Tatuaje de Andrea Valdiri encendió las redes sociales

La bailarina y creadora de contenido Andrea Valdiri se encuentra en el centro de la atención en redes sociales, pero no por su reciente separación del influencer Felipe Saruma, sino por un tatuaje en su antebrazo que ha causado revuelo entre los internautas.

Tras su ruptura, Valdiri ha recibido muestras de afecto y apoyo que incluyen flores y mensajes, mientras disfruta de su soltería.

La influencer, que comparte su vida cotidiana a través de la red social Instagram, está enfocada en su trabajo, como lo manifestó cuando hizo pública su ruptura amorosa con el joven productor, así que viajó a la ciudad de Cartagena para un desfile de una reconocida marca de vestidos de baño llamada Aguacoco SW, en donde se encontró con famosas modelos colombianas como Ariadna Gutiérrez y Laura Olascuaga.

Momentos previos del evento, la influencer barranquillera mostró imágenes del momento en que se estaba arreglando, pero en una de las fotografías llamó la atención de sus seguidores porque tenía unas flores y se podía notar un curioso tatuaje.

El tatuaje de Valdiri ha despertado una serie de comentarios debido a su diseño interesado, mostrando dos siluetas humanas en una posición sexual junto a la la frase “te la chupo a mil” en la parte inferior. Este detalle no ha pasado desapercibido ente una seguidora que publicó la imagen en la red social X (antes Twitter): “Hey son ideas mías o la Valdiri tiene un tatuaje que dice la chupo a mil? jajajajajajajajajajajjaja”, ante esto cientos de usuarios han interactuado con diferentes reacciones, desde el humor hasta comentarios críticos.

Justo cuando creía que no podía ser más ordinaria; Que vieja tan guisa; Con tanta Plata y no se ha mandado a borrar eso; Será porque quiere llamar la atención, sobre todo del género masculino; “Este es un nivel más extremo de ordinariez, y así fuera en una “apuesta” o lo que sea, porque no se ha cubierto o quitado eso…”, fueron algunos comentarios negativos, mientras que sus fanáticos la defendieron.

Los fans de la influencer barranquillera explicaron que el tatuaje fue resultado de un desafío donde Valdiri fue tatuada a ciegas con un grupo de amigos durante cuarentena en el 2020 por la enfermedad infecciosa Covid-19: “Fue por una apuesta de hace muchos años cuando andaba pa arriba y pa abajo con Javier. Él también se tatuó algo así, no recuerdo bien pero sí”; “Ese tatuaje se lo hizo por que los amigos se lo escogieron por un reto, ella tenía que tener los ojos tapados y verlo ya cuando estuviera hecho”; “Ese tatuaje se lo hizo creo que en pandemia cuando todo mundo hacía transmisiones en vivo y hacía retos”.

Los usuarios generaron especulaciones sobre su origen y significado, el cual parece estar conectado con un evento pasado insólito relacionado con una apuesta, al parecer, la versión de la historia de los internautas concuerda con un video de la bailarina de hace algunos años junto al dj Javier Gómez en el que muestran el momento en que la creadora de contenido colocó un reto para escoger los tatuajes de sus amigos.

El tatuaje en el antebrazo ha sido uno de los tantos retos que ha realizado la barranquillera que han llamando particularmente la atención en las plataformas digitales debido a que la interacción de Andrea Valdiri con su audiencia en redes sociales es constante y sobre todo en estos momentos que sus fanáticos están a la expectativa de la nueva vida de la bailarina por su reciente separación con el influencer Felipe Saruma.