Cultura Profética reveló el artista colombiano con el que tiene pendiente una colaboración

Cultura profética conversó con Infobae Colombia sobre el concierto en Bogotá del 13 de diciembre - crédito Juan Manuel Arias/Infobae Colombia

En 1998 Cultura Profética lanzó su primera producción titulada Canción de alerta, sin saber que 25 años después se convertiría en una de las agrupaciones de reggae en español más importantes de América Latina, un título que ganó a pulso y gracias a sus temas románticos que calaron hondo en los adolescentes y jóvenes de países como Colombia, que en la noche del miércoles 13 de diciembre de 2023 podrán disfrutar de los éxitos de la banda boricua en el Movistar Arena en Bogotá.

Por eso, Infobae Colombia entrevistó a Willy Rodrígez, Juan Carlos Sulsona, Omar Silva y Eliut González, integrantes de Cultura Profética, para conocer un poco más de lo que pasará en el concierto, de su proceso de creación y de su cercanía con el país cafetero.

Infobae Colombia: Llegan al Movistar Arena, que se ha convertido en un escenario importante de la música en Colombia, ¿cómo será el concierto?

Cultura Profética: Justo nos hablaron de una sorpresa que va a haber mañana en nuestro show, tanto para nosotros como para el público. Una colaboración con Colombia, entonces mañana mismo vamos a tener un ensayo para poder regalarles un tema que no hemos hecho nunca y que será estreno mundial.

Infobae Colombia: ¿Es un lanzamiento?

Cultura profética: No es un tema nuevo, vamos a hacerlo por primera vez y estamos como nerviosos y buscando como resolverlo porque, no solamente no lo hemos hecho en vivo, no lo hemos tocado hace mucho tiempo, desde que lo grabamos.

Infobae Colombia: ¿Qué significa este concierto para Cultura profética?

Cultura profética: Este va a ser un concierto muy especial. Nosotros logramos estar en el Cordillera y fue hermoso, pero ahora es como más íntimo, desempolvamos unos temas y vamos a hacer, que lo dijimos, una sorpresa, tanto para nosotros como para el público, así que la vamos a pasar increíble.

Willy Rodríguez de Cultura profética - crédito Movistar Arena

Infobae Colombia: ¿Qué tal el público en Colombia?

Cultura profética: Es muy querido. Desde siempre nos han tratado superbién y es un público lindo porque es bien variado de ciudad en ciudad. Es sólido en todos lados, pero aquí es uno, en medallo es otro, en Cali es otro y es muy loco porque nosotros somos la única banda de reggae que ha tocado en Cali, porque es una ciudad muy salsera, pero ser la única banda de reggae que ha llegado para nosotros es un honor”.

Infobae Colombia: Acaban de lanzar una edición especial de La Dulzura en instrumental, una producción que los dio a conocer en varios países, ¿por qué una versión del icónico álbum solo con instrumentos?

Willy Rodríguez: Yo siento que nosotros somos una banda, si yo canto es por necesidad, pero somos una banda, somos músicos, y la verdad es que nos vamos muy en viaje con los arreglos y si pudiéramos hacer música instrumental y ya estaríamos felices, no haría falta cantar nada. Pero, obviamente, hay otra necesidad que es la de expresar con la voz, pero nosotros le ponemos mucho esfuerzo a hacer arreglos que transmitan solos porque la idea siempre ha sido esa, que la música pueda dejarte sentir todo lo que nosotros queremos.

Infobae Colombia: Después de seis álbumes de estudio, ¿qué le falta a Cultura profética?

Omar Silva: Nos faltan más canciones, más álbumes. No estamos satisfechos, queremos más y sentimos que tenemos mucho por demostrar y explorar en otros estilos, otras esquinas.

Eliut González de Cultura profética - crédito Movistar Arena

Willy Rodríguez: Siento que en los últimos sencillos que sacamos, por ejemplo, Fuiste cruel, uno que para mí es supersólido, nunca habíamos tocado un reggae a esa velocidad y en vivo traduce increíblemente, entonces quisiera hacer más canciones así, un poco más movidas o hacer otras cosas que no sean reggae, aunque a veces nuestra fanbase nos reciente que no hagamos reggae, pero a nosotros nos hace falta también no limitarnos porque somos músicos y nos encanta hacer de todo un poco.

