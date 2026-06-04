La videollamada que daría un giro a la investigación por la muerte de Alexánder Avendaño en Guatapé: “Efectos de la droga”

Por el momento las autoridades estarían analizando a cuatro de los cerca de 70 asistentes a la fiesta que se ofreció en el planchón - crédito Diego Pineda / Colprensa | La purita Verdad/Facebook

Las circunstancias en torno a la muerte de Alexánder Avendaño Varela, un joven de 22 años, en el embalse de Guatapé (Antioquia), siguen bajo investigación mientras surgen nuevos elementos sobre lo ocurrido la tarde del domingo 24 de mayo de 2026.

Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños a bordo del planchón llamado Supreme, con cerca de 70 personas invitadas, terminó en una tragedia que ha provocado múltiples versiones y señalamientos que se han difundido a través de las redes sociales.

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Los primeros reportes confirmaron que Alexánder Avendaño fue reportado como desaparecido tras caer al agua luego de una violenta riña a bordo del bote. Un video difundido en redes sociales evidenció que la víctima fue agredida, despojada de su pantalón y acorralada en el borde de la embarcación. Bajo presión y sin saber nadar, Avendaño terminó en las aguas del embalse, donde posteriormente falleció.

Cuatro jóvenes han sido señalados popularmente como los principales responsables: José Daniel Soto (‘Dj Coco’) y Sebastián Martínez (‘Dj Sebas Martínez’), organizadores del evento, junto con María José Caro y Salomé Uribe, dos de las tripulantes.

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Alexander Avendaño (joven que murió ahogado luego de ser lanzado al embalse de Guatape en medio de una pelea), y María José Caro fue una de las que presenció los hechos - crédito La purita Verdad/Facebook y Mi Oriente

Tanto Dj Coco como María José Caro han negado toda implicación en la muerte y aseguraron que ya han comparecido ante las autoridades para explicar su versión de los hechos.

El caso ha cobrado mayor complejidad debido a la multiplicidad de testimonios y versiones que han salido a la luz. La hermana de la víctima, Eliana Avendaño, declaró a varios medios que desconoce el motivo que originó la riña. Sin embargo, su testimonio podría ser clave para el avance de la investigación.

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Un elemento relevante surgió días después, cuando un grupo de jóvenes que habrían estado presentes en el planchón realizó una videollamada pública a través de TikTok, donde relataron detalles de los momentos previos al desenlace fatal.

En la conversación, dos participantes aseguraron haber estado a bordo del bote y presenciado la situación.

Uno de los jóvenes relató: “Él le estaba metiendo cachetadas a la hermana porque ella andaba muy cansona atosigándolo. Como que eso le dio rabia y le metió la cachetada y ese chino de Sebastián se metió”.

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Otro de los testigos es Dj Coco - crédito Jimmy Nomesqui - Infobae Colombia/Captura de Video Facebook

Esta situación habría sido producto, según la narración del asistente a la farra, a que Alexánder se encontraba “mal por los efectos de la droga” y que “no le hizo como que buen efecto a él y se enloqueció”.

Otro de los agravantes dentro de lo que se ha podido conocer de la videollamada es que al parecer el joven que cayó al agua “estaba mostrándole como que las partes íntimas a más de una mujer allá”, y esto habría dado pie para que comenzaran a golpearlo.

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Este mismo testigo afirmó que Alexander no se arrojó al agua voluntariamente, sino como resultado de la presión ejercida por los agresores.

“El pelao no se tiró solo, lo estaban atosigando, la otra diciendo que la ahogaran, él quedó con el miedo de que lo tiraran... el barco no podía detenerse porque seguía moviéndose en el agua”, detalló el relato del asistente a la fiesta.

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El joven también señaló a Salomé Uribe y María José Caro como presuntas responsables de incitar a Avendaño a saltar, y afirmó: “Eso es algo que tarde o temprano se van a dar cuenta, esas ‘pollas’ Salomé y María José están en Moravia”.

Sobre el motivo inicial de la riña, el testigo explicó: “De los cuatro que estaban ahí, él le estaba cayendo a la mona, ¿qué pasa? como que esa vieja era novia de Sebastián y ahí empezó el problema. Yo creí que lo habían tirado, incluso cuando ese man ya estaba en el agua yo le metí un pechero en seco a Sebastián”.

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El asistente al evento concluyó con un juicio personal sobre lo ocurrido: “A uno le da pesar pa’ porque yo me conocía con él y nos pegábamos las fiestas y muy mal hecho que lo quisieran matar así, desde mi punto de vista fue un homicidio porque lo tenían atosigado”.

Hasta el streamer antioqueño Luis Fernando Villa hizo una reflexión sobre los amigos, luego de lo ocurrido con Alexánder en el embalse de Guatapé - crédito @mejiaclips___10/TT

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación continúa recolectando testimonios y verificando la información recabada.

Un representante de la empresa que alquiló el planchón reveló que ya se realizó una reunión con el ente investigador para entregar la versión de la compañía sobre lo sucedido.

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