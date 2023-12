Integración de las bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile traerá brillantes beneficios para el ahorro y la inversión

El nombre nuam Exchange significa que es algo nuevo, innovador, único, abierto, y que construye el futuro para la región - crédito Luisa González/Reuters

El mercado de capitales hace alusión al conjunto de actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, inversión y aprovechamiento de los recursos captados del público, organizada a través de los canales bancario y de valores.

El mismo, en Colombia, se verá beneficiado con la integración de las bolsas de valores de este país con Perú y Chile, la cual avanza muy bien y podría empezar a desarrollar actividades en el primer semestre del 2025. Dicho holding empresarial, aprobado a mediados de noviembre, marca un hito histórico para las inversiones en América Latina.

Esta integración ya tiene nombre. Es nuam exchange y tiene como director ejecutivo a Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), pero que por la misión que tiene ahora dejó en ese puesto como encargado a Andrés Restrepo Montoya.

En este sentido, nuam exchange ahora será la controlante de los grupos bursátiles de los tres países, además de las cámaras y los depósitos de los proveedores de infraestructura para el funcionamiento de los mercados de capitales.

Córdoba, que destacó que, así como hay mucha satisfacción al respecto y también muchas expectativas, dialogó con Infobae Colombia y dio detalles de los beneficios que traerá esta integración para Colombia.

¿Qué refleja ese primer paso para la economía de Colombia?

Nos da la capacidad a la Junta Directiva de nuam exchange de definir el derrotero estratégico para todas las compañías del grupo. El mandato que tenemos ahora es construir un único mercado, un nuevo mercado para América Latina, un nuevo mercado para Colombia, Perú y Chile, que sea único y que opere como uno solo.

¿Eso se da de un solo tajo o de a poco?

Esto no es algo que no se logra desde la noche a la mañana, sino que tenemos que hacerlo por etapas.

Hemos puesto todas nuestras energías en iniciar la operación integrada con el mercado de renta variable, el mercado de acciones, que es donde creemos que hay mayor beneficio para los participantes de ese mercado en los tres países. Queremos que ese mercado esté en operación en el primer semestre del 2025.

Para ello hemos venido trabajando en 2023 en lo que es una etapa de planeación, que ya está. Terminamos la etapa de planeación que inicia su implementación en el 2024, pero debemos cambiar muchas cosas para llegar allá. Tenemos que cambiar sistemas tecnológicos, procesos operativos, reglamentos, conexiones, algunos ajustes normativos en los tres países.

Todo ese trabajo se va a hacer durante el 2024. Vamos a hacer pruebas con los participantes del mercado e iniciar operaciones en el 2025, antes de finalizar el primer semestre.

¿Qué tanto se facilitan las inversiones en Colombia con la integración?

Estas economías necesitan capital y para que llegue ese capital tenemos que estar en el radar de los inversionistas globales y no solo de los inversionistas locales.

Para eso debemos generar las condiciones para que sea fácil y atractivo el invertir en nuestros países y eso es lo que estamos haciendo con la integración, creando unas condiciones uniformes, únicas, iguales en los tres países, para que los inversionistas de la región y de fuera de ella accedan a invertir a nuestros países, traer capital a nuestros países a través a nuestras economías, sea sencillo y no tengamos unos procesos muy complejos ni procesos diferentes entre los tres países.

Así las cosas, que un inversionista globalizado, a través de esta decisión, pueda acceder a invertir en compañías de Colombia, Perú y Chile sin tener que hacer nada diferente en el proceso de inversión.

Estamos dando mayor facilidad a los inversionistas de la región y de afuera de esta para acceder a nuestros mercados y con eso generar una mejor dinámica en nuestros mercados.

Juan Pablo Córdoba, director ejecutivo de nuam exchange, ve muchos beneficios para los colombianos con la integración de las bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile - crédito Bolsa de Valores de Colombia

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, decía hace poco que el mercado colombiano es muy pequeño, ¿qué piensa el respecto? ¿se puede ampliar con esta integración?