Infobae Colombia: ¿Cómo es el proceso creativo de la agrupación?

Willy Rodríguez: Rara vez he dicho que voy a escribir una canción sobre esto y lo hago porque siempre llegan de manera bien instintiva, jugando con rimas y de momento llega esta rima y me desvela el tema y lo persigo y busco cómo lo resuelvo.

Omar Silva: Yo una vez soñé que estaba en un concierto a Metallica y ellos estaban tocando una canción que yo me estaba inventando en el sueño y después me desperté y no me acordaba como iba.

Infobae Colombia: ¿Qué opinan de los artistas colombianos?

Cultura profética: Hay buena relación, especialmente con Maluma, con J Balvin, con Sky, pero hay una relación de hace muchos años y una intención directa de hacer, por lo menos, una colaboración con Juanes, hace más de 10 años, y no la hemos llevado a cabo por diferentes razones bobas, por no empujarlo, quizá.

Omar Silva de Cultura profética - crédito Movistar Arena

Willy Rodríguez: Yo le alcancé a enviar una canción en la pandemia y a él le encantó y podíamos trabajarla, pero no dimos el próximo paso y yo quizá no estaba en el lugar emocional para llevarla a cabo y está bien entender eso. Ahora nos vimos en el Cordillera y lo vi y le dije: ‘Me siento superbién, yo creo que ahora vamos a grabar’, me dijo que tenía otra canción posible, entonces quizá podamos hacer una o dos, pero hay algo que llevamos hablando mucho tiempo y simplemente hay que hacerlo.

Infobae Colombia: ¿Qué ritmos colombianos les llama la atención?

Omar Silva: La champeta siempre me ha gustado y uno de los lugares que deseo visitar es el Pacífico colombiano y toda la tradición afro que hay por allá que la verdad que es muy rico. Lo conocimos a través de ChocQuibTown que una vez tocamos juntos y fue como: “Diablos, ¿y esta gente?”, le meten bien cabrón.

Infobae Colombia: Como banda, ustedes vivieron la transición entre la venta de discos analógicos y las reproducciones en plataformas de streaming, ¿cómo sienten que fue ese paso a lo digital?

La agrupación boricua estrenó la versión instrumental de La Dulzura, uno de sus álbumes más importantes - crédito Jaque

Omar Silva: Bueno, en la etapa analógica teníamos un ladrón de socio, así que nunca vimos nada, no sabemos lo que se siente, pero sí sabemos cuánto nos robó más o menos, porque a partir de La Dulzura, que ya salió en el mundo más digitalizado y manejamos muy bien las finanzas, pues podemos entender lo que perdimos y dejamos de ganar en ese mundo analógico.

Infobae Colombia: ¿Se sienten en desventaja frente a las plataformas de streaming?

Omar Silva: Verdaderamente, yo siento que todas las plataformas digitales se aprovecharon de la inexistencia de leyes para la modernización de la música y crearon sus propias leyes. Yo siento que hemos tenido muy poco apoyo de las instituciones gubernamentales que pueden regular esto y le estamos regalando nuestro trabajo a las plataformas digitales porque lo que cobran los artistas es extremadamente desproporcional a lo que cobran los dueños de esas empresas”.

Willy Rodríguez: Yo siento que fue bien heavy en la pandemia, porque lo hicieron justo en la pandemia, es que rompieron el disco, la posibilidad de poder hacer un disco, porque si tú lanzas un disco digital hoy día, entonces no puedes trabajar un sencillo de ese disco como si fuera un sencillo nuevo porque ya lo reconocen como un tema que existe, entonces no le dan importancia no lo puedes usar para promoción y lo que sea, entonces eso te obliga a lanzar sencillos para después unirlos en un disco, cuando realmente los discos no son simplemente muchas canciones unidas, hay como un hilo conductor, una propuesta completa.

En el Movistar Arena, los ganadores del Latin Grammy interpretarán canciones que han marcado su trayectoria como, Solo un eco, Para mí, La complicidad o Rimas pa seducir.