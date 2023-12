Vía Medellín-Urabá: habilitan paso provisional por el río Tonusco

Vía Medellín-Urabá. La ANI informó que habilitó un tramo provisional sobre el río Tonusco - crédito ANI

Desde las 4:00 de la tarde del sábado 9 de diciembre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A.S (Devimar), habilitaron un paso provisional sobre el río Tonusco, en la vía que de Medellín comunica con Urabá, luego de la emergencia presentada en el sector el 3 de noviembre de 2023.

Te puede interesar: Asesinaron a una mujer de 66 años en San Vicente Ferrer, Antioquia: esto es lo que se sabe

Con el fin de facilitar la movilidad entre el Valle de Aburrá y el occidente antioqueño, se construyó un terraplén sobre la ladera del río Tonusco que tiene una extensión aproximada de 600 metros, que permite el paso de vehículos de hasta 52 toneladas, las 24 horas del día.

“Para asegurar la movilidad por el afluente, se instalaron 120 tubos de concreto reforzado (30 tubos de largo y 4 tubos de ancho), en un tramo de aproximadamente 80 metros, que permitirán que el agua siga su curso sin tener contacto con los vehículos”, detalló la Agencia Nacional de Infraestructura.

Te puede interesar: Caninos antinarcóticos detectaron 50 kilogramos de marihuana en Antioquia: así fue el operativo

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Imagen de la vía que conecta a Medellín con el Urabá antioqueño. Por la zona solo podrán pasar vehículos de 52 toneladas las 24 horas del día - crédito ANI

En cuanto a cómo será el tránsito por esa zona, la ANI informó que será bidireccional con paso alternado, es decir, solo podrán circular vehículos uno a uno y en un solo sentido. La velocidad máxima de operación podrá ser de 20 km/h.

Te puede interesar: Crisis en la Alcaldía de Medellín: hospitales, colegios públicos, bomberos y hasta el mercado de San Alejo se quedaron sin plata

“Por la vía provisional sobre el río Tonusco podrán circular los vehículos que no superen el peso bruto vehicular de máximo 52 toneladas según lo establecido en la Resolución No. 4100 de 2004. No se permite el tránsito de vehículos extrapesados. Es importante recordar que todos los vehículos de categoría 2 en adelante que transitan por la vía entre Medellín y Santa Fe de Antioquia deben ingresar a la zona de pesaje ubicada en el PR 13+500, sector Tafetanes, municipio de Sopetrán”, detalló la agencia gubernamental.

Puestos de control

Con el fin de garantizar las correctas condiciones de movilidad por ese sector, la ANI informó que, con el apoyo de la Policía de Carreteras, habrá controles de tráfico con Pare y Siga ubicados en los siguientes puntos estratégicos:

Doble calzada Medellín–Santa Fe de Antioquia , antes de llegar a la glorieta de Los Almendros (PR 5+840).

Vía en sentido Bolombolo – Santa Fe de Antioquia , antes de la glorieta (PR 72+200).

Vía en sentido Santa Fe de Antioquia – Medellín, en la recta del sector El Paso (PR 6+720).

Para garantizar la movilidad por el sector, la ANI tendrá funcionando tres puestos de control - crédito ANI

Mientras se efectúa el paso controlado por el río Tonusco, la Devimar informó que “continuará avanzando en los trabajos de reparación definitiva en el puente El Tonusco. Ya se realizó un estudio de suelos en la zona y se procederá con los diseños para llevar a cabo las intervenciones en el menor tiempo posible y restablecer la movilidad en su totalidad en el primer semestre de 2024″.

En cuanto al paso por el puente Paso Real o Puente Amarillo sobre el río Cauca, la Agencia aclaró que desde el 9 de diciembre únicamente estará habilitado para el tránsito de motos, mototaxis, bicicletas y peatones.

En el dado caso que se presente una creciente del cauce del río Tonusco o cualquier otra situación que afecte el tránsito normal por el sector, la Agencia Nacional de Infraestructura dejó en claro que se prohibirá el paso provisional hasta que no se retomen las condiciones que permitan un trayecto seguro.

“En este caso, se habilitará el paso por el puente Paso Real para motocicletas, vehículos tipo automóvil, vans de máximo 8 pasajeros y vehículos con carga de hasta 3.5 toneladas (peso bruto vehicular) y se prohibirá el paso de vehículos de carga, quienes deberán tomar la ruta alterna establecida”, indicó la ANI.

A continuación, información sobre el paso provisional el río Tonusco: