Camilo Cifuentes contó grave acoso a su esposa en un taxi: “Estaba demasiado nerviosa”

Camilo Cifuentes denunció en sus redes sociales y en una entrevista en Blu Radio que su esposa fue acosada sexualmente en un taxi en Bogotá. Aunque su compañera resultó ilesa, el humorista dio detalles de los dramáticos momentos vividos por ella.

Lupe Mondragón, pareja del comediante de Sábados felices y Voz pópuli, se subió al vehículo de transporte público con normalidad, pero de repente comenzó a recibir comentarios incómodos de parte del conductor. Quiso salir del carro, pero el taxista no se lo permitió.

“Estoy muy indignado y me duele mucho. Es la primera vez, en mucho tiempo, que yo la veo amilanada. Estaba demasiado nerviosa. El tipo la acosó, ella dijo: ‘Déjeme aquí’ y él le decía: ‘No, yo te llevo hasta el sitio que me dijiste’”, expresó el humorista.

Además, el imitador mostró con preocupación otro de los momentos de tensión por el que pasó su pareja: en un punto del camino, el chofer dijo que esparciría alcohol en el carro, lo cual la asustó aun más. “Ella dijo: ‘Me emburundangaron’. Después [El taxista] dijo: ‘No te preocupes, esto es Sanpic. Estaba completamente paralizada’”, siguió relatando el comediante en la emisora para la que labora.

Todas las situaciones paralizaron a la mujer, dejándola sin posibilidades de llamar a alguien en el instante o pensar en soluciones. Por ese motivo, Cifuentes declaró en vivo que no han logrado avanzar en las investigaciones, debido a que ella no pudo recordar las placas del automóvil que la llevó.

Camilo Cifuentes hizo un llamado a tener cuidado en los medios de transporte en los que millones de ciudadanos se mueven a diario. Aunque por fortuna no sucedió nada con su esposa, muchas mujeres viven experiencias similares días tras día en Bogotá.

Camilo Cifuentes y su esposa trazan una larga historia de amor

Esta no es la primera vez que el cómico defiende a capa y espada a su mujer. Aunque esta vez lo hizo del otro lado de un estudio de grabación, antes lo había hecho en persona cuando tuvo que salir en frente e incluso llevar algunas puñaladas. “Los atracadores me encañonaron y me llevaron a un potrero, mientras que a Lupe intentaban violarla. La llevaron aparte, querían violarla. Me enloquecí, me agarré a puños con ellos, recibí dos puñaladas. Entonces dije: ‘Yo doy la vida por ella’. Yo hubieras podido huir, pero ese día entendí que era capaz de dar la vida por Lupe”, recordó.

Ese amor se ha medido en más de una ocasión y así lo reafirmó a finales de 2023, cuando cumplieron 22 años de casados.

“A ti, la única en el mundo que me da razones para llegar siempre hasta el fondo en cada aliento mío. Cuando te veo después de un día lleno de palabras. Sin que tú me digas nada, todo se hace claro. Tú me tomaste entre tus manos, levantándome. A ti te canto una canción porque no tengo nada. Nada que sea suficiente de todo lo que tengo. A tique simplemente eres la esencia de mis sueños, la esencia de mis días. A ti que eres mi gran amor y mi amor más grande. A ti que hiciste de mi vida algo mucho mejor. A ti que das sentido al tiempo sin mensurarlo. A ti que eres mi amor, mi más grande amor. A ti que pintas en mis sueños tantas aventuras. A ti que crees en el coraje y en el miedo también. A ti que eres lo mejor que a mí me ha pasado. A ti que cambias día a día y nunca dejas de ser. A ti mi amante, mi amiga, mi razón de ser. El único amor que quisiera si no estuvieras conmigo. A ti que has hecho ya mi vida inmensamente bella. Gracias por cada minuto reído, llorado, siempre al lado, siempre ahí, cómplice de sueños y aventuras, de altos y bajos, de todo y de nada, 23 años de amor jurado ante Dios. 27 de amor a primera vista. 22 de el amor más puro. Te amo y amaré hasta mi último minuto. Dios te siga amando como a su hija maravillosa que eres”, compartió en su Instagram por motivo de su aniversario.