Anuel confirma que sí le va a ‘tirar’ a Arcángel: “Tu peor error fue subestimarme, no eres leyenda, eres un meme”

Encabezando la lista de tendencias musicales se encuentra FN8 (Feliz Navidad 8) de Arcángel, un tema musical en el que el puertorriqueño no se guardó ni un solo comentario ni pensamiento sobre su colega Anuel AA. Como era de esperarse, esta llamada tiraera hizo que todos estuvieran pendientes de la reacción de la expareja de Karol G; sin embargo, hasta el momento aún no ha respondido.

Incluso, el propio Arcángel bromeó sobre la respuesta de Anuel y le pidió que contestara la ‘tiraera’ de cualquier manera, ya que diciembre estaba siendo muy “aburrido”. La Maravilla, como también se le conoce, afirmó hace algunos días que está listo para responder en cualquier momento, mientras que el líder del movimiento Real hasta la muerte, se ha pronunciado en algunas publicaciones en historias de Instagram y ha compartido algunos memes.

Aunque no es seguro que la respuesta de Anuel vaya a ser lanzada en los próximos días, el mismo cantante se refirió a esta situación durante una transmisión en directo en sus redes sociales. Allí el cantante se refirió a los comentarios que ha hecho Arcángel y dio a conocer las razones por las que no ha podido contestar a FN8.

“Me llegó la tiraera y ahora mismo no la puedo sacar porque tengo que atender esta mierda, tú dices que tu bolsillo está panzón y el mío está finito, pero yo ahora no puedo ni escucharla porque tengo que atender este live, me dieron ocho millones por estar sentado aquí, esto no tiene nada que ver con la música”, aseguró Anuel.

Más adelante, el intérprete de canciones como Sola, China, Ella quiere beber, La última vez, Amanece, entre muchos otros, fue enfático en señalar: “Cabrón tu peor error fue subestimarme, recuerda eso y por eso es que te vas a morir. Sacaste una tiraera diciendo que me iba a destruir la carrera y yo no he tirado todavía y tú eres un meme, tú no eres una leyenda, eres un meme”.