“Descubrí a un centroamericano fingiendo ser colombiano en mi trabajo”: el curioso relato de un ciudadano que vive en el extranjero

La música y las series colombianas han forjado la idea de una identidad nacional, muchas veces alejada de la realidad, en algunos extranjeros que, llevados por la idea del “swing colombiano” han generado cierta fascinación por el país.

Sin embargo, este gusto ha llegado a tomar desprevenidos a algunos nacionales que han decidió compartir sus experiencias, a veces desagradables en redes sociales, como la del colombiano que en Estados Unidos se encontró con un falso compatriota.

“Descubrí a un centroamericano fingiendo ser colombiano en mi trabajo. Resulta, pasa y acontece que esta historia toma lugar hace más de un año. Estaba trabajando en un restaurante y en ese restaurante habíamos solamente 4 latinos, contándome a mí, y el resto de personas eran árabes y afro estadounidenses”, comentó a manera de introducción a través de su perfil en la red social TikTok.

Al llegar, sus nuevos compañeros, le preguntaron de donde era y, acto seguido, se presentaron, entre ellos, otro supuesto colombiano. De inmediato se sintió feliz, pero, tan solo con hablarle comenzó a dudar sobre su verdadera nacionalidad.

“Me respondió con el acento más paisa fingido de esta vida –mi papá vivió 25 años en Medellín, mis dos hermanas mayores nacieron y se criaron en Medellín, tengo amigos paisas, he estado en círculos sociales paisas, yo sé cómo una persona de Medellín, una persona paisa suena– que era de Ibagué”.

Habiendo viajado por casi toda Colombia durante su infancia y habiendo vivido en distintas regiones, conoce bien el acento paisa y el acento tolimense, y ninguno coincidencia con el del supuesto colombiano.

“Mi oído está acostumbrado a una variedad de acentos colombianos, entonces, mi mente se sintió engañada cuando el empezó a hablar así”, explicó. Y es que, “resulta que este man era una de esas personas que encuentra a las personas colombianas irresistibles, la encuentra atractivas, así como esa gente que quiere ser coreana, igualito, pero versión colombiano”.

Según dice, todo el tiempo veía novelas colombianas, sobre todo con personajes paisas: Rosario Tijeras, Pablo Escobar y demás telenovelas que no ayudan del todo a la buena imagen del país. Sin embargo, “él intentaba copiar el acento de esas series”.

En sus tiempos libres insistía en hablar sobre el país y entregaba datos, a veces errados, sobre la cultura nacional. Lo que empezó a enfurecer aún más al verdadero colombiano, quien, simplemente, no entendía por qué buscaba mentirles a todos.

“En el trabajo seguía alardeando que era colombiano, le faltaba tatuárselo en la frente. No había un día en ese restaurante que no hablara de Colombia y se volvió algo fastidioso su discurso”.

Cansado decidió enfrentarlo, mientas sus demás compañeros miraban y, como dicen en el país, pensó que la mejor manera de hacerlo caer sería corchándolo. Le preguntó cuáles eran las 4 ciudades principales del país y qué sonaba a las 6:00 de la mañana y a las 6:00 de la tarde en la radio nacional.

“Se quedó callado. No sabía (…) desde ese día no volvió a hablar como paisa”, explicó, luego de que el supuesto colombiano no supiera responder a ninguna de sus preguntas. Una medida que causó gracia entre algunos de sus seguidores, pero logró molestar a otros, por la manera en la que decidió exponerlo:

“El tipo le dijo: me chimba conocerte”, “Ni siquiera yo sé cuáles son las 4 capitales de Colombia y vivo aquí o desde que nací”, “Yo soy colombiana y no sé qué suena a las 6:00 a. m y a las 6: p. m. Fallé”, “Yo le hubiese preguntado por el minuto de Dios”, “Solo uno verdadero colombiano sabe a diferencia entre los 3 significados de perico”, se le en algunos de los comentarios de quienes decidieron sumarse a la conversación.