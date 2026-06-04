Colombia

Gustavo Petro respaldó al ministro de Educación Daniel Rojas, señalado de inervención en política: “Todo funcionario tiene derecho a defenderlo”

El partido Centro Democrático también solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente y sancionar al ministro de Educación por presunta participación indebida en política

Guardar
Google icon
Gustavo Petro hizo su pronunciamiento en su cuenta oficial de X - crédito Luisa González/REUTERS
Gustavo Petro hizo su pronunciamiento en su cuenta oficial de X - crédito Luisa González/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que los funcionarios de su gobierno tienen derecho a defender los programas oficiales, tras la queja disciplinaria presentada por Salvación Nacional contra el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

El partido político de oposición al actual Gobierno radicó una queja ante los órganos de control para señalar a Rojas Medellín de violar las restricciones legales que impiden a los funcionarios públicos intervenir en controversias político-electorales.

PUBLICIDAD

Según el comunicado, el ministro utilizó su cuenta personal en la red social X y el perfil oficial del Ministerio de Educación para lanzar mensajes críticos dirigidos al candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo.

El partido Movimiento de Salvación Nacional radicó una queja ante los órganos de control en la que acusa a Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, de violar las restricciones legales que impiden a los funcionarios públicos intervenir en controversias político-electorales - Crédito Laud
El partido Movimiento de Salvación Nacional radicó una queja ante los órganos de control en la que acusa a Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, de violar las restricciones legales que impiden a los funcionarios públicos intervenir en controversias político-electorales - Crédito Laud

El partido Centro Democrático solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente y sancionar al ministro Rojas Medellín por presunta participación indebida en política. La colectividad argumentó que la conducta del funcionario podría afectar la transparencia democrática y vulnerar el principio de neutralidad que deben mantener los funcionarios públicos.

PUBLICIDAD

El documento de Salvación Nacional sostiene que las publicaciones del ministro incluyen cuestionamientos a propuestas programáticas y utilizan lenguaje que, según el partido, busca deslegitimar a la oposición. Como ejemplo, citaron una publicación oficial que afirma: “La gratuidad en la matrícula no es un logro suyo. Fue gracias a la juventud de Colombia y a un movimiento estudiantil que, a pesar de que ustedes los persiguieron, violentaron y mataron, llenaron las calles y siguieron avanzando por el derecho que nunca se les debió negar”.

Ante la denuncia, Gustavo Petro publicó en X un mensaje en el que defendió la actuación de los funcionarios de su administración. El mandatario expresó: “Cada vez que se ataca un programa del gobierno, todo funcionario o funcionaria del gobierno tiene derecho a defenderlo”. Petro indicó que esa postura responde a una instrucción suya y que el gobierno tiene derecho a defender sus políticas ante acusaciones.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro publicó en X un mensaje en el que defendió la actuación de los funcionarios de su administración - crédito @petrogustavo/X

El presidente Petro también abordó el tema del programa de gratuidad en la educación superior, eje de la controversia. Petro señaló diferencias entre el programa actual y versiones previas, en particular la impulsada durante el gobierno anterior.

“El exministro de hacienda del gobierno de Duque, hoy candidato a una vicepresidencia puede decir que empezó el programa ‘matricula cero’ pero no es cierto que la magnitud del actual programa de gratuidad en la educación tenga sus mismas características”, afirmó.

Según Petro, el programa que promueve su administración ofrece gratuidad universal y permanente en las universidades e instituciones tecnológicas públicas. El mandatario aseguró que la cobertura ya alcanza el 95% y que la política está protegida por reformas legales. Explicó que la gratuidad implica el financiamiento de los servicios pedagógicos y la ampliación de cupos para estudiantes, y que la protección legal garantiza la continuidad del programa.

Petro afirmó que la gestión anterior contemplaba el programa como una partida de inversión y que, por no contar con protección legal, su cobertura era limitada y transitoria. El presidente sostuvo que la reforma aprobada durante su mandato garantiza la gratuidad para todos los estudiantes que ingresen a la universidad pública y posibilita avanzar hacia una cobertura total.

En su declaración, Petro relacionó la denuncia contra el ministro de Educación con intentos de sectores políticos para desmontar el programa de gratuidad. “El ataque al ministro de educación por defender el programa de gratuidad no es más que el intento de su desmonte bajo la consigna de reducir el 40% del Estado que levanta la extrema derecha para evitar una reforma tributaria que financie estos gastos imprescindibles para la sociedad”, publicó.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro sostuvo que la reforma aprobada durante su mandato garantiza la gratuidad para todos los estudiantes que ingresen a la universidad pública y posibilita avanzar hacia una cobertura total - crédito @petrogustavo/X

El mandatario insistió en que el gobierno debe defender los programas respaldados en las urnas hasta el final de su periodo presidencial. “El deber y derecho del gobierno es defender su programa votado por el pueblo mayoritariamente hasta el 6 de agosto del año 2026”, añadió Petro en su publicación.

Temas Relacionados

Gustavo PetroSalvación NacionalMinistro de EducaciónDaniel Rojas MedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CNE cerró el escrutinio: estos fueron los resultados finales de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda rumbo a la segunda vuelta

De la Espriella, representante de Defensores de la Patria, alcanzó 10.366.143 votos, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, sumó 9.703.921 votos

CNE cerró el escrutinio: estos fueron los resultados finales de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda rumbo a la segunda vuelta

María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por afirmar que Inravisión la cerró el Gobierno Uribe: “Las adicciones lo tienen delirando”

La senadora del Centro Democrático criticó al Presidente por sus declaraciones sobre el medio de comunicación y lo señaló por su pasado en el M-19

María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por afirmar que Inravisión la cerró el Gobierno Uribe: “Las adicciones lo tienen delirando”

Inflación de mayo podría ubicarse por encima del 6%, según análisis: cuáles serían las razones

El cálculo del Grupo Cibest anticipó el mayor registro desde agosto de 2024 y ampliaría la distancia frente al objetivo de 3% del Banco de la República, a la espera de la publicación oficial del Dane

Inflación de mayo podría ubicarse por encima del 6%, según análisis: cuáles serían las razones

El despliegue tecnológico en los conciertos de Rosalía, Def Leppard y más artistas que llegan a Bogotá

Desde sistemas de audio de alta potencia hasta pantallas LED y cámaras en vivo, los eventos del segundo semestre de 2026 tendrán grandes exigencias técnicas

El despliegue tecnológico en los conciertos de Rosalía, Def Leppard y más artistas que llegan a Bogotá

Abelardo de la Espriella habló con Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, sobre cooperación bilateral en seguridad y comercio

El aspirante presidencial aseguró haber dialogado con la jefa del Ejecutivo italiano sobre una agenda conjunta en materia económica y de seguridad, en un mensaje difundido a través de X

Abelardo de la Espriella habló con Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, sobre cooperación bilateral en seguridad y comercio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: por qué el Canal Caracol no renovaría el ‘reality’ más visto

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

Deportes

Leyenda de Portugal pidió que se gestione a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026: “Tendrán que decidir en cada partido”

Leyenda de Portugal pidió que se gestione a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026: “Tendrán que decidir en cada partido”

Cuántos puntos necesita la selección Colombia para avanzar de fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

‘Cucho’ Hernández anunció el nacimiento de su segundo hijo, antes de iniciar el Mundial de 2026

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Richard Ríos estaría en el radar del Nápoles de la serie A de Italia a pocos días del debut mundialista con la selección Colombia