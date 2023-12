J Balvin puso a prueba sus nervios en video a lo “Rápido y Furioso”

El cantante colombiano demostró que tiene nervios de acero - crédito @jbalvin/Instagram

J Balvin está concluyendo un año que ha tenido un impacto en su vida personal y en su carrera musical. Después de un merecido tiempo de descanso de más de siete meses, el colombiano ha regresado a la escena y está demostrando que en estos momentos no hay nada que le quite la paz y la tranquilidad que está experimentando en su vida, incluso en los momentos más extremos, tal y como quedó evidenciado en sus redes sociales.

El cantante colombiano se encuentra en Oriente Medio realizando presentaciones, avanzando en algunos proyectos y aprovechando el tiempo para divertirse junto a su equipo de trabajo. Muchas de estas experiencias han quedado registradas en sus redes sociales, donde se le ha visto disfrutando de la arena en los famosos buggies o, incluso, viviendo momentos llenos de adrenalina, como el que experimentó en una pista de carreras.

“Mientras tanto en otra parte del mundo... Abu Dhabi 🏁”, comentó J Balvin en un video en el que se puede ver cómo un Nissan 370z, conducido por un profesional, derrapa alrededor suyo, llegando a pasar muy cerca de su cuerpo. Sin embargo, lo más sorprendente de esta situación es la tranquilidad con la que J Balvin vivió el momento, ya que no se le vio asustado, por el contrario, lo tomó con mucha calma.

El cantante demostró que nada lo asusta - crédito @jbalvin/Instagram

Esto demuestra la serenidad con la que J Balvin enfrenta muchas de las situaciones que experimenta en su vida, dejando claro que ninguna de ellas lo asusta o le genera miedo. Este aspecto ya lo había resaltado el colombiano en una transmisión en vivo en el que le preguntaron sobre las menciones que han hecho otros artistas en algunas de sus canciones, conocidas como tiraeras. En su respuesta, el artista comentó que nada de esto le quita la “paz”.

En medio de la rivalidad que están teniendo Anuel y Arcángel, el líder del movimiento Real Hasta la Muerte publicó una tiraera llamada Glock, Glock, Glock en la que arremetió desenfrenadamente en contra de su compatriota; sin embargo, una de las situaciones que más llamó la atención de las personas debido a que en una de sus líneas menciona al cantante colombiano.

“Y Balvin, si sabemo’ que Eladio es un rey del trap, pero no diga’ que es el único, canto de estúpido”, se puede escuchar en el tema musical. Esta situación fue inesperada precisamente porque entre los dos cantantes existía una buena relación. Incluso el puertorriqueño solía mencionar: “Balvin es mi hermano”.

El paisa respondió en una transmisión en vivo a sus seguidores sobre lo ocurrido con el reguetonero - crédito @j4virw_/X

En una transmisión en vivo, J Balvin dio su opinión sobre lo que mencionó Anuel: “¿Opinión de lo de Anuel? A mí nadie me quita la paz que he trabajado todos estos años, de tanto aprendizaje, de estar enfocado en tener un hijo hermoso, en una mujer como Valentina que me apoya y que está conmigo en las buenas y en las malas. Nadie me va a quitar la paz porque es una decisión que uno toma”.

El silencio que ha guardado J Balvin luego de que algunos artistas le han tirado en algunas canciones como fue el caso de Residente y de Bad Bunny, quien lo mencionó en una de las líneas de la canción Thunder & Lighting, la cual hace parte de su nuevo álbum, Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

El cantante paisa explicó: ““Gracias a todos los que se mantuvieron reales, a los que no se fueron cuando llegó la tormenta por las que pasé con tantos cuentos y tantas vainas con esto de tiraeras y toda esta vuelta que no es lo mío. No vale la pena responder a eso (...) no estoy para entrar en circos ni vainas que no son mi vibra. Así que gracias a los que estuvieron ahí y no creyeron en esa falsa narrativa, porque es falsa, muy falsa”.