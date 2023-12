Iron Maiden rompió récord en Colombia: vendió todas sus boletas para El Campín en 21 minutos

Iron Maiden agotó boletería en tiempo Record en Colombia - crédito Move Concerts

El regreso triunfal de la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden a Bogotá, después de 13 años, ha causado un fenómeno sin precedentes entre sus fanáticos, marcando un hito en la historia de los conciertos internacionales en Colombia.

Te puede interesar: Shows de Karol G en Medellín podrían repetirse en Bogotá: así lo aseguró uno de sus organizadores

Según se conoció, la venta de aproximadamente 42 mil entradas para su próximo concierto en el Estadio El Campín, que se realizará el próximo 24 de noviembre de 2024, se agotó en asombrosos 21 minutos, estableciendo un nuevo récord de velocidad de ventas para una banda extranjera que visita el país.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Cony Camelo reveló que se sintió “explotada” durante las grabaciones de “Los Reyes”: ¿por qué?

La euforia generada por la noticia ha resonado tanto a nivel local como internacional. Move Concerts, la promotora encargada del evento, ha confirmado que esta hazaña es la primera de su tipo en Colombia, superando marcas establecidas por artistas de renombre como The Rolling Stones, Coldplay, Madonna, Ed Sheeran y The Weeknd.

Con un repertorio de clásicos, la presencia de Iron Maiden en Bogotá dejó una huella imborrable en la escena del metal colombiano - crédito adrianxe / Blood Brothers (Fan Club Oficial de Iron Maiden en Colombia)

Alfredo Villaveces, director general de Move Concerts Colombia, expresó su sorpresa ante la magnitud del éxito. “Todos esperábamos fuertes ventas dada la larga espera desde la última vez que actuaron aquí, que fue el 20 de marzo de 2011, pero ni en nuestros sueños más locos pensamos que se agoraría en 21 minutos y rompería récords de ventas”.

Te puede interesar: El Estéreo Picnic se hará en Bogotá: en el 2024 el festival se realizará en el parque Simón Bolívar

De hecho, es la primera vez que en el país un artista vende sus entradas con tanto tiempo de anticipación, pues los boletos se acabaron a once meses de la fecha programada para el concierto, un hecho sin precedentes en la historia de los conciertos colombianos.

“Y si tomamos en cuenta el hecho de que nos adelantamos tanto a la fecha del show, algo que ningún otro artista había hecho aquí, es realmente sorprendente”, concluyó el representante de la empresa organizadora.

El éxito de la banda es tal, que en comparación con otros artistas que han pisado suelo colombiano, Iron Maiden solo ha sido superado en velocidad de venta por la superestrella colombiana Karol G, que recientemente agotó dos conciertos en su ciudad natal de Medellín.

Iron Maiden de nuevo en Colombia, la cita será el 24 de noviembre del 2024 - crédito @rockonitalia/Instagram

Entretanto, Steve Harris, bajista de la agrupación, envió un mensaje a sus fanáticos en Colombia, expresando su gratitud por el apoyo recibido en las últimas horas, además de anunciar sorpresas durante su gira mundial Future Past 2024.

“Estamos emocionados de regresar a ver a nuestros increíbles fans en Colombia y México. No hemos ido a Colombia en un buen rato, pero las veces que hemos ido ha sido realmente memorable y estamos muy complacidos de regresar. En este tour estaremos tocando nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, que muchos de nuestros fans de Latinoamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes. Entonces será una gran experiencia,” indicó el artista a través de un comunicado.

La gira mundial Future Past 2024 de Iron Maiden no solo está causando sensación en Colombia, sino también en Chile, donde la banda realizará dos espectáculos en el Estadio Nacional de Santiago, con capacidad para sesenta mil personas, los días 27 y 28 de noviembre de 2024. Hasta la fecha, más de 95.000 entradas ya han sido vendidas para estas fechas en Chile, según informó Move Concerts.

“The Future Past 2024 es uno de los más emocionantes y retadores tours que hemos hecho y presentarlo con nuevas canciones de la banda y canciones que no han tocado en muchos años, con un mix de las favoritas de los fans, ha sido una gran experiencia para los fans y para la banda este año. La energía ha sido increíble y no podemos esperar para llevar este espectacular e innovador show para nuestros increíbles fans en México y Colombia”, indicó Rod Smallwood, manager de la agrupación

Este hito no solo resalta la posición icónica de Iron Maiden en la escena musical internacional sino también el apasionado apoyo de sus fanáticos colombianos y latinoamericanos. Con su legado musical y la anticipación sin igual de sus seguidores, Iron Maiden continúa demostrando que su influencia en el mundo del heavy metal sigue siendo incomparable.