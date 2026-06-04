General Erick Rodríguez habría sido retirado del Ejército ppor oden de Presidencia: ocupaba uno de los principales cargos operacionales de las Fuerzas Militares

El general Erick Rodríguez se desempeñaba como subjefe de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares y subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas al momento de conocerse su salida de la institución - crédito Ejército Nacional

El general Erick Rodríguez, uno de los oficiales de mayor trayectoria dentro de las Fuerzas Militares, habría sido separado de sus funciones y permanecería temporalmente en condición Pace (Personal Agregado al Comando del Ejército), mientras avanzaría el trámite administrativo para su retiro de la institución, tras más de 30 años de carrera militar.

La salida del oficial fue reportada por Caracol Radio, que citó fuentes del Ejército Nacional. Rodríguez se desempeñaba como subjefe de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares y subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, dos de los cargos más importantes dentro de la estructura operacional de la fuerza pública.

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Según el medio, aunque no se han divulgado las razones oficiales de la decisión, declaraciones realizadas por el general en el departamento del Meta sobre presiones de grupos armados ilegales y procesos de carnetización de comunidades habrían generado malestar en un sector del Gobierno nacional.

De acuerdo con el mencionado medio, Rodríguez continuaría por ahora agregado al Comando del Ejército bajo la figura de Pace, una condición que antecedería el proceso administrativo de retiro de la institución.

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Con más de 30 años de carrera militar, Rodríguez comandó la Tercera División del Ejército y fue segundo comandante de la institución antes de llegar al Comando General de las Fuerzas Militares - crédito Ejército de Colombia

El oficial ocupó varios de los principales cargos de mando dentro del Ejército Nacional. Entre ellos se destacan el comando de la Tercera División, con jurisdicción en Cauca y Valle del Cauca, así como el cargo de segundo comandante del Ejército durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Posteriormente llegó al Comando General de las Fuerzas Militares, donde asumió responsabilidades en la conducción de operaciones conjuntas.

La decisión se conoce un día después de que la revista Semana revelara que Rodríguez había sido enviado a vacaciones en medio de indagaciones por una presunta participación de militares en política.

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Según ese medio, altas fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que dentro del sector defensa se adelantan revisiones sobre posibles actuaciones de uniformados que habrían incurrido en una conducta prohibida para los integrantes de la Fuerza Pública.

Rodríguez permanecería temporalmente en condición PACE mientras avanza el trámite administrativo para su eventual retiro del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

Semana también informó que la salida del general fue considerada sorpresiva dentro de las Fuerzas Militares y recordó que el presidente Gustavo Petro había advertido recientemente que retiraría de la institución a los uniformados que participaran en actividades políticas.

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El mandatario hizo esa advertencia después de que se conocieran señalamientos sobre presuntas intervenciones de miembros de la Fuerza Pública en asuntos de carácter político, una actividad que la Constitución y la ley prohíben a militares y policías en servicio activo. Petro ha insistido en distintas ocasiones en que los uniformados deben mantener una posición de neutralidad frente a los debates partidistas y electorales.

Las indagaciones conocidas hasta ahora se relacionarían con posibles actuaciones de algunos oficiales que están siendo revisadas por las autoridades del sector defensa. No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer resultados oficiales de esas verificaciones ni se ha informado si existe algún proceso formal contra Rodríguez.

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El presidente Gustavo Petro advirtió recientemente que los integrantes de la Fuerza Pública que participen en actividades políticas serán retirados de la institución - crédito @gustavopetrourrego/IG

La revista también señaló que el oficial era considerado uno de los hombres de mayor confianza del general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares. Antes de asumir la Jefatura de Operaciones Conjuntas, Rodríguez ya figuraba entre los oficiales más antiguos del Ejército y había ocupado posiciones estratégicas dentro de la estructura de mando de la institución.

Su trayectoria estuvo ligada a algunas de las principales responsabilidades operacionales de la Fuerza. Además de comandar la Tercera División y desempeñarse como segundo comandante del Ejército, participó en la coordinación de operaciones conjuntas desde el Comando General de las Fuerzas Militares, uno de los cargos con mayor incidencia en la planeación y ejecución de operaciones militares en el país.

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Hasta el momento, ni el Gobierno Nacional ni las Fuerzas Militares han entregado una explicación pública sobre las razones de la salida del oficial. Por ahora, las versiones conocidas apuntan tanto a la controversia generada por sus recientes declaraciones en el Meta como al contexto de las indagaciones que adelanta el sector defensa sobre presuntos casos de participación en política por parte de integrantes de la Fuerza Pública.