Gustavo Petro respaldó al ministro de Educación Daniel Rojas, señalado de inervención en política: “Todo funcionario tiene derecho a defenderlo”

Gustavo Petro hizo su pronunciamiento en su cuenta oficial de X - crédito Luisa González/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que los funcionarios de su gobierno tienen derecho a defender los programas oficiales, tras la queja disciplinaria presentada por Salvación Nacional contra el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

El partido político de oposición al actual Gobierno radicó una queja ante los órganos de control para señalar a Rojas Medellín de violar las restricciones legales que impiden a los funcionarios públicos intervenir en controversias político-electorales.

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Según el comunicado, el ministro utilizó su cuenta personal en la red social X y el perfil oficial del Ministerio de Educación para lanzar mensajes críticos dirigidos al candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo.

El partido Movimiento de Salvación Nacional radicó una queja ante los órganos de control en la que acusa a Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, de violar las restricciones legales que impiden a los funcionarios públicos intervenir en controversias político-electorales - Crédito Laud

El partido Centro Democrático solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente y sancionar al ministro Rojas Medellín por presunta participación indebida en política. La colectividad argumentó que la conducta del funcionario podría afectar la transparencia democrática y vulnerar el principio de neutralidad que deben mantener los funcionarios públicos.

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El documento de Salvación Nacional sostiene que las publicaciones del ministro incluyen cuestionamientos a propuestas programáticas y utilizan lenguaje que, según el partido, busca deslegitimar a la oposición. Como ejemplo, citaron una publicación oficial que afirma: “La gratuidad en la matrícula no es un logro suyo. Fue gracias a la juventud de Colombia y a un movimiento estudiantil que, a pesar de que ustedes los persiguieron, violentaron y mataron, llenaron las calles y siguieron avanzando por el derecho que nunca se les debió negar”.

Ante la denuncia, Gustavo Petro publicó en X un mensaje en el que defendió la actuación de los funcionarios de su administración. El mandatario expresó: “Cada vez que se ataca un programa del gobierno, todo funcionario o funcionaria del gobierno tiene derecho a defenderlo”. Petro indicó que esa postura responde a una instrucción suya y que el gobierno tiene derecho a defender sus políticas ante acusaciones.

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Gustavo Petro publicó en X un mensaje en el que defendió la actuación de los funcionarios de su administración - crédito @petrogustavo/X

El presidente Petro también abordó el tema del programa de gratuidad en la educación superior, eje de la controversia. Petro señaló diferencias entre el programa actual y versiones previas, en particular la impulsada durante el gobierno anterior.

“El exministro de hacienda del gobierno de Duque, hoy candidato a una vicepresidencia puede decir que empezó el programa ‘matricula cero’ pero no es cierto que la magnitud del actual programa de gratuidad en la educación tenga sus mismas características”, afirmó.

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Según Petro, el programa que promueve su administración ofrece gratuidad universal y permanente en las universidades e instituciones tecnológicas públicas. El mandatario aseguró que la cobertura ya alcanza el 95% y que la política está protegida por reformas legales. Explicó que la gratuidad implica el financiamiento de los servicios pedagógicos y la ampliación de cupos para estudiantes, y que la protección legal garantiza la continuidad del programa.

Petro afirmó que la gestión anterior contemplaba el programa como una partida de inversión y que, por no contar con protección legal, su cobertura era limitada y transitoria. El presidente sostuvo que la reforma aprobada durante su mandato garantiza la gratuidad para todos los estudiantes que ingresen a la universidad pública y posibilita avanzar hacia una cobertura total.

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En su declaración, Petro relacionó la denuncia contra el ministro de Educación con intentos de sectores políticos para desmontar el programa de gratuidad. “El ataque al ministro de educación por defender el programa de gratuidad no es más que el intento de su desmonte bajo la consigna de reducir el 40% del Estado que levanta la extrema derecha para evitar una reforma tributaria que financie estos gastos imprescindibles para la sociedad”, publicó.

Gustavo Petro sostuvo que la reforma aprobada durante su mandato garantiza la gratuidad para todos los estudiantes que ingresen a la universidad pública y posibilita avanzar hacia una cobertura total - crédito @petrogustavo/X

El mandatario insistió en que el gobierno debe defender los programas respaldados en las urnas hasta el final de su periodo presidencial. “El deber y derecho del gobierno es defender su programa votado por el pueblo mayoritariamente hasta el 6 de agosto del año 2026”, añadió Petro en su publicación.

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