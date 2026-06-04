Deportes

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Luis Díaz es el jugador más costoso de la Tricolor, mientras que Vitinha y João Neves comparten el primer puesto en la selección lusa, candidata al título

Guardar
Google icon
La selección Colombia está por fuera del top 20 de las selecciones más costosas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito AP y Reuters
La selección Colombia está por fuera del top 20 de las selecciones más costosas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito AP y Reuters

La convocatoria de Colombia para el Mundial de 2026 reúne un valor de 360 millones de dólares, una cifra que la ubica entre las selecciones latinoamericanas más cotizadas, aunque todavía muy lejos de Portugal en el grupo K, que llega a 1.129 millones de dólares, según Transfermarkt.

En la Conmebol, la selección dirigida por Néstor Lorenzo ocupa el quinto lugar en valor de mercado entre las selecciones de Conmebol, por detrás de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, de acuerdo con Transfermarkt. En el escalafón global aparece en el puesto 21, en una lista encabezada por Francia con USD 1.711 millones.

PUBLICIDAD

La distancia con Portugal es el dato central del grupo K: el equipo dirigido por Roberto Martínez alcanza 1.129 millones de dólares, frente a los 360 millones de dólares de Colombia, según Transfermarkt.

Vitinha y Joao Neves llegan al Mundial como campeones de la UEFA Champions League con el PSG de Francia - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Vitinha y Joao Neves llegan al Mundial como campeones de la UEFA Champions League con el PSG de Francia - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Dos futbolistas portugueses, Vitinha y João Neves, superan por sí solos la barrera de los 100 millones y están valorados en 120 millones de dolares cada uno, seguidos por Nuno Mendes con 75 millones. El futbolista más valioso de la convocatoria es Luis Díaz, tasado en USD 81,5 millones, casi una cuarta parte del valor total del plantel. Detrás aparecen Luis Suárez con USD 32,6 millones, y luego Jhon Lucumí y Daniel Muñoz, ambos con más de USD 29 millones.

PUBLICIDAD

Este es el ránking de la selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026: de la más a la menos costosa

La Selección de Francia, junto a Emmanuel y Brigitte Macron, posa en una escalinata con alfombra azul frente a un edificio
El presidente francés Emmanuel Macron y la primera dama Brigitte Macron posan con la Selección de Francia, incluyendo a Kylian Mbappé, en su residencia - crédito Redes sociales

La selección francesa, la más cotizada del campeonato, tiene además al jugador de mayor valor individual: Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, está tasado en USD 216 millones. De acuerdo con los datos de Transfermarkt reproducidos por el medio británico, también figuran entre los futbolistas más cotizados Lamine Yamal y Erling Haaland.

Inglaterra ocupa el segundo puesto del ranking con USD 1.412,5 millones. El equipo dirigido por Thomas Tuchel tiene en Jude Bellingham a su jugador más valioso, con USD 151 millones. España completa el Top 3 con USD 1.362,5 millones.

Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF
Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF
  1. Francia - 1.650 millones de dólares
  2. Inglaterra - 1.412,5 millones de dólares
  3. España - 1.362,5 millones de dólares
  4. Portugal - 1.100 millones de dólares
  5. Alemania - 1.078 millones de dólares
  6. Brasil - 985 millones de dólares
  7. Países Bajos - 904 millones de dólares
  8. Argentina - 884 millones de dólares
  9. Noruega - 649 millones de dólares
  10. Bélgica - 586 millones de dólares
  11. Costa de Marfil - 573 millones de dólares
  12. Marruecos - 527 millones de dólares
  13. Senegal - 511 millones de dólares
  14. Turquía - 510 millones de dólares
  15. Suecia - 462 millones de dólares
  16. Uruguay - 438 millones de dólares
  17. Croacia - 416 millones de dólares
  18. Estados Unidos - 408 millones de dólares
  19. Ecuador - 406 millones de dólares
  20. Suiza - 360 millones de dólares
  21. Colombia - 329 millones de dólares
  22. Japón - 301 millones de dólares
  23. Austria - 293 millones de dólares
  24. Argelia - 278 millones de dólares
  25. Ghana - 249,5 millones de dólares
  26. Canadá - 219 millones de dólares
  27. México - 210 millones de dólares
  28. República Checa - 205,5 millones de dólares
  29. Escocia - 190 millones de dólares
  30. Paraguay - 169 millones de dólares
  31. Bosnia y Herzegovina - 161 millones de dólares
  32. República Democrática del Congo - 161 millones de dólares
  33. Corea del Sur - 153 millones de dólares
  34. Egipto - 145 millones de dólares
  35. Australia - 79 millones de dólares
  36. Uzbekistán - 78 millones de dólares
  37. Túnez - 75 millones de dólares
  38. Cabo Verde - 60 millones de dólares
  39. Haití - 60 millones de dólares
  40. Sudáfrica - 49,5 millones de dólares
  41. Arabia Saudita - 40 millones de dólares
  42. Nueva Zelanda - 38 millones de dólares
  43. Panamá - 37 millones de dólares
  44. Irán - 35 millones de dólares
  45. Curazao - 28 millones de dólares
  46. Irak - 22 millones de dólares
  47. Qatar - 21,5 millones de dólares
  48. Jordania - 21 millones de dólares

