Así se robaron una lujosa camioneta de un valet parking en Bogotá: el dueño entregó las llaves para irse de fiesta y ahora nadie responde

En cámaras de seguridad quedó registrado como se robaron una camioneta blanca, Toyota, de un valet parking

El incidente ocurrió el 2 de diciembre en el famoso bar Full 80´s, donde Andrés Cáceres, un empresario bogotano, dejó las llaves de su costosa camioneta Toyota Prado TXL, modelo 2019, con el servicio de valet parking de la empresa Open Drive. Sin embargo, tras una noche de diversión, el vehículo desapareció.

Open Drive, la empresa operadora del valet parking, afirmó ser víctima de la inseguridad y aseguró estar en espera de las pólizas de seguros para abordar la situación. Cáceres, por su parte, enfrentó dificultades al tratar de obtener respuestas claras. A pesar de que el robo quedó registrado en las cámaras de seguridad, la respuesta de Open Drive se centró en esperar las acciones de las aseguradoras.

“Antes de las 12 pedimos el carro, esperamos y esperamos y las 12 y 30 salí, del bar, ya molesto y pregunté ¿qué pasa con el carro? Decían que no tardaba, a los 45 minutos, la señora a la que le di las llaves del carro llama por altavoz peguntando y contesta el supervisor. John Orlando Pulido le dice por el mismo altavoz de que la camioneta no aparece”, dijo Cáceres, víctima del robo, en conversaciones con Semana.

La denuncia presentada por Cáceres ante las autoridades policiales detalla cómo, a pesar de la presencia de agentes de la Dijín, la camioneta fue sustraída del parqueadero de manera aparentemente coordinada por empleados de Open Drive. La complejidad del caso se acentúa con la falta de cooperación por parte de la empresa, según las declaraciones del afectado.

Toyota Prado TXL, blanca perla, modelo 2019

Las respuestas de Open Drive ante la denuncia han sido evasivas, solicitando modificaciones en la declaración de Cáceres y prometiendo una solución que no se ha materializado. A pesar de la oferta de la empresa de valet parking de proporcionar respuestas a través de las aseguradoras, la incertidumbre persiste.

Jessica Tatiana Cancelado, en conversaciones con Semana, representante legal de Open Drive, quien reconoció la inseguridad del país, pero no ofreció respuestas concretas sobre la responsabilidad de la empresa en la pérdida del vehículo. La falta de cumplimiento en las citas programadas para resolver el caso también ha sido un punto de conflicto, según lo afirmado por Cáceres.

Darwin Ramírez, representante del bar Full 80´s, expresó su preocupación y corresponsabilidad ante el incidente. A pesar de la relación de largo plazo con Open Drive, Ramírez ofreció su colaboración y vehículo temporalmente para mitigar el problema mientras se busca una solución más profunda.

Por otro lado, Kathy Molano, otra de las víctimas de este tipo de robo, dio su testimonio en conversaciones con Noticias Caracol. Efectivamente, confió su camioneta a un servicio de valet parking durante un evento en Bogotá.

Dos horas después, al regresar, su vehículo había desaparecido sin dejar rastro. Las cámaras de seguridad registraron el robo en el norte de la ciudad, revelando la audacia de un ladrón que burló la supuesta seguridad del estacionamiento.

Kathy Molano, quien relató su experiencia de robo en un valet parking en la calle 118 con carrera 19

Se desconoce si Molano y Caceres están hablando de la misma camioneta, pues aunque realizan la descripción de su vehículo como una camioneta blanca, Prado, no se conoce la placa del vehículo, o los vehículos, ni en sus narrativas, se refieren el uno del otro.

En las imágenes, un hombre, que no ha sido identificado, recorre la zona de estacionamiento, abre una camioneta blanca sin dificultad y escapa. Sorprendentemente, la barrera de salida ya estaba levantada, permitiéndole huir sin el recibo de pago necesario para desbloquearla, planteando preguntas cruciales sobre la complicidad interna.

La denuncia pública de Molano destapó una preocupante serie de incidentes similares. La falta de respuestas por parte de la empresa involucrada la llevó a hacer la situación pública. “Nos aplazaron citas, han pasado más de 15 días, y no me han dado ninguna respuesta. Me quedé con el papel (recibo)”, expresó la víctima.

Aunque la empresa finalmente se comunicó con Molano después de su denuncia en redes sociales, la sorpresa fue que su caso no era único. Otras personas compartieron experiencias similares, alertando sobre la vulnerabilidad de dejar vehículos bajo el cuidado del valet parking.