Epa Colombia presumió sus vacaciones, su embarazo y su amor por Karol Samantha a ritmo de Carín León

Epa Colombia y Karol Samantha mostraron lo enamoradas y orgullosas que están de su embarazo - crédito @epa_kera100k/Instagram

Epa Colombia y su pareja Karol Samantha presumieron las vacaciones que se están dando en el medio del mar y mostraron cómo avanza su embarazo.

Te puede interesar: Epa Colombia confesó el motivo por el que rechazó la idea de tener gemelos: “A Karol le hubiera gustado”

A ritmo de Primera Cita, del mexicano Carin León, la creadora de contenido Daneidy Barrera lució ligera de ropa y muy acaramelada al lado de su novia con quien “encendió” las redes sociales. “Un día lo soñamos, hoy lo estamos viviendo”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: La segura le respondió fuerte a seguidor que criticó su cuerpo: “Un culo se reconstruye en el quirófano, pero ¿y tu cerebro?”

La influencer, que generalmente genera controversia con su contenido, publicaciones o declaraciones, en esta ocasión despertó la ternura de sus seguidores al posar con su barriguita al descubierto.

La dulce espera de su bebé Daphne Samara está siendo documentada a través de sus redes sociales, pero esta vez ella también se dejó tentar por el amor y enseñó un apasionado beso junto a su pareja.

Epa Colombia se dejó ver como nunca con su novia Karol Samantha - crédito @epa_kera100k/Instagram

Con este video Epa Colombia y su pareja ponen fin a todas las especulaciones que surgían en torno a su embarazo, pues muchos de sus detractores dudaban de la veracidad de el mismo, debido a que ella lo hizo público muy rápido y parte de sus seguidores se cuestionaban si era real o no.

Te puede interesar: Cintia Cossio respondió a quienes la señalan de hacer “marketing” con su vida sentimental

La dudas salieron a la luz porque la barriga de la influencer crecía muy lento, a pesar de sus cuatro meses de gestación, el público ya quiere verla con más pancita.

¿Ella no estaba embarazada?”, “uy, pero esta mujer para estar embarazada no tiene nada de barriga, ¿Todo bien con tu bebé?”, “no falta la gente criticando, vivan y dejen vivir, el estar embarazada no quiere decir que está enferma”, “dejen de criticar estar rellenas en el embarazo no es, sino un problema para la mamá después de parir”, fueron algunas de las reacciones de usuarios en sus publicaciones que la acusaban de mentir, lo cual quedó a un lado.

Ahora que ya pudieron ver su avanzado estado de embarazo, a la creadora de contenido y su novia les llovieron felicitaciones:

“Qué felicidad ver tui cara de amor, espero también estar embarazada pronto”, “que lindas, se merecen todo”, “pobre niña cuando nazca”, “te ves muy bonita, lucen muy bien las dos” “luces radiante, las amo” “de verdad que se les nota el amor”, “ahora si que digan que era mentira, ya queremos que nazca la bebé” “¿cuántos cayados por aquí?”, “la ternura hecha mujer”, “serás excelente madre porque noto tu cambio”, “tu nobleza habla más de ti que los malos comentarios que te ponen”, expresaron algunos internautas en sus redes sociales.

Espíritu navideño

La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, compartió a través de las historias de su perfil de Instagram una acción solidaria que realizó junto a sus amigos en las calles de Bogotá. En la publicación, se observa cómo distribuyen pan y chocolate caliente a habitantes de calle de la capital colombiana.

Epa Colombia y su pareja Karol Samantha contagiaron de navidad a personas en condición calle en Bogotá - crédito @epa_kera100k/Instagram

Durante su recorrido solidario, Barrera y su grupo lucieron gorros de Navidad y la empresaria resaltaba con un enterizo naranja, prenda en la cual se notaba su estado de embarazo. Los videos compartidos en redes sociales han recolectado numerosos ‘me gusta’ y comentarios que alaban la iniciativa de la influencer.

La influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, se involucró recientemente en una acción solidaria en las calles de Bogotá. Junto a un grupo de amigos, repartió alimentos a personas en situación de calle. El grupo, que distribuyó pan y chocolate caliente, fue visto interactuando con varios de los beneficiarios que expresaron su gratitud.

Durante la iniciativa, Daneidy Barrera y sus acompañantes lucieron gorros navideños, y la influencer destacó por usar un enterizo naranja, que evidenciaba su estado de gestación.

La actividad fue regisada y compartida en redes sociales donde recibió numerosas muestras de apoyo y comentarios positivos de parte de sus seguidores.