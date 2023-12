Sofía Vergara tiene reemplazo: Joe Manganiello presentó en sociedad a su nuevo amor, Caitlin O’Connor

Joe Manganiello y Caitlin O’Connor oficializaron su relación - crédito @justjared/Instagram

Joe Manganiello ya reemplazó oficialmente a Sofía Vergara. El actor estadounidense presentó en sociedad a su nuevo amor, la también actriz Caitlin O’Connor, con quien llevaría saliendo desde el pasado septiembre.

La nueva pareja posó por primera vez junta en la alfombra roja de un evento de la Fundación por los Niños Armenios en Nueva York, a donde llegaron tomados de la mano y muy sonrientes. Ambos habían sido fotografiados en lugares públicos, pero nunca se habían dejado ver en un evento oficial.

El exesposo de Sofía Vergara, de 46 años, y su actual pareja, una conocida actriz influencer de 33 años, hicieron pública su relación al asistir juntos a un evento benéfico. La pareja pisó la alfombra roja en el evento organizado por la Children of Armenia Fund (COAF), que se celebró en el conocido espacio Cipriani de Nueva York.

La nueva pareja se conoció durante una fiesta organizada por la cadena televisiva HBO. Una fuente cercana a los actores le contó a la revista People que ambos mantuvieron una conversación prolongada durante la noche; según el testigo la química entre Manganiello y la atractiva rubia fue evidente ante los ojos de los asistentes. De acuerdo con lo relatado, este suceso pasó luego de que Joe solicitara su divorcio de la colombiana Sofía Vergara.

La confirmación de este romance no tomó por sorpresa a los medios, ya que varias revistas del mundo rosa habían rumorado sobre esta nueva pareja del entretenimiento, pues los paparazzi les venían siguiendo la pista. El primer registro que se tuvo de Joe en compañía de Caitlin, fue en el mes de septiembre, justo a la salida de un gimnasio en la ciudad de Los Ángeles, California, cuando al parecer ambos compartieron entrenamiento, pues lucían ropa deportiva.

Posteriormente fueron vistos en las calles de Florencia, Italia, en compañía de la mascota, una chihuahua llamada Bubbles, que el actor le había regalado a la actriz Sofía Vergara, pero que ella prefirió dejar a cargo del actor tras su separación. Esa vez, la confianza entre la nueva pareja fue más notoria puesto que ya lucían más compenetrados.

¿Quién es el reemplazo de Sofía Vergara?

Aunque el nombre de Caitlin O’Connor no es muy familiar fuera de Estados Unidos, en su país la actriz goza de gran reconocimiento, por su trayectoria en la televisión, tanto como actriz y presentadora. Según comentarios del público en las redes sociales, Joe se habría fijado en la similitud que tiene O’Connor con Sofía, pues aseguran que las encuentran parecidas, además de que ambas son actrices y rubias.

La norteamericana, 13 años menor que Joe Manganiello, no ha publicado hasta el momento ninguna pista de su romance con el actor.

La aparición más reciente e importante de Caitlin como actriz, la hizo con el papel de Dyan Cannon en la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (HBO), que salió al aire en marzo del 2022.

Con más de seiscientos mil seguidores en su cuenta de Instagram, la rubia cuenta con una excelente acogida dentro de su comunidad a quienes les promociona diferentes marcas que la tienen en cuenta como influenciadora con sus productos, especialmente de maquillaje y belleza.

Como modelo ha trabajado prestando su imagen para campañas publicitarias de diversas marcas como Budweiser, Black Crown o Pepsi. Ella también ha incursionado en la conducción de programas de entrevistas. En su rol como presentadora formó parte de Fox News.

Actualmente se encuentra rodando una serie de acción de la que no ha revelado mayores detalles, pero que la tiene muy emocionada, así lo deja ver en las publicaciones que comparte mostrando el detrás de cámaras de los combates que debe realizar su personaje.