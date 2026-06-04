Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

La selección Colombia está por fuera del top 20 de las selecciones más costosas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito AP y Reuters

La convocatoria de Colombia para el Mundial de 2026 reúne un valor de 360 millones de dólares, una cifra que la ubica entre las selecciones latinoamericanas más cotizadas, aunque todavía muy lejos de Portugal en el grupo K, que llega a 1.129 millones de dólares, según Transfermarkt.

En la Conmebol, la selección dirigida por Néstor Lorenzo ocupa el quinto lugar en valor de mercado entre las selecciones de Conmebol, por detrás de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, de acuerdo con Transfermarkt. En el escalafón global aparece en el puesto 21, en una lista encabezada por Francia con USD 1.711 millones.

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La distancia con Portugal es el dato central del grupo K: el equipo dirigido por Roberto Martínez alcanza 1.129 millones de dólares, frente a los 360 millones de dólares de Colombia, según Transfermarkt.

Vitinha y Joao Neves llegan al Mundial como campeones de la UEFA Champions League con el PSG de Francia - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Dos futbolistas portugueses, Vitinha y João Neves, superan por sí solos la barrera de los 100 millones y están valorados en 120 millones de dolares cada uno, seguidos por Nuno Mendes con 75 millones. El futbolista más valioso de la convocatoria es Luis Díaz, tasado en USD 81,5 millones, casi una cuarta parte del valor total del plantel. Detrás aparecen Luis Suárez con USD 32,6 millones, y luego Jhon Lucumí y Daniel Muñoz, ambos con más de USD 29 millones.

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Este es el ránking de la selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026: de la más a la menos costosa

El presidente francés Emmanuel Macron y la primera dama Brigitte Macron posan con la Selección de Francia, incluyendo a Kylian Mbappé, en su residencia - crédito Redes sociales

La selección francesa, la más cotizada del campeonato, tiene además al jugador de mayor valor individual: Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, está tasado en USD 216 millones. De acuerdo con los datos de Transfermarkt reproducidos por el medio británico, también figuran entre los futbolistas más cotizados Lamine Yamal y Erling Haaland.

Inglaterra ocupa el segundo puesto del ranking con USD 1.412,5 millones. El equipo dirigido por Thomas Tuchel tiene en Jude Bellingham a su jugador más valioso, con USD 151 millones. España completa el Top 3 con USD 1.362,5 millones.

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Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF

Francia - 1.650 millones de dólares Inglaterra - 1.412,5 millones de dólares España - 1.362,5 millones de dólares Portugal - 1.100 millones de dólares Alemania - 1.078 millones de dólares Brasil - 985 millones de dólares Países Bajos - 904 millones de dólares Argentina - 884 millones de dólares Noruega - 649 millones de dólares Bélgica - 586 millones de dólares Costa de Marfil - 573 millones de dólares Marruecos - 527 millones de dólares Senegal - 511 millones de dólares Turquía - 510 millones de dólares Suecia - 462 millones de dólares Uruguay - 438 millones de dólares Croacia - 416 millones de dólares Estados Unidos - 408 millones de dólares Ecuador - 406 millones de dólares Suiza - 360 millones de dólares Colombia - 329 millones de dólares Japón - 301 millones de dólares Austria - 293 millones de dólares Argelia - 278 millones de dólares Ghana - 249,5 millones de dólares Canadá - 219 millones de dólares México - 210 millones de dólares República Checa - 205,5 millones de dólares Escocia - 190 millones de dólares Paraguay - 169 millones de dólares Bosnia y Herzegovina - 161 millones de dólares República Democrática del Congo - 161 millones de dólares Corea del Sur - 153 millones de dólares Egipto - 145 millones de dólares Australia - 79 millones de dólares Uzbekistán - 78 millones de dólares Túnez - 75 millones de dólares Cabo Verde - 60 millones de dólares Haití - 60 millones de dólares Sudáfrica - 49,5 millones de dólares Arabia Saudita - 40 millones de dólares Nueva Zelanda - 38 millones de dólares Panamá - 37 millones de dólares Irán - 35 millones de dólares Curazao - 28 millones de dólares Irak - 22 millones de dólares Qatar - 21,5 millones de dólares Jordania - 21 millones de dólares