y Luisa Gonzalez/REUTERS
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, arremetió contra Abelardo de la Espriella tras la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado - crédito @AntonioSanguino/X y Luisa Gonzalez/REUTERS

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó críticas contra el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella luego de conocerse la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026, norma mediante la cual el Gobierno reglamentó el traslado de recursos hacia Colpensiones.

A través de una publicación en su cuenta de X, Sanguino señaló a De la Espriella como uno de los demandantes del decreto y cuestionó su actuación frente a la medida cautelar adoptada por el alto tribunal. El ministro vinculó la demanda con la defensa de los fondos privados de pensiones y afirmó que el abogado actuaba en contra de los intereses de trabajadores y pensionados.

PUBLICIDAD

“¡Ahí está pintado el tigre! El candidato presidencial Abelardo De La Espriella es uno de los demandantes del decreto 415 del 2026 y uno de los que solicitó su suspensión. Como toda la derecha política, se revela como lo que es: un enemigo de los derechos de los trabajadores y pensionados", escribió el funcionario.

Y agregó: “Se comporta como un cómplice de los fondos privados que quieren seguir capturando ilegalmente los ahorros de los trabajadores que han decidido trasladarse a @Colpensiones de quien se declara con esto como su perseguidor”.

PUBLICIDAD

Sanguino acusó a De la Espriella de oponerse al traslado de recursos hacia Colpensiones - crédito @AntonioSanguino/X
Sanguino acusó a De la Espriella de oponerse al traslado de recursos hacia Colpensiones - crédito @AntonioSanguino/X

En otra publicación en X, Sanguino respondió a los cuestionamientos sobre la disponibilidad de los recursos destinados al pago de las pensiones de quienes realizaron el traslado hacia el régimen público. El funcionario sostuvo que el debate no se centra en la existencia del dinero, sino en la administración de esos recursos mientras Colpensiones asume el pago de las mesadas.

“Aquí el debate no es si la plata ‘existe’. Claro que existe. El problema es otro: hoy Colpensiones está pagando pensiones de miles de personas trasladadas al RPM, mientras los recursos que deberían financiarlas siguen en poder de las AFP”, indicó.

El ministro agregó que, a su juicio, no corresponde que el Estado asuma las obligaciones pensionales mientras los fondos privados mantengan bajo su administración los recursos de los afiliados.

“No es serio defender que el Estado asuma las obligaciones y el sector privado conserve los recursos. La discusión es de justicia, coherencia financiera y sostenibilidad del sistema pensional. Es un absoluto e inocultable descaro!”, afirmó.

El ministro aseguró que los fondos privados continúan administrando recursos que, según el Gobierno, deberían financiar las pensiones de quienes ya se trasladaron al régimen público - crédito @AntonioSanguino/X
El ministro aseguró que los fondos privados continúan administrando recursos que, según el Gobierno, deberían financiar las pensiones de quienes ya se trasladaron al régimen público - crédito @AntonioSanguino/X

Tras conocerse la decisión judicial, el jefe de la cartera laboral hizo un llamado a los ciudadanos que buscan trasladar sus ahorros desde los fondos privados hacia Colpensiones para que interpongan acciones de tutela de manera masiva. El ministro calificó la iniciativa como una “tutelatón” y sostuvo que el objetivo es que los jueces ordenen el traslado efectivo de los recursos.

En declaraciones públicas conocidas por Blu Radio, Sanguino afirmó: “Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón, para que los jueces de la República le ordenen a los fondos privados, como ha ocurrido en el pasado, que una vez la persona se traslade, se traslada con sus recursos, porque los dueños de esos recursos son los trabajadores”.

El Ministerio de Trabajo también anunció que el Gobierno impulsará otras acciones jurídicas para garantizar el traslado de los recursos hacia Colpensiones. Según explicó el ministro, el Estado cuenta con los recursos suficientes para asumir el pago de las pensiones de quienes ya cumplieron los requisitos y realizaron el cambio de régimen, aunque el traslado efectivo del dinero todavía no se haya concretado.