Temas Relacionados

Selección Colombia Mundial 2026Selección Portugal Mundial 2026Mundial 2026Grupo KColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Richard Ríos estaría en el radar del Nápoles de la serie A de Italia a pocos días del debut mundialista con la selección Colombia

El mediocampista del Benfica vuelve a aparecer como opción fuerte tras su actuación ante los napolitanos en Lisboa, cuando convirtió y asistió, y su nombre gana peso en la lista del director deportivo Giovanni Manna

Richard Ríos estaría en el radar del Nápoles de la serie A de Italia a pocos días del debut mundialista con la selección Colombia

James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial 2026: esto es lo que pagará la Fifa por el colombiano

El capitán de la selección Colombia está en la lista de 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para el torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá

James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial 2026: esto es lo que pagará la Fifa por el colombiano

Así sería el fichaje de Luis Javier Suárez con el Fenerbahçe, según la prensa turca: “Me prometió que sería el máximo goleador”

El goleador del Sporting Lisboa estaría entre los planes de uno de los equipos más poderosos de dicho país

Así sería el fichaje de Luis Javier Suárez con el Fenerbahçe, según la prensa turca: “Me prometió que sería el máximo goleador”

Ídolo de Atlético Nacional defendió al jugador Juan Rengifo tras la derrota en la final de la Liga BetPlay: “No le den la responsabilidad”

El cuadro “Verdolaga” cayó goleado ante Junior en el estadio Romelio Martínez, y tendrá la difícil tarea de al menos empatar la serie para definir el título desde el tiro del punto penal

Ídolo de Atlético Nacional defendió al jugador Juan Rengifo tras la derrota en la final de la Liga BetPlay: “No le den la responsabilidad”

Medellín y Santa Fe ya tienen las fechas de sus partidos en playoffs de la Copa Sudamericana: estos son los horarios

La “Gran Conquista” tendrá su final en Barranquilla, y dos representantes de la Liga BetPlay tendrán pruebas exigentes en el continente

Medellín y Santa Fe ya tienen las fechas de sus partidos en playoffs de la Copa Sudamericana: estos son los horarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: por qué el Canal Caracol no renovaría el ‘reality’ más visto

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

Deportes

Richard Ríos estaría en el radar del Nápoles de la serie A de Italia a pocos días del debut mundialista con la selección Colombia

Richard Ríos estaría en el radar del Nápoles de la serie A de Italia a pocos días del debut mundialista con la selección Colombia

James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial 2026: esto es lo que pagará la Fifa por el colombiano

Así sería el fichaje de Luis Javier Suárez con el Fenerbahçe, según la prensa turca: “Me prometió que sería el máximo goleador”

Ídolo de Atlético Nacional defendió al jugador Juan Rengifo tras la derrota en la final de la Liga BetPlay: “No le den la responsabilidad”

Medellín y Santa Fe ya tienen las fechas de sus partidos en playoffs de la Copa Sudamericana: estos son los horarios