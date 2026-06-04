Ministro de Trabajo reveló por qué el Gobierno decidió no insistir en la asamblea constituyente: “No tuvo nada que ver la derrota de Iván Cepeda”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, apuntó que el retiro obedece a la coyuntura política del país - crédito Cristian Bayona/Colprensa

A 17 días de la segunda vuelta presidencial, que se efectuará el 21 de junio de 2026, se conoció el retiro de la propuesta de convocar a una asamblea nacional constituyente, promovido por el gobierno de Gustavo Petro.

La decisión fue comunicada por el comité promotor encargado de la recolección de firmas, enfatizando la necesidad de enfocar sus esfuerzos en promover un acuerdo nacional, teniendo en cuenta la coyuntura de la contienda electoral en el país sudamericano.

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Esto generó diferentes reacciones en el país, tanto a favor como en contra. Una de ellas fue la de Antonio Sanguino, actual ministro del Trabajo, sosteniendo que el trámite de la iniciativa podía convertirse en un obstáculo para la discusión de las reformas sociales.

El comité debía sumar más de dos millones de firmas - crédito Colprensa

Por ello, el jefe de cartera laboral, en diálogo con Caracol Radio, reconoció que la prioridad del Ejecutivo es la defensa de las iniciativas gubernamentales, tanto las que avanzaron en el Legislativo como las que se frenaron en el Congreso y en la Corte Constitucional.

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“Nosotros hemos considerado con el presidente de la República y con el comité promotor que lo más importante, más allá del mecanismo, son las reformas sociales, las que ya se han aprobado, que hay que mantenerlas y defenderlas, y las que han sido bloqueadas, o en la Corte Constitucional (...) y si la propuesta de una constituyente y la iniciativa popular legislativa que estaba recogiendo firmas se convertía en un obstáculo y en un asunto que distorsionaba el debate político electoral, lo mejor era retirar esa iniciativa”, expresó el funcionario al citado medio de comunicación.

Así mismo, Sanguino comentó que el retiro de la propuesta se formalizó tras una reunión entre el comité promotor y el Ejecutivo realizada en la noche del miércoles 3 de junio.

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“Fue una reunión de un par de horas y fue una conversación muy tranquila, muy seria, yo creo que muy aplomada, considerando todas las variables que están en juego en esta coyuntura política, los riesgos, las amenazas que se ciernen sobre la democracia colombiana y la convicción de que las reformas sociales que ha defendido este gobierno son reformas que reclama la sociedad colombiana”, añadió.

Colombian presidential candidate Ivan Cepeda of the Historic Pact party attends a press conference about the second phase of the presidential race, in Bogota, Colombia, June 1, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Al ser consultado sobre la influencia de la derrota de Iván Cepeda en la contienda electoral como motivo para retirar la iniciativa ciudadana, el ministro aseguró: “No necesariamente (tuvo que ver). Este es un debate que venía desde mucho antes de la primera vuelta. Incluso, la campaña y el propio candidato Sergio Fajardo había promovido o había anunciado una iniciativa contraria a esta. Y esto hacía parte de la agenda de discusión política del país. Venía desde hace varios meses”.

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Además, desmintió que esto implicaría una presunta participación en política, sino que responde a una medida que había sido respaldada previamente por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Yo me limito a una decisión que tiene que ver con un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución del 91 que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Más allá no puedo dar ninguna otra opinión”, indicó Sanguino en diálogo con Blu Radio.

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asiste a una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 24 de abril, 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Petro respaldó suspensión de la Constituyente

Horas después del anuncio oficial, el presidente Gustavo Petro acompañó la decisión de retirar la propuesta.

En un extenso mensaje en su cuenta de X, el mandatario defendió la iniciativa, asegurando que pretendía incluir las reformas sociales que fueron presentadas ante el Congreso de la República pero que fueron negadas o no fueron debatidas por la corporación legislativa.

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“La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la constitución de 1991”,expresó el jefe de Estado en la red social.

Adicional a ello, el presidente también sostuvo que la decisión obedeció a los recientes resultados de la primera vuelta presidencial, señalando que ha generado una división social inimaginable.

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Petro se refiere al retiro de la Asamblea Nacional Constituyente - crédito @petrogustavo/X

“La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente se convoque así mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”, comentó el jefe de Estado en las redes sociales.

En ese sentido, Petro recalcó que debe ser el pueblo el que defina el destino de la nación, manifestando de manera indirecta sobre la continuidad de las reformas sociales impulsadas durante su gobierno y de las que, según Petro, todavía siguen pendientes.

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