Depende como se mida. En efecto, entre los retos que tenemos, no solo en Colombia, sino en muchos de los países de América Latina, especialmente, debemos ver cómo hacemos para hacer crecer nuestros mercados de capitales y que estos sirvan mejor a nuestras economías.

Ahora, el mercado de capitales no es solamente el mercado de acciones. Por eso, nuestro foco es iniciar con el mercado de acciones, que es uno de los diferentes mercados que conforman el mercado de capitales.

Ahí es donde puede haber mayor beneficio de lograr estas economías de escala. Como lo vemos pequeño, si nos juntamos con otros dos, generamos más escala, más atractivo, mayores sinergias y eso puede hacer que genere una mayor dinámica.

Los mercados de capitales incluyen los mercados de divisas, los mercados de bonos corporativos, los mercados de bonos gubernamentales, los mercados de derivados. Todos estos son productos financieros que se tratan en los mercados de capital.

El ciudadano de a pie, el colombiano del común, ¿cómo podría entender esta alianza y cómo podría beneficiarse?

Los colombianos, peruanos y chilenos que han estado invirtiendo de manera muy tradicional en finca raíz o en instrumentos de renta fija van a encontrar muchas más oportunidades de inversión y mejores productos en los que poner su ahorro.

Para todo el mundo, esta integración es beneficiosa y, por eso, a través de su intermediario, comisionista, o corredor de bolsa, puedan ir familiarizándose con qué van a poder hacer nuevo y en que van a poder invertir, porque eso va a ser beneficioso para todos.

Podemos entender que, si a las empresas de nuestros países se les facilita la financiación o van a tener acceso a mejores fuentes de financiación o más recursos de capital o mejores condiciones para la financiación de proyectos de inversión, van a poder invertir más, generar más empleo, crecer y generar más actividad económica.

¿Si el mercado de capitales funciona generará mejores salarios?

Si el mercado de capitales funciona mejor a lo que tenemos en cada país y las empresas de los países se benefician con eso, va a haber un entorno económico mejor, que beneficia a las empresas y a los empleados.

Si yo trabajo en una compañía que está creciendo y haciendo adquisiciones, haciendo inversiones, expandiéndose internacionalmente, mi trabajo va a ser estable. En la medida en que la compañía progrese, el empleado también va a progresar. Si, por el contrario, estoy en una compañía que no vende, que no tiene planes de expansión, que no tiene financiación, posiblemente, voy a perder mi empleo y me va a costar trabajo a mí como persona.

Tener un mercado de capitales más dinámico, más desarrollado, más profundo, que acompaña de manera más eficiente a las empresas de nuestros países o a los emprendedores o a las pymes de nuestros mejor acceso a capital, eso va a beneficiar a todos a todo el mundo, a las empresas, a los emprendedores y también a los empleados de esas empresas.

A todos nos debería interesar que el mercado de capitales funcionara mejor y la integración es una apuesta para que a través de la integración logremos acelerar ese proceso.

Cualquier activo que se negocie en nuam exchange se hará en moneda local o en dólares de Estados Unidos - crédito Luisa González/Reuters

¿Se tiene el respaldo de los tres gobiernos para este holding?

Hasta el momento no hemos tenido. Ya la transacción cerró y ya hoy en día esto es un hecho. Hemos tenido todas las autorizaciones gubernamentales para hacerlo.

¿Cómo convencer a los inversionistas en medio de esta incertidumbre económica generada por el Gobierno de Gustavo Petro?

Estamos construyendo con el mercado integrado las condiciones para que todos podamos tener acceso a un portafolio más diversificado. Lo que le dicen a uno es cómo administrar correctamente los riesgos y la manera de hacerlo es la diversificación

El mercado integrado, por definición, es un esfuerzo grande de diversificación porque vamos a tener actores de diferentes países, con activos de diferentes países, y con una mejor dinámica.

Se va a poder construir un portafolio de inversión diversificado invirtiendo localmente, pero teniendo un portafolio diversificado. Adicionalmente, en la integración, vamos a tener un mercado de activos globales como tenemos hoy en el mercado global colombiano o el segmento internacional que tienen Chile y Perú.