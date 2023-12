Esta es la historia de Carín León, el jardinero hijo de un cantante que ganó en “Yo me llamo”

Imitador de Carin León fue el ganador de la novena temporada de Yo me llamo - crédito Yo me llamo/ Instagram

Yo me llamo llegó a su gran final el 11 de diciembre con alta sintonía y el vencedor del programa fue el imitador de Carin León, que se llevó un premio de 500 millones de pesos con su interpretación de las canciones El hijo ausente y Primera cita.

Te puede interesar: Carin León fue el ganador de Yo me llamo 2023: este es el millonario premio que recibirá

El nombre del ganador es Juan Carlos Parra, un hombre que tuvo un camino desafiante para llegar a ser el triunfador, y un ejemplo de superación para sus compañeros y televidentes.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Miguel Bosé real no es tan amable como el de “Yo me llamo”: Amparo Grisales relató su experiencia con el cantante

Antes de convertirse en el ganador de Yo me llamo, Parra trabajó como jardinero, luchó contra circunstancias difíciles, con poco apoyo para triunfar en la música, su gran sueño. Sin embargo, su determinación y talento lo llevaron a obtener la mayor puntuación en la competición, y se ganó el afecto y reconocimiento del público.

Su labor como jardinero que desempeñó en su natal Piedecuesta, Santander, lo heredó de su padre que le se enseñó todo de esa profesión: “Yo vengo desde Bucaramanga con mi padre sembrando Jardines y vine hoy a recoger estas hermosas flores de este gran jurado. Muchas gracias”, dijo al finalizar una de sus presentaciones en el reality.

Te puede interesar: Ángela Aguilar de “Yo me llamo” es hija de un importante cantante vallenato, de quién se trata

Asimismo, su progenitor le ayudó con su gustó de la música debido a que su papá, Juan Parra, es un reconocido imitador de los cantantes fallecidos Joan Sebastian y Vicente Fernández, llevando su talento en varias ferias a nivel nacional.

El joven talento compartió en su momento en el programa transmitido por Caracol Televisión, compartió que su vocación fue heredada de su padre, asimismo, su gusto por la música regional mexicana y ranchera, es por esa razón que en algunos de sus shows durante la competencia se los dedicó a su figura paterna.

Aunque el padre del doble del cantante mexicano no fue el único que inspiró sus interpretaciones puesto que el motor de impulso del participante era su hija, quien no ha podido conocer porque su madre se la llevó a Estados Unidos.

Parra reveló durante una pasada emisión del programa conocido como El templo de la Música que tiene una hija no reconocida que reside en el extranjero y su motivación para triunfar en el reality es su deseo de encontrarse con su pequeña.

“Me inspiro en Victoria, mi hija. Ella es mi vida y ha sido mi mayor anhelo. Yo llevaba un año con mi esposa y le dije que quería tener una hija, pero ahora que llegó no la tengo conmigo”, contó el ganador de la novena temporada de Yo me llamo.

El imitador de Carin León dijo conocer a su hija únicamente a través de fotografías y llamadas: “Eso es algo impresionante porque tenerla lejos ha sido muy fuerte para mí. Yo la llamo todos los días, pero no es lo mismo, no es como tenerla en los brazos”.