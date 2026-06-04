Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

La convocatoria de Colombia para el Mundial de 2026 reúne un valor de 360 millones de dólares, una cifra que la ubica entre las selecciones latinoamericanas más cotizadas, aunque todavía muy lejos de Portugal en el grupo K, que llega a 1.129 millones de dólares, según Transfermarkt.
En la Conmebol, la selección dirigida por Néstor Lorenzo ocupa el quinto lugar en valor de mercado entre las selecciones de Conmebol, por detrás de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, de acuerdo con Transfermarkt. En el escalafón global aparece en el puesto 21, en una lista encabezada por Francia con USD 1.711 millones.
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La distancia con Portugal es el dato central del grupo K: el equipo dirigido por Roberto Martínez alcanza 1.129 millones de dólares, frente a los 360 millones de dólares de Colombia, según Transfermarkt.
Dos futbolistas portugueses, Vitinha y João Neves, superan por sí solos la barrera de los 100 millones y están valorados en 120 millones de dolares cada uno, seguidos por Nuno Mendes con 75 millones. El futbolista más valioso de la convocatoria es Luis Díaz, tasado en USD 81,5 millones, casi una cuarta parte del valor total del plantel. Detrás aparecen Luis Suárez con USD 32,6 millones, y luego Jhon Lucumí y Daniel Muñoz, ambos con más de USD 29 millones.
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La selección francesa, la más cotizada del campeonato, tiene además al jugador de mayor valor individual: Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, está tasado en USD 216 millones. De acuerdo con los datos de Transfermarkt reproducidos por el medio británico, también figuran entre los futbolistas más cotizados Lamine Yamal y Erling Haaland.
Inglaterra ocupa el segundo puesto del ranking con USD 1.412,5 millones. El equipo dirigido por Thomas Tuchel tiene en Jude Bellingham a su jugador más valioso, con USD 151 millones. España completa el Top 3 con USD 1.362,5 millones.
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- Francia - 1.650 millones de dólares
- Inglaterra - 1.412,5 millones de dólares
- España - 1.362,5 millones de dólares
- Portugal - 1.100 millones de dólares
- Alemania - 1.078 millones de dólares
- Brasil - 985 millones de dólares
- Países Bajos - 904 millones de dólares
- Argentina - 884 millones de dólares
- Noruega - 649 millones de dólares
- Bélgica - 586 millones de dólares
- Costa de Marfil - 573 millones de dólares
- Marruecos - 527 millones de dólares
- Senegal - 511 millones de dólares
- Turquía - 510 millones de dólares
- Suecia - 462 millones de dólares
- Uruguay - 438 millones de dólares
- Croacia - 416 millones de dólares
- Estados Unidos - 408 millones de dólares
- Ecuador - 406 millones de dólares
- Suiza - 360 millones de dólares
- Colombia - 329 millones de dólares
- Japón - 301 millones de dólares
- Austria - 293 millones de dólares
- Argelia - 278 millones de dólares
- Ghana - 249,5 millones de dólares
- Canadá - 219 millones de dólares
- México - 210 millones de dólares
- República Checa - 205,5 millones de dólares
- Escocia - 190 millones de dólares
- Paraguay - 169 millones de dólares
- Bosnia y Herzegovina - 161 millones de dólares
- República Democrática del Congo - 161 millones de dólares
- Corea del Sur - 153 millones de dólares
- Egipto - 145 millones de dólares
- Australia - 79 millones de dólares
- Uzbekistán - 78 millones de dólares
- Túnez - 75 millones de dólares
- Cabo Verde - 60 millones de dólares
- Haití - 60 millones de dólares
- Sudáfrica - 49,5 millones de dólares
- Arabia Saudita - 40 millones de dólares
- Nueva Zelanda - 38 millones de dólares
- Panamá - 37 millones de dólares
- Irán - 35 millones de dólares
- Curazao - 28 millones de dólares
- Irak - 22 millones de dólares
- Qatar - 21,5 millones de dólares
- Jordania - 21 millones de dólares
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