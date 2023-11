Camilo Cifuentes reveló que recibió dos puñaladas por defender a su esposa

El imitador Camilo Cifuentes contó la historia de cómo defendió a su esposa y recibió dos puñaladas -crédito @camilocifuentescortes/ Instagram.

Camilo Cifuentes, uno de los imitadores más conocido de la televisión colombiana, recordó una historia de amor y violencia que sucedió hace casi 25 años, cuando aun era novio de su hoy esposa Lupe Ximena Mondragón.

Él y su entonces novia fueron atracados con arma de fuego. “Los atracadores me encañonaron y me llevaron a un potrero, mientras que a Lupe intentaban violarla. La llevaron aparte, querían violarla. Me enloquecí, me agarré a puños con ellos, recibí dos puñaladas. Entonces dije: ‘Yo doy la vida por ella’. Yo hubieras podido huir, pero ese día entendí que era capaz de dar la vida por Lupe”, recuerda Camilo, que ya lleva 23 años casado con Lupe Mondragón, con quien tiene una hija: Isabella.

Durante el programa Voz Populi de Blu Radio, el artista oriundo del municipio Popayán, Cauca, reveló ese momento trágico en el que terminó herido con un arma blanca por defender a su esposa: “Yo no me casé enamorado, yo me casé amando”.

Después del trágico suceso, el excomediante de Sábados felices se dio cuenta que Lupe Ximena Mondragón era el amor de su vida y por eso tomó la decisión de casarse con ella: “Por eso decidí que nos íbamos a casar, entendí que era capaz de dar la vida por alguien”.

No es primea vez que Camilo Cifuentes expresa su gran amor por su esposa. A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 344 mil seguidores, comparte fotografías junto a su pareja y su hija Isabella Cifuentes.

“A ti mi amante, mi amiga, mi razón de ser. El único amor que quisiera si no estuvieras conmigo. A ti que has hecho ya mi vida inmensamente bella. Gracias por cada minuto reído, llorado, siempre al lado, siempre ahí, cómplice de sueños y aventuras, de altos y bajos, de todo y de nada, 23 años de amor jurado ante Dios. 27 de amor a primera vista. 22 de el amor más puro. Te amo y amaré hasta mi último minuto”, escribió el humorista en post acompañado de una serie de Imagenes con su esposa.

El comediante pasó un momento difícil con su pareja cuando murió su bebé llamada Daniela por una muerte súbita, la escena que revivió en medio de lagrimas durante el programa televisivo Se dice de mi, comentó.

“Yo estaba grabando. Recuerdo muy bien que grababa ese día el personaje de Diomedes Díaz y, curiosamente, no lo estábamos grabando en ningún estudio, porque Diomedes estaba preso, en la cárcel de Valledupar, y tocaba hacer una cárcel especial. Entonces, nos fuimos a un lugar recóndito del canal y yo dejé mi celular en vestuario”

Camilo Cifuentes agregó que ese día recibió una llamada alarmante por parte de su hermano: “Me encomiendan a mí la noticia triste de decirle que la niña ya no estaba con nosotros, que había muerto, ¡pero yo no fui capaz! Lo que hice fue llamar a Luz Amparo Álvarez, que era compañera de él y estaba grabando con él en ese momento, y le pedí que me pasara a Camilo. Él me atendió y le dije que la niña estaba muy grave”, agregó Enrique Cifuentes.

El humorista se dirigió hasta la clínica “pensando que la niña todavía estaba viva”, pero al llegar y preguntar por la bebé, pero su familia estaba en medio de lagrimas: “Lo primero que encuentro es a mi hija en una camilla. Y yo me le tiro y digo: ‘¿Qué pasó? ¿Por qué no la han atendido?’. Cuando me le acerco y la veo morada, y para mí era como si acabara de entrar en paro. Entonces, digo: ‘Está en paro’, y empiezo a resucitarla, a reanimarla”.

A pesar de los intentos del humorista en salvar la vida a su pequeña hija, lastimosamente perdió la vida, esto fue uno de los momentos más duros: “Yo sentía que necesitaba vomitar el alma, sacarla de mí… y otra parte de mí quería morirse”.