Consejo de Estado aclaró que las pensiones “no están en riesgo”

Consejo de Estado rechaza la suspensión de la resolución del Ministerio de Salud sobre la UPC para 2025 - crédito Colprensa
El Consejo de Estado aclaró que la suspensión del decreto no pone en riesgo el pago de las pensiones ni implica la desaparición de los recursos administrados por las AFP - crédito Colprensa

Luego de las declaraciones del Gobierno nacional, el Consejo de Estado emitió un comunicado el 12 de mayo en el que aclaró el alcance de la decisión judicial y rechazó interpretaciones según las cuales la suspensión del decreto impediría el pago de pensiones.

Los Ministerios de Trabajo y Hacienda, junto con Colpensiones, dijeron públicamente que una decisión judicial impedía pagar las pensiones. El Consejo de Estado aclara que eso no corresponde a la realidad”, señaló el alto tribunal.

La corporación explicó que la decisión adoptada el 11 de mayo de 2026 suspendió temporalmente el decreto 415 porque el Gobierno habría excedido sus facultades reglamentarias al modificar el destino de los recursos pensionales, asunto que, según indicó, corresponde exclusivamente al Congreso de la República.

“¿Qué significa esto para los pensionados? El dinero existe, está disponible y sigue generando rendimientos. Lo único que se suspendió temporalmente es a dónde se destina ese dinero, no su existencia ni su seguridad. Por eso las pensiones no están en riesgo”, indicó el Consejo de Estado.

Temas Relacionados

Antonio SanguinoAbelardo de la EspriellaTraslado de pensionesColpensionesConsejo de EstadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevo protocolo para víctimas de violencia sexual obligaría a EPS, IPS y territorios a actualizar rutas de atención en salud

La propuesta del Ministerio de Salud plantea incorporar nuevos lineamientos, incluyendo medidas sobre salud mental, enfoque diferencial, y derechos sexuales y reproductivos

Nuevo protocolo para víctimas de violencia sexual obligaría a EPS, IPS y territorios a actualizar rutas de atención en salud

El Congreso de la República podría hacer que Colombia pierda $7 billones por no aprobar norma propuesta por la Dian y los exportadores

La medida que pide la entidad y Analdex podría transformar la estructura competitiva y la certidumbre de los operadores formales y a la vez impactar la estrategia nacional frente al contrabando

El Congreso de la República podría hacer que Colombia pierda $7 billones por no aprobar norma propuesta por la Dian y los exportadores

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO online: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

El cuadro vinotinto y oro tiene la ventaja en la llave de los cuartos de final, y buscará en la capital de Nariño asegurar su paso a las semifinales del fútbol colombiano

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO online: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Tulio Gómez reveló la razón por la que Hugo Rodallega nunca llegó a América de Cali: “Yo sí lo quería traer”

El máximo accionista del equipo caleño contó que en el 2020 había acordado la llegada del delantero, pero otros sectores del club declinaron su transferencia

Tulio Gómez reveló la razón por la que Hugo Rodallega nunca llegó a América de Cali: “Yo sí lo quería traer”

Corte estadounidense comparó a Miguel Rodríguez Orejuela con miembro de la familia Gambino para rechazar su regreso a Colombia

La defensa del fundador del cartel de Cali argumentó que el excapo tiene una enfermedad terminal y desea pasar sus últimos días de vida en su país natal

Corte estadounidense comparó a Miguel Rodríguez Orejuela con miembro de la familia Gambino para rechazar su regreso a Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’: así es la producción que marca el inicio de una nueva etapa artística

Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

Karol G hará historia en los American Music Awards 2026: recibirá importante premio internacional y será una de las artistas de la noche

Así reaccionó Yailin la más viral, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Deportes

Tulio Gómez reveló la razón por la que Hugo Rodallega nunca llegó a América de Cali: “Yo sí lo quería traer”

Tulio Gómez reveló la razón por la que Hugo Rodallega nunca llegó a América de Cali: “Yo sí lo quería traer”

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Brayan León Muñiz, goleador colombiano en Sudáfrica, confiesa que se siente solo en ese país: “Así ha sido toda mi vida”

Deportivo Pereira volvería a quedar mal con sus jugadores: les debe salarios y aportes a seguridad social

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad