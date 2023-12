Marbelle respondió a las críticas en redes con una imagen fumando marihuana: “Actualicen la foto que esa está muy vieja”

Marbelle fue blanco de críticas por una foto antigua en la que se le vio fumando marihuana - crédito red social X

Después de que el Gobierno nacional tomara la decisión de derogar el decreto que penalizaba con multas tuvieran en su poder dosis mínimas de estupefacientes, la reconocida cantante Marbelle ha vuelto a captar la atención, esta vez no solo por su exitosa carrera musical y participación en programas de televisión, sino también por su sorprendente revelación sobre su gusto culposo por la marihuana.

La intérprete de géneros como música popular, tecnocarrilera y pop, que ha dejado huella desde temprana edad en la industria musical colombiana, se ha convertido en el epicentro de la polémica debido a sus opiniones políticas expresadas en contra del gobierno de Gustavo Petro y sus seguidores.

No obstante, recientemente, Marbelle ha decidido romper el silencio sobre un tema diferente: su preferencia por la marihuana, después de que las redes sociales le sacaran a relucir una fotografía antigua en la que se ve a la artista fumando lo que sería un ‘porro’, generando burlas y críticas entre sus seguidores y detractores.

Ante la controversia, Marbelle no dudó en abordar el tema directamente. En una publicación respondió de manera humorística: “Ay no, actualicen la foto que esa está muy vieja”, acompañado de una nueva imagen que mostraba la artista con un cigarrillo de marihuana en la mano. Esta revelación ha generado una serie de comentarios, algunos expresando apoyo y admiración, mientras que otros han sido críticos y sarcásticos.

Marbelle respondió a quienes la criticaron por consumir marihuana - crédito red social X

La imagen, con la que presuntamente estaría confesando su gusto por la marihuana, se produce en medio de la polémica generada por la decisión del gobierno actual respecto al decreto sobre el porte de drogas en espacio público. Marbelle, aunque esta ocasión decidió no lanzar pullas a Gustavo Petro y su gestión, sí republicó varios mensajes que estarían en contra de la decisión del primer mandatario y su gabinete, por lo que los internautas no le perdonaron su postura.

La fotografía de la artista colombiana, que ya cuenta con más de 31 mil visualizaciones, se convirtió en el tema de debate de sus seguidores. Mientras muchos apoyaron a la artista e incluso le dieron recomendaciones sobre cómo armar o fumar la polémica hierba, otros cuantos criticaron que su postura no construye una ideología basada en fundamentos.

“Corazón bella te amo, pero qué es ese porro tan mal armado, le faltó filtro y mal compactado por eso se quemó más de un lado, nunca cambies” y “en una imagen está lo único que puedes aportar a un país, “nada””, son algunos de los comentarios que encendieron las redes sociales.

Marbelle, de manera jocosa, decidió responder algunos de los mensajes de los internautas, aceptando que el cigarrillo no fue armado de la mejor manera, pero no dudó en mostrar su ostentosidad. “Jajajaj si amor, no tenía filtros en el momento, pero el cuerito es de oro”, señaló la artista.

Marbelle dedicó canción al presidente Gustavo Petro

El "Fuera Petro" expuesto por Marbelle - crédito X

En el contexto de la celebración del Día de Velitas, la cantante de música tecnocarrilera Marbelle expresó una crítica contundente contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Aprovechó la tradición de encender velas el 7 de diciembre para pedir a sus seguidores que incluyeran entre sus deseos la salida del mandatario colombiano.

Adicionalmente, Marbelle modificó la letra de una canción del Gran Combo de Puerto Rico para satirizar la gestión presidencial, insinuando que Petro se dedica exclusivamente a “comer y dormir”.

La artista transformó un fragmento de la canción “Y no hago más na” para adaptarlo a su visión crítica del desempeño de Gustavo Petro. La estrofa alterada por Marbelle describía lo que hacía el presidente, según ella, cada día. “Yo me levanto por la mañana me doy un baño me quito el tufo, me tomo un café perico y no hago mas NA’. Después yo leo la prensa, y veo todas las quejas y me pongo a ver novelas y no hago más NA’